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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कपड़े उतारो और मुझे अभी बताओ कि...' डिमांड सुन हैरान हुईं एक्ट्रेस, ना कहने पर मिली धमकी

'कपड़े उतारो और मुझे अभी बताओ कि...' डिमांड सुन हैरान हुईं एक्ट्रेस, ना कहने पर मिली धमकी

बी-ग्रेड फिल्मों और सीरीज की एक्ट्रेस नैना छाबड़ा ने अपने साथ हुई कास्टिंग काउच की घटना का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि उनसे एक शख्स ने कपड़े उतारने की डिमांड की थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Sep 2026 06:28 PM (IST)
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पर्दे के पीछे अक्सर एक्ट्रेसेस से कुछ ऐसी डिमांड की जाती है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती हैं. बॉलीवुड और टीवी की कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ कास्टिंग काउच जैसी घटना घटी है. कई मशहूर एक्ट्रेसेस से डायरेक्टर और प्रोड्यसूर गंदी डिमांड कर चुके हैं. बी-ग्रेड फिल्मों की एक्ट्रेस नैना छाबड़ा के साथ भी ऐसा हो चुका है. 

नैना छाबड़ा ने हाल ही में एक बातचीत में बताया कि काम के सिलसिले में एक शख्स उनका फिगर देखना चाहता था और उनसे कपड़े उतारने की मांग करते हुए बिकिनी में शूट के लिए कहा था. आइए जानते हैं कि इसके बाद आगे क्या हुआ था? नैना छाबड़ा ने ये खुलासा अभिनेत्री गहना वशिष्ठ के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए किया है.

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इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए एक्साइटेड थीं नैना

नैना छाबड़ा ने हाल ही में गहना वशिष्ठ के यूट्यूब चैनल The Gehna Show में अपने साथ हुई एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसे वो कभी नहीं भूल सकती. नैना के मुताबिक एक कॉर्डिनेटर ने उन्हें एक शख्स के पास भेजा था और उन्हें बताया गया था कि वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रिंट शूट का काम करता है.

कपड़े उतारो और मुझे अभी बताओ कि...' डिमांड सुन हैरान हुईं एक्ट्रेस, ना कहने पर मिली धमकी

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नैना ने आगे बताया था कि जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के बारे में सुना तो वो काम करने के लिए एक्साइटेड थीं. नैना ने बताया कि उनके पिता शुरू से बाहर रहे हैं और उनकी पूरी फैमिली ही बाहर है. ऐसे में एक्ट्रेस भी अपने दम पर इंटरनेशन लेवल पर पहुंचना चाहती थीं.

शख्स ने कहा- 'कपड़े उतारो और फिगर दिखाओ...'

नैना ने बताया, 'मैं शूट के लिए पहुंची तो उस शख्स ने कहा था कि अपने कपड़े उतारो और मुझे बताओ कि आपका फिगर कैसा है. मुझसे कहा गया था कि बिकिनी में शूट किया जाएगा.' हालांकि नैना ने ऐसा करने से मना कर दिया था. इसके बाद उस शख्स ने एक्ट्रेस को धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हें काम भी नहीं मिलेगा. 

 
 
 
 
 
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बी-ग्रेड फिल्मों-सीरीज में काम करती हैं नैना

33 साल की नैना छाबड़ा बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाती हैं. वो उल्लू एप की कई वेब सीरीज में भी काम करके अपने इंटीमट सीन से सुर्खिया बटोर चुकीं हैं. नैना सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर हजारों की संख्या में फॉलोअर्स है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Naina Chhabra
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