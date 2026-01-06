हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय खन्ना vs रणवीर सिंह: कौन है ज्यादा अमीर? 'धुरंधर' के दोनों स्टार्स की नेटवर्थ जानें

अक्षय खन्ना vs रणवीर सिंह: कौन है ज्यादा अमीर? 'धुरंधर' के दोनों स्टार्स की नेटवर्थ जानें

अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह को फिल्म धुरंधर में देखा गया. दोनों ही एक्टर्स ने फिल्म में शानदार काम किया. आइए जानते हैं दोनों एक्टर्स में से कौन ज्यादा अमीर है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 06 Jan 2026 05:12 PM (IST)
फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. फिल्म से एक्टर अक्षय खन्ना को काफी पॉपुलैरिटी मिली. हर तरफ अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है. अक्षय खन्ना ने डांसिंग एक्टिंग से फैंस को दीवाना बना दिया. सोशल मीडिया पर उनका क्रेज देखने को मिल रहा है. वहीं फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. रणवीर सिंह ने फिल्म में हमजा का रोल प्ले किया है. 

रणवीर और अक्षय ने फिल्म में जान डाल दी है. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों एक्टर कितने अमीर हैं.  

रणवीर सिंह की नेटवर्थ

बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक, रणवीर सिंह की नेटवर्थ लगभग 400 करोड़ है. उनकी ब्रैंड वेल्यू 170.7 मिलियन डॉलर है. न्यूज 18 के मुताबिक, रणवीर सिंह एक फिल्म के लिए 30 से 50 करोड़ तक चार्ज करते हैं. इसके अलावा वो एक ब्रांड डील के लिए 3-5 करोड़ रुपये तक लेते हैं. वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट का वो 80 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. 

 
 
 
 
 
A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

रणवीर सिंह के पास मुंबई में 40 करोड़ का 5 BHK अपार्टमेंट है. इसके अलावा एक सी-फेसिंग बंगला है. इसकी कीमत 119 करोड़ है. वहीं एक अपार्टमेंट और है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपये है. उनका अलीबाग में एक विला भी है. इस विला की कीमत 22 करोड़ रुपये है. रणवीर सिंह को कार का भी बहुत शौक है. उनके पास रेंज रोवर, जगुआर, मर्सिडीज बेंज और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां हैं.

 
 
 
 
 
A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

कितने अमीर हैं अक्षय खन्ना? 

अक्षय खन्ना की नेटवर्थ की बात करें तो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वो 167 करोड़ के मालिक हैं. अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर नहीं हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए कमाई नहीं करते हैं. लेकिन उनका जुहू में एक शानदार बंगला है. उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो 100 करोड़ से ज्यादा का है. 

अक्षय के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज बेंज, BMW 5 सीरीज, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कार हैं. अक्षय लाइमलाइट से दूर जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Published at : 06 Jan 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Akshay Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar
