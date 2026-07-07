शादी के बाद पहली बार साथ दिखे आमिर -गौरी, वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्टर की दुल्हन

शादी के बाद पहली बार साथ दिखे आमिर -गौरी, वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्टर की नई नवेली दुल्हन, वीडियो वायरल
Aamir-Gauri First Appearance After Marriage: शादी के एक दिन बाद आमिर खान और गौरी स्प्रैट को साथ में स्पॉट किया गया. इस दौरान गौरी अपनी वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं.
आमिर खान ने 5 जुलाई को अपने घर पर गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की. इस जोड़ी की इंटीमेट वेडिंग में परिवार के सदस्य और क्लोज फ्रेंड्स मौजूद रहे. वहीं शादी के एक दिन बाद आमिर खान और गौरी स्प्रैट पहली बार पति-पत्नी के तौर पर पब्लिकली स्पॉट हुए. उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
शादी के बाद आमिर खान और गौरी स्प्रैट पहली बार दिखे साथ
आमिर और गौरी को पति-पत्नी के तौर पर पहली बार देखा गया. दोनों एक्टर की बिल्डिंग के नीचे स्पॉट हुए. जहां वे शादी के बाद अपने मेहमानों को विदा करते नजर आए. इस दौरान आमिर ने प्रिंटेड कुर्ता पहना था, जबकि गौरी कैजुल टी-शर्ट और जॉगर्स में नजर आईं. इस दौरान आमिर खान की नई नवेली दुल्हन गौरी अपनी बड़ी सी वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं.
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें:-Ikkaa OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हो रही सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का', जानें- कब और कहां देख सकेंगे
शादी के बाद आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने किया था डांस
रविवार को आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के जश्न का एक दिल छू लेने वाला वीडियो भी वायरल हो रही है. इस वीडियो में न्यूली मैरिड कपल शादी के बाद डांस करते हुए दिखे. वीडियो में आमिर गौरी को गले लगाकर साथ में झूमते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि परिवार वाले और करीबी दोस्त उन्हें चियर अप कर रहे हैं.
Dear Amir Bhai & Gauri,— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 5, 2026
Heartiest congratulations on your wedding! ❤️ Wishing you both a lifetime of love, happiness, laughter, and togetherness. May Allah bless your beautiful journey with endless joy and countless blessings.
So happy for you both, congratulations once again! pic.twitter.com/b6NVEoUw34
गौरी ने आमिर को लीगली पति के तौर पर किया एक्सेप्ट
वहीं वीडियो में शादी की रस्म के दौरान गौरी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मैं, गौरी स्प्रैट, आमिर खान को जो मेरे प्रोटेक्टर और मेरे शेल्टर हैं, अपने कानूनी पति के रूप में स्वीकार करती हूं."
आमिर की गौरी स्प्रैट संग है तीसरी शादी
बता दैं कि आमिर ने गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की है. उनकी पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से हुई थी. इस जोड़ी के दो बच्चे हैं जुनैद खान और इरा खान. आमिर और रीना की शादी साल 2002 में खत्म हो गई थी. इसके बाद एक्टर ने 2005 में किरण राव से शादी की. इनका भी एक बेटा आजाद है. साल 2021 में आमिर और किरण राव ने भी तलाक अनाउंस कर दिया था.
ये भी पढ़ें:- Alpha Box Office Collection Day 4: आलिया भट्ट की 'अल्फा' मंडे टेस्ट में हुई फेल, चौथे दिन का कलेक्शन रहा शॉकिंग, फिर भी तोड़ा दो फिल्मों का रिकॉर्ड