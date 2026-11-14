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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरैंप पर उतरे करण जौहर और खुशी कपूर, अंकिता-विक्की की केमिस्ट्री ने लूटी महफिल, फैशन शो में छाए सितारे

रैंप पर उतरे करण जौहर और खुशी कपूर, अंकिता-विक्की की केमिस्ट्री ने लूटी महफिल, फैशन शो में छाए सितारे

मुंबई में आयोजित 'अजियो लक्स वीकेंड 2026' में पहले दिन सितारों का जमावड़ा लगा. करण जौहर से लेकर अंकिता लोखंडे और खुशी कपूर तक, सभी अपने स्टाइलिश अंदाज से छाए रहे.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 14 Nov 2026 09:40 AM (IST)
मुंबई में आयोजित 'अजियो लक्स वीकेंड 2026' में पहले दिन सितारों का जमावड़ा लगा. करण जौहर से लेकर अंकिता लोखंडे और खुशी कपूर तक, सभी अपने स्टाइलिश अंदाज से छाए रहे.

मुंबई में इन दिनों फैशन और ग्लैमर का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है. 13 नवंबर की शाम बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड गार्डन में 'अजियो लक्स वीकेंड' के छठे एडिशन का शानदार आगाज हुआ. तीन दिनों तक चलने वाले इस लग्जरी लाइफस्टाइल फेस्टिवल के पहले दिन बॉलीवुड और टीवी जगत के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. आइए देखते हैं इसकी खास तस्वीरें.

