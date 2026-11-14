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रैंप पर उतरे करण जौहर और खुशी कपूर, अंकिता-विक्की की केमिस्ट्री ने लूटी महफिल, फैशन शो में छाए सितारे
मुंबई में आयोजित 'अजियो लक्स वीकेंड 2026' में पहले दिन सितारों का जमावड़ा लगा. करण जौहर से लेकर अंकिता लोखंडे और खुशी कपूर तक, सभी अपने स्टाइलिश अंदाज से छाए रहे.
मुंबई में इन दिनों फैशन और ग्लैमर का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है. 13 नवंबर की शाम बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड गार्डन में 'अजियो लक्स वीकेंड' के छठे एडिशन का शानदार आगाज हुआ. तीन दिनों तक चलने वाले इस लग्जरी लाइफस्टाइल फेस्टिवल के पहले दिन बॉलीवुड और टीवी जगत के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. आइए देखते हैं इसकी खास तस्वीरें.
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Published at : 14 Nov 2026 09:40 AM (IST)
Tags :Karan Johar KHUSHI KAPOOR
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