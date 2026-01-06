शेफाली जरीवाला की याद में गणपति की साधना में डूबे पराग त्यागी , कर रहे हैं 21 दिन की साधना

‘कांटा लगा’ गर्ल शेफाली जरीवाला की 27 जून 2025 को अचानक हुई मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया. इस दर्दनाक सदमे के बाद उनके पति पराग त्यागी खुद को संभाल नहीं पाए और लाइमलाइट से दूरी बना ली. हालांकि, वह सोशल मीडिया के जरिए अपनी जिंदगी की झलक और शेफाली से जुड़ी यादें फैंस के साथ साझा करते रहे, जिससे उनका दर्द और प्यार साफ दिखता था.

शेफाली की याद में मनाया न्यू ईयर

शेफाली के जाने के बाद यह पराग का पहला न्यू ईयर था, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी की यादों के साथ बिताया. इसी बीच सोशल मीडिया पर पराग का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह शेफाली के लिए की जा रही साधना के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में उनका दर्द, प्यार और आस्था साफ झलकती है, जिसने फैंस की आंखें नम कर दी हैं.

View this post on Instagram A post shared by Pari aur Simba ke Papa (@paragtyagi)

शेयर किया वीडियो

इस वीडियो को पराग ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए पराग ने कैप्शन में लिखा, 'आप सब जानते हैं कि परी गणपति बप्पा को कितना प्यार करती है, तो मैं वो ही कर रहा हूं जो परी चाहती है.'

गणपति की साधना में डूबे

वीडियो में पराग त्यागी ने बताया कि उन्होंने 3 जनवरी से 21 दिनों की गणपति बप्पा मंत्र साधना शुरू की है, जो ब्रह्म मुहूर्त में होती है. यह साधना वह परी की खुशी और सभी के कल्याण के लिए कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेडिटेशन,साधना और अध्यात्म ने उन्हें इस कठिन दौर में संभलने,फोकस वापस लाने और जीवन में आगे बढ़ने में काफी मदद की है. पराग ने फैंस से दुआ करने की अपील की ताकि वह अपने साधना को पूरी कर सके.