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इवेंट की ओपनिंग नाइट का सबसे बड़ा आकर्षण 'द रनवे बाय अजियो लक्स' फैशन शो रहा. इसे मशहूर स्टाइलिस्ट अनाइता श्रॉफ अदजानिया ने तैयार किया था.
इवेंट की ओपनिंग नाइट का सबसे बड़ा आकर्षण 'द रनवे बाय अजियो लक्स' फैशन शो रहा. इसे मशहूर स्टाइलिस्ट अनाइता श्रॉफ अदजानिया ने तैयार किया था.
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शो में फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींचा. वो 'कासाब्लांका' के डिजाइनर आउटफिट में रैंप पर उतरे और अपने कॉन्फिडेंस से महफिल लूट ली.
शो में फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींचा. वो 'कासाब्लांका' के डिजाइनर आउटफिट में रैंप पर उतरे और अपने कॉन्फिडेंस से महफिल लूट ली.
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खुशी कपूर ने रैंप पर डीप वी-नेक वाली लंबी ब्लेजर ड्रेस पहनी. उन्होंने इसके साथ स्टाइलिश बेल्ट और प्रिंटेड टाई कैरी की, जिसने उनके लुक को खास बना दिया. मैचिंग हील्स, हल्की ज्वेलरी और खुले वेवी बालों में खुशी बेहद खूबसूरत लगीं.
खुशी कपूर ने रैंप पर डीप वी-नेक वाली लंबी ब्लेजर ड्रेस पहनी. उन्होंने इसके साथ स्टाइलिश बेल्ट और प्रिंटेड टाई कैरी की, जिसने उनके लुक को खास बना दिया. मैचिंग हील्स, हल्की ज्वेलरी और खुले वेवी बालों में खुशी बेहद खूबसूरत लगीं.
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अंकिता लोखंडे इस इवेंट में ऑफ-व्हाइट फ्लोरल साड़ी में बेहद खूबसूरत लगीं. साड़ी के पल्लू और बॉर्डर पर गुलाबी और हरे रंग के बड़े फूलों का प्रिंट था. उन्होंने इसे मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना. खुले वेवी बालों, छोटे इयररिंग्स और हल्के मेकअप ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
अंकिता लोखंडे इस इवेंट में ऑफ-व्हाइट फ्लोरल साड़ी में बेहद खूबसूरत लगीं. साड़ी के पल्लू और बॉर्डर पर गुलाबी और हरे रंग के बड़े फूलों का प्रिंट था. उन्होंने इसे मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना. खुले वेवी बालों, छोटे इयररिंग्स और हल्के मेकअप ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
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वहीं, विक्की जैन पेस्टल ब्लू डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर में नजर आए. उन्होंने इसके साथ सफेद टी-शर्ट और मैचिंग ट्राउजर पहना था. हल्के नीले रंग के लोफर्स में विक्की भी काफी स्टाइलिश लगे.
वहीं, विक्की जैन पेस्टल ब्लू डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर में नजर आए. उन्होंने इसके साथ सफेद टी-शर्ट और मैचिंग ट्राउजर पहना था. हल्के नीले रंग के लोफर्स में विक्की भी काफी स्टाइलिश लगे.
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'बिग बॉस' फेम नेहल चुडासमा इस इवेंट में रेड को-ऑर्ड सेट में बेहद बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ऑफ-शोल्डर रफल क्रॉप टॉप के साथ मैचिंग फ्लोर-लेंथ प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी. अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने गोल्ड इयररिंग्स, नाजुक नेकलेस और मैचिंग रेड हील्स पहनीं. वहीं, हाई मेसी बन, बोल्ड रेड लिपस्टिक और स्मोकी आई मेकअप में नेहल का अंदाज देखते ही बन रहा था.
'बिग बॉस' फेम नेहल चुडासमा इस इवेंट में रेड को-ऑर्ड सेट में बेहद बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ऑफ-शोल्डर रफल क्रॉप टॉप के साथ मैचिंग फ्लोर-लेंथ प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी. अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने गोल्ड इयररिंग्स, नाजुक नेकलेस और मैचिंग रेड हील्स पहनीं. वहीं, हाई मेसी बन, बोल्ड रेड लिपस्टिक और स्मोकी आई मेकअप में नेहल का अंदाज देखते ही बन रहा था.
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धनश्री वर्मा इस इवेंट में ऑल-ब्लैक पावर सूट में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आईं. उन्होंने ओवरसाइज्ड ब्लैक ब्लेजर के साथ मैचिंग टॉप और हाई-वेस्ट फ्लेयर्ड ट्राउजर पहना था.
धनश्री वर्मा इस इवेंट में ऑल-ब्लैक पावर सूट में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आईं. उन्होंने ओवरसाइज्ड ब्लैक ब्लेजर के साथ मैचिंग टॉप और हाई-वेस्ट फ्लेयर्ड ट्राउजर पहना था.
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अपने लुक को खास बनाने के लिए उन्होंने ब्लैक क्विल्टेड लुई विटन बैग कैरी किया. सेंटर पार्टिंग के साथ खुले स्ट्रेट बाल, सॉफ्ट मेकअप और न्यूड हील्स में धनश्री का अंदाज काफी क्लासी लगा.
अपने लुक को खास बनाने के लिए उन्होंने ब्लैक क्विल्टेड लुई विटन बैग कैरी किया. सेंटर पार्टिंग के साथ खुले स्ट्रेट बाल, सॉफ्ट मेकअप और न्यूड हील्स में धनश्री का अंदाज काफी क्लासी लगा.
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टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इस इवेंट में आइवरी सैटिन शर्ट और ब्लैक फ्लेयर्ड ट्राउजर में बेहद एलिगेंट नजर आईं. उन्होंने अपनी शर्ट को आगे से हल्का टक-इन किया था. गोल्डन बकल वाली ब्लैक हील्स, छोटे स्टड इयररिंग्स और स्लीक लो-बन हेयरस्टाइल में उनका लुक काफी क्लासी लगा.
टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इस इवेंट में आइवरी सैटिन शर्ट और ब्लैक फ्लेयर्ड ट्राउजर में बेहद एलिगेंट नजर आईं. उन्होंने अपनी शर्ट को आगे से हल्का टक-इन किया था. गोल्डन बकल वाली ब्लैक हील्स, छोटे स्टड इयररिंग्स और स्लीक लो-बन हेयरस्टाइल में उनका लुक काफी क्लासी लगा.
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वहीं, उनके पति वरुण बंगेरा ऑलिव-खाकी शर्ट और ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर में नजर आए. ब्लैक बेल्ट, डार्क ब्राउन लेदर शूज और हाथ में क्लासिक घड़ी के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया. दोनों साथ में बेहद स्मार्ट और स्टाइलिश लग रहे थे.
वहीं, उनके पति वरुण बंगेरा ऑलिव-खाकी शर्ट और ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर में नजर आए. ब्लैक बेल्ट, डार्क ब्राउन लेदर शूज और हाथ में क्लासिक घड़ी के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया. दोनों साथ में बेहद स्मार्ट और स्टाइलिश लग रहे थे.
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सुजैन खान इस इवेंट में नेवी ब्लू सैटिन स्लिप मिनी ड्रेस में बेहद ग्लैमरस नजर आईं. उनकी ड्रेस की प्लंजिंग वी-नेकलाइन और नीचे की तरफ ब्लैक फ्लोरल लेस डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रही थी. उन्होंने इसके साथ मेटैलिक गोल्ड प्लेटफॉर्म हील्स, लेयर्ड गोल्ड चोकर और रिंग्स पहनीं. खुले स्ट्रेट बालों और स्मोकी आई मेकअप में उनका अंदाज काफी बोल्ड और एलिगेंट लगा.
सुजैन खान इस इवेंट में नेवी ब्लू सैटिन स्लिप मिनी ड्रेस में बेहद ग्लैमरस नजर आईं. उनकी ड्रेस की प्लंजिंग वी-नेकलाइन और नीचे की तरफ ब्लैक फ्लोरल लेस डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रही थी. उन्होंने इसके साथ मेटैलिक गोल्ड प्लेटफॉर्म हील्स, लेयर्ड गोल्ड चोकर और रिंग्स पहनीं. खुले स्ट्रेट बालों और स्मोकी आई मेकअप में उनका अंदाज काफी बोल्ड और एलिगेंट लगा.
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वहीं, अर्सलान गोनी डार्क ब्राउन स्वेड जैकेट में काफी स्मार्ट लगे. उन्होंने इसके साथ ब्लैक टी-शर्ट और डार्क फेडेड जींस पहनी थी. टैन ब्राउन स्वेड शूज के साथ उन्होंने अपना कैजुअल लुक पूरा किया. दोनों साथ में बेहद स्टाइलिश नजर आए और अपने शानदार अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया.
वहीं, अर्सलान गोनी डार्क ब्राउन स्वेड जैकेट में काफी स्मार्ट लगे. उन्होंने इसके साथ ब्लैक टी-शर्ट और डार्क फेडेड जींस पहनी थी. टैन ब्राउन स्वेड शूज के साथ उन्होंने अपना कैजुअल लुक पूरा किया. दोनों साथ में बेहद स्टाइलिश नजर आए और अपने शानदार अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया.
Published at : 14 Nov 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Karan Johar KHUSHI KAPOOR

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