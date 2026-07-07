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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKrishnavataram Part 1 Closing Collection: 'कृष्णावतारम पार्ट 1' का क्लोजिंग कलेक्शन कितना रहा? जानें- हिट या फ्लॉप हुई ये फिल्म?

Krishnavataram Part 1 Closing Collection: 'कृष्णावतारम पार्ट 1' का क्लोजिंग कलेक्शन कितना रहा? जानें- हिट या फ्लॉप हुई ये फिल्म?

Krishnavataram Part 1 Closing Collection: 'कृष्णावतारम पार्ट 1' ने सिनेमाघरों में ठीक परफॉर्म किया लेकिन ये हिट नहीं हो पाई. यहां इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Jul 2026 08:42 AM (IST)
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'कृष्णावतारम पार्ट 1'  बड़े पर्दे पर 7 मई 2026 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में ठीक-ठाक परफॉर्म किया था. अब इस फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सफर खत्म हो चुका है. इसी के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सुष्मिता भट्ट, निवाशिनी कृष्णन और संस्कृति जयाना की इस माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े भी आ गए हैं. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म का क्लोजिंग कलेक्शन कितना रहा है.

'कृष्णावतारम पार्ट 1' का क्लोजिंग कलेक्शन कितना रहा?
बता दें कि पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'कृष्णावतारम पार्ट 1' ने अपने थिएट्रिकल रन के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 34 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. इस फिल्म ने 1.45 करोड़ रुपये से खाता खोला था जिसमें से 40 लाख रुपये इसने अपने प्रीव्यू शो के जरिये कमाए थे. इसके बाद फिल्म ने पहले हफ़्ते में 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वगीं  दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में 9.85 करोड़ रुपये रही जबकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की कलेक्शन  6.50 करोड़ रुपये और चौथे हफ्ते में 3.85 करोड़ रुपये रहा.  इसके बाद, सिनेमाघरों से हटने से पहले फिल्म कुल कमाई में सिर्फ 2 करोड़ रुपये और जोड़ पाई.

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'कृष्णावतारम पार्ट 1' रही फ्लॉप
हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपनी कास्ट को देखते हुए अच्छा परफॉर्म किया है हालांकि, फिल्म की प्रोडक्शन लागत काफी ज़्यादा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर इसकी सक्सेस और फेल्यिर तय करने वाला एक अहम कारण साबित हुई है. बता दें कि प्रोड्यूसर्स क्रिएटिवलैंड स्टूडियोज़ एंटरटेनमेंट और अथाश्रीकथा मोशन पिक्चर्स ने इस फ़िल्म में 60 करोड़ रुपये का अच्छा-खासा इनवेस्टमेंट किया था. ये फिल्म अपनी कुल लागत का केवल 56.66% ही वसूल पाई.

शुरुआती कुछ हफ्तों में अच्छी ग्रोथ दिखाने के बावजूद, 'कृष्णावतारम'  फ्लॉप ही साबित हुई. अगर फिल्म का प्रमोशन बेहतर तरीके से किया गया होता, तो शायद यह सिनेमाघरों में और अच्छा परफॉर्म कर पाती और हिट का टैग हासिल कर लेती.

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Published at : 07 Jul 2026 08:31 AM (IST)
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Krishnavataram - Part 1
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