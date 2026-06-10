यादों में जीवन: सिर्फ 26 रुपए लेकर पहुंचे थे मुंबई, 60 फिल्मों में 'नारद' का किया रोल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयादों में जीवन : सिर्फ 26 रुपए लेकर पहुंचे थे मुंबई, 60 फिल्मों में 'नारद' का किया था रोल

यादों में जीवन : सिर्फ 26 रुपए लेकर पहुंचे थे मुंबई, 60 फिल्मों में 'नारद' का किया था रोल

Omkar Nath Dhar Death Anniversary: 26 रुपये लेकर मुंबई पहुंचे ओंकार नाथ धार ने 'जीवन' बनकर बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय खलनायकों में अपनी पहचान बनाई. नारद मुनि और विलेन के किरदारों से मशहूर हुए.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 10 Jun 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज एक्टर ओंकार नाथ धार उर्फ जीवन की सालगिरह पर उनके फिल्मी सफर को याद किया जा रहा है. अपने करियर में उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन एक खलनायक के रोल ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. सिर्फ 26 रुपये लेकर मुंबई पहुंचे जीवन ने संघर्ष से सफलता तक का सफर तय किया और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और कैसे एक किरदार ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी.

ओंकार नाथ धार की कैसे खलनायक किरदार से बदली जिदंगी?

किसी भी फिल्म में जितना अहम किरदार नायक या नायिका का होता है, उतना ही खलनायक का भी होता है. खलनायक का रोल किसी भी फिल्म में जान डाल देता है. एक ऐसा ही खलनायक घर से भागकर मुंबई पहुंचा और फैंस के दिलों पर राज किया. हम बात कर रहे हैं, हिंदी फिल्म जगत के 'नारद मुनि' ओंकार नाथ धार (जीवन) की. जीवन का 10 जून 1987 को निधन हो गया था.

यादों में जीवन : सिर्फ 26 रुपए लेकर पहुंचे थे मुंबई, 60 फिल्मों में 'नारद' का किया था रोल

ये भी पढे़ं: 'कुछ फिल्मों की कुंडली होती है...', 'नो एंट्री 2' की देरी पर बोले फिल्ममेकर अनीस बज्मी

18 साल की उम्र में घर छोड़कर पहुंचे मुंबई

वर्ष 1915 में कश्मीर में जीवन का जन्म हुआ था. बचपन से ही उनके एक्टर बनने के ख्वाब थे. लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. जीवन का जन्म होते ही उनकी मां गुजर गईं. उनकी उम्र 3 वर्ष थी तभी पिता ने साथ छोड़ दिया. उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जहां उनको एक्टिंग करने की अनुमति नहीं थी. इसलिए वो 18 वर्ष की उम्र में घर से भागकर मुंबई आ गए. वो सिर्फ 26 रुपए लेकर मुंबई पहुंचे थे. उनके करियर का शुरुआती दौर काफी संघर्षपूर्ण रहा.

स्टूडियो में नौकरी से शुरू हुआ फिल्मी सफर

काफी संघर्ष से दिन गुजार रहे जीवन नौकरी करना चाहते थे, उनको एक स्टूडियो में काम मिल गया. ये स्टूडियो मोहन लाल सिन्हा का था. उस समय मोहन लाल काफी जाने-माने डायरेक्टर थे. जब उनको जानकारी हुई कि जीवन एक्टिंग करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी फिल्म 'फैशनेबल इंडिया' में काम दिया. इसके बाद उनको एक के बाद एक कई फिल्मों में काम मिला. उन्होंने अलग-अलग भाषाओं की तकरीबन 60 फिल्मों में 'नारद मुनि' का रोल किया.

'रोमांटिक इंडिया' से मिली पहचान
जीवन ने 50 के दशक में बनी लगभग हर फिल्म में 'नारद' का रोल किया. वर्ष 1935 में बनी फिल्म 'रोमांटिक इंडिया' से उनको पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनकी 'अफसाना', 'स्टेशन मास्टर', 'अमर अकबर एंथनी' और 'धर्म-वीर' काफी यादगार फिल्में हैं. उन्होंने नागिन, शबनम, हीर-रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस जैसी फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाया.

बता दें कि जीवन को शुरुआती दौर में ही समझ आ गया था कि उनका चेहरा नायक (हीरो) लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने खलनायक की  किरदार में हाथ आजमाया और सफल रहे.

ये भी पढे़ं: राम चरण की ‘पेद्दी’ अब हिंदी में भी मचाएगी धमाल? मेकर्स ने निकाल दिया ये बंपर ऑफर

कई क्षेत्रों में किया काम, लेकिन एक्टिंग में मिली सबसे ज्यादा सफलता
ओंकार नाथ धार को 'जीवन' नाम विजय भट्ट ने दिया था. उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया. जीवन ने फोटोग्राफी, नृत्य, एक्शन, संगीत जैसे क्षेत्रों में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली. 71 वर्ष की उम्र में 10 जून 1987 को उनका निधन हो गया.

और पढ़ें
Published at : 10 Jun 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Narad Muni Omkar Nath Dhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
यादों में जीवन : सिर्फ 26 रुपए लेकर पहुंचे थे मुंबई, 60 फिल्मों में 'नारद' का किया था रोल
यादों में जीवन: सिर्फ 26 रुपए लेकर पहुंचे थे मुंबई, 60 फिल्मों में 'नारद' का किया रोल
बॉलीवुड
सपना चौधरी के पति कौन हैं? हरियाणवी डांसर संग मारपीट के आरोप, बिना प्यार निभ रही शादी
सपना चौधरी के पति कौन हैं? हरियाणवी डांसर संग मारपीट के आरोप, बिना प्यार निभ रही शादी
बॉलीवुड
July 2026 Hindi Film Release: जुलाई के महीने में थिएटर में हिंदी फिल्मों का तूफान, रिलीज होंगी आलिया भट्ट से अजय देवगन तक की मवूीज
जुलाई महीने में थिएटर में हिंदी फिल्मों का तूफान, रिलीज होंगी आलिया भट्ट से अजय देवगन तक की मवूीज
बॉलीवुड
क्या मैं ज्यादा सज-धज रही हूं? स्लीवलेस पहनना ठीक है?' पॉलिटिक्स में आने के बाद सेल्फ डाउट में रहती हैं कंगना रनौत
क्या मैं ज्यादा सज-धज रही हूं? पॉलिटिक्स में आने के बाद सेल्फ डाउट में रहती हैं कंगना रनौत
Advertisement

वीडियोज

Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस का तीखा विरोध
Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
TMC के विलय के दावों के बीच इस नेता ने ममता बनर्जी को बताया 'दुस्साहसी बच्चा', कांग्रेस के लिए कहा- वो मां की तरह...
TMC के विलय के दावों के बीच इस नेता ने ममता बनर्जी को बताया 'दुस्साहसी बच्चा', कांग्रेस के लिए कहा- वो मां की तरह...
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान; जानें पूरी डिलेट
इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान
भोजपुरी सिनेमा
सपना चौधरी के पति कौन हैं? हरियाणवी डांसर संग मारपीट के आरोप, बिना प्यार निभ रही शादी
सपना चौधरी के पति कौन हैं? हरियाणवी डांसर संग मारपीट के आरोप, बिना प्यार निभ रही शादी
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
हेल्थ
Ghaziabad Polio Virus: गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget