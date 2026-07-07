आलिया भट्ट की 'अल्फा' मंडे टेस्ट में हुई फेल, चौथे दिन का कलेक्शन रहा शॉकिंग

आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर 'अल्फा' ने ओपनिंग वीकेंड में अच्छी बढ़त दिखाई और शुरुआती 3 दिनों में ठीक-ठाक कमाई की. दिलचस्प बात ये है कि सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी और लोगों के मिले-जुले को रिस्पॉन्स को देखते हुए उम्मीद थी कि ये फिल्म खराब परफॉर्म करेगी, लेकिन इसने सबको चौंकाते हुए ओपनिंग वीकेंड पर धमाकेदार कलेक्शन किया. चलिए अब जानते हैं ये फिल्म मंडे टेस्ट में पास हुई या नहीं?

'अल्फा' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. हालांकि रिलीज के बाद इसे क्रिटिक्स से खराब से मिक्स्ड रिव्यू मिले. बावाजूद इसके इसने 9.25 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की. हालांकि ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे कम ओपनिंग करने वाली फिल्म रही. इसके बाद इसने वीकेंड पर तेजी दिखाई और दूसरे दिन इसका कलेक्शन जहां 11.50 करोड़ रुपये रहा तो तीसरे दिन यानी संडे को इसने 13.25 करोड़ का कारोबार किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अल्फा' ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को 3.85 करोड़ की कमाई की है.

इसके बाद 'अल्फा' की चार दिनों में भारत में कुल कमाई 37.85 करोड़ रुपये हुई है.

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'अल्फा' ने चौथे दिन अगस्त्य नंदा और अनन्या की फिल्मों को दी मात

'अल्फा' की कमाई में चौथे दिन बेशक गिरावट दर्ज की गई लेकिन इसने अगस्त्य नंदा की इक्र्कीस (36.25) और अनन्या पांडे की चांद मेरा दिल (31.14 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. अब इसके निशाने पर कृष्णावतारम के 39.18 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देना है.

'अल्फा' वसूल पाएगी बजट?

बता दें कि 'अल्फा' का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है. वहीं रिलीज के चार दिनों में वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की ये फीमेल लीड फिल्म महज 37 करोड़ ही कमा पाई है. यानी ये अभी अपना आधा बजट भी वसूल नहीं कर पाई है. अगर इसने अब रफ्तार नहीं बढा़ई तो ये फ्लॉप हो सकती है.

'अल्फा' स्टार कास्ट

'अल्फा' का निर्देशन शिव रवैल ने किया है और ये वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है. 'अल्फा' में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल ने अहम रोल प्ले किया है. फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो है.

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