बात जब भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में टॉप खलनायकों की होती है तो सबसे पहले जो नाम सामने आते हैं उनमें प्रेम चोपड़ा साहब का नाम भी जरूर होता है. बॉलीवुड की ढेरों फिल्मों में उन्होंने अपनी खलनायकी से लोगों का दिल जीता. कई बड़े स्टार्स के लिए बड़े पर्दे पर मुसीबत पैदा करने वाले प्रेम चोपड़ा निगेटिव किरदार में भी खूब पसंद किए गए, हालांकि वो बॉलीवुड में विलेन नहीं, बल्कि हीरो बनने के लिए आए थे. उन्होंने पंजाबी सिनेमा में हीरो के रूप में ही काम किया था.

प्रेम चोपड़ा जहां फिल्मी दुनियामें करियर बनाने के सपने देखे रहे थे तो वहीं दूसरी ओर उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे, हालांकि किस्मत को मंजूर था कि प्रेम चोपडा फिल्मी दुनिया में जाए और सबसे खूंखार विलेन कहलाए. आखिरकार हुआ भी ऐसा ही. आइए आज आपको इस दिग्गज अभिनेता के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प और खास बातें बताते हैं.

91 साल के हुए प्रेम चोपड़ा, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर

प्रेम चोपड़ा आज 91 साल के हो चुके हैं. उनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 23 सितंबर 1935 को हुआ था. प्रेम के पैरेंट्स के कुल 6 बच्चे हुए. इनमें पांच बेटे और एक बेटी शामिल रही. प्रेम को उनके पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे, हालांकि प्रेम की इच्छा थी कि IAS बनकर समाज और देश की सेवा करें. हालांकि न वो पिता का सपना पूरा कर पाए और न अपना. लेकिन, बाद में उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ हुआ और फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया.

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पहली बार पी सिगार, पिता ने जड़ दिया था तमाचा

जब प्रेम चोपड़ा ने कॉलेज के दिनों में पहली बार सिगार पी थी तो उनके पिता ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया था. बताया जाता है कि एक दोस्त की जिद्द पर वो सिगार पी रहे थे और तभी वहां उनके पिता आ गए थे. उन्होंने गुस्से में प्रेम को थप्पड़ मार दिया था. जबकि इससे पहले तक प्रेम ने कभी सिगरेट भी नहीं पी थी.

थिएटर से जुड़ गए थे प्रेम चोपड़ा

जब प्रेम चोपड़ा का झुकाव एक्टिंग की तरफ हुआ तो फिर वो एक थिएटर से जुड़ गए थे और थिएटर के साथ जुड़कर अक्सर वो नाटकों में भाग लिया करते थे. बदलते वक्त के साथ प्रेम अब नाटक और थिएटर की दुनिया से बाहर निकल रुपहले पर्दे पर खुद को साबित करना चाहते थे.

डाक विभाग में किया काम

प्रेम चोपड़ा के पिता उनके एक्टिंग में जाने के फैसले के खिलाफ थे. ऐसे में प्रेम ने पिता की बात मानते हुए एक्टिंग का खयाल छोड़कर डाक विभाग में काम करना शुरू कर दिया था. हालांकि ज्यादा वक्त तक उनका मन नहीं लगा और फिर वो ये नौकरी छोड़कर 'मायानगरी' मुंबई आ गए थे.

पंजाबी फिल्मों के रहे हीरो

प्रेम चोपड़ा ने अपने पुराने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और उन फिल्मों में वो बतौर विलेन नहीं, बल्कि हीरो के रूप में नजर आए थे. उनकी उन फिल्मों को पसंद भी किया गया था. लेकिन, जब बॉलीवुड में उन्होंने हीरो या बतौर सेंट्रल कैरेक्टर काम किया तो उनकी फिल्में पिट गईं. इसके बाद उन्हें निगेटिव रोल मिले और फिर वो काम करते चले गए.

380 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

उन्होंने बतौर विलेन बॉलीवुड में अपनी शुरुआत साल 1964 में आई फिल्म 'वो कौन थी' से की थी. प्रेम चोपड़ा का करियर काफी सफल और लंबा रहा है. इस खूंखार विलेन ने अपने करियर में 380 से भी ज्यादा फिल्में दी हैं. उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में 'बेताब', 'कोई मिल गया', 'बॉबी', 'शहीद' 'गुप्त', 'क्रांति', 'मर्द', 'उपकार', 'कटी पतंग', 'त्रिशूल' आदि शामिल हैं.

राज कपूर के रहे साडू भाई

प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक राज कपूर के साडू भाई रहे हैं. बता दें कि प्रेम की शादी राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर की बहन उमा के साथ हुई थी. 1969 में हुई शादी के बाद प्रेम और उमा ने तीन बेटियों प्रेरणा चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और रकिता चोपड़ा का वेलकम किया था.

आखिरी बार 'एनिमल' में दिखे थे प्रेम चोपड़ा

प्रेम चोपड़ा ने आखिरी बार रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' में काम किया था. साल 2023 की इस