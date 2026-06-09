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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPeddi: राम चरण की ‘पेद्दी’ अब हिंदी में भी मचाएगी धमाल? मेकर्स ने निकाल दिया ये बंपर ऑफर

Peddi: राम चरण की ‘पेद्दी’ अब हिंदी में भी मचाएगी धमाल? मेकर्स ने निकाल दिया ये बंपर ऑफर

Peddi: राम चरण की ‘पेद्दी’ तेलुगु वर्जन में तो धमाकेदार परफॉर्म कर रही है लेकिन हिंदी वर्जन में ये कमजोर नजर आ रही है. ऐसे में हिंदी ऑडियंस को लुभाने के लिए मेकर्स ने बड़ी चाल चली है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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 राम चरण की ‘पेद्दी’ 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस स्पोर्ट्स ड्रामा को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर रही है. हालांकि ये सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म तेलुगु भाषा में कर रही हैं. हिंदी वर्जन में पेद्दी को इतना भाव नहीं मिल रहा है. ऐसे में हिंदी ऑडियंस को रिझाने के लिए पेद्दी के मेकर्स ने एक बड़ा पैंतरा अपनाया है और दर्शकों के लिए बंपर ऑफर निकाला है. चलिए जानते हैं आखिर मेकर्स ने हिंदी दर्शकों को लुभाने के ले लिए क्या चाल चली है

हिंदी दर्शकों के लिए ‘पेद्दी’ के मेकर्स ने निकाला बंपर ऑफर
गौरतलब है कि तेलुगु राज्यों में 'पेद्दी' का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन हिंदी वर्जन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. राम चरण समेत पूरी टीम ने फिल्म के प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले. हिंदी बेल्ट में फिल्म का प्रदर्शन कमज़ोर है. ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर ने हिंदी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए आज एक स्पेशल ऑफर शुरू किया है. इसके तहत नॉर्थ इंडिया में सभी स्क्रीन्स पर हिंदी वर्जन के टिकट की कीमत मंगलवार यानी आज 199 होगी, और अब देखना होगा कि क्या इससे फिल्म की किस्मत बदल पाती है या नहीं.

ये भी पढ़ें:-Peddi Box Office Day 5:राम चरण की ‘पेद्दी’ की मंडे को घटी कमाई फिर भी खूब छापे नोट, जानें- 200 करोड़ से है कितनी दूर?

पेद्दी’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘पेद्दी’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें सैकनिल्क के मुताबिक इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने रिलीज के पांचवें दिन 7905 शो से 12.05 करोड़ की नेट कमाई की है. इससे भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 201.92 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 169.70 करोड़ हो गया है. वहीं ओवरसीज में फिल्म ने पांचवें दिन 1.00 करोड़ कमाए, जिससे इसका ओवरसीज का 5 दिनों का कलेक्शन 47.00 करोड़ हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड इसका कुल कलेक्शन 248.92 करोड़ हुआ है.

पेद्दी’ के बारे में
वृद्धि सिनेमाज़ के वेंकट सतीश किलारू द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में राम चरण ने लीड रोल प्ले किया है वहीं फीमेल लीड के किरदार में जाह्नवी कपूर नजर आ रही हैं. शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी ने भी ‘पेद्दी’ में अहम भूमिकाएं निभाई हैं.

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Published at : 09 Jun 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
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