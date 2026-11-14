'बिग बॉस' फेम नेहल चुडासमा इस इवेंट में रेड को-ऑर्ड सेट में बेहद बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ऑफ-शोल्डर रफल क्रॉप टॉप के साथ मैचिंग फ्लोर-लेंथ प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी. अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने गोल्ड इयररिंग्स, नाजुक नेकलेस और मैचिंग रेड हील्स पहनीं. वहीं, हाई मेसी बन, बोल्ड रेड लिपस्टिक और स्मोकी आई मेकअप में नेहल का अंदाज देखते ही बन रहा था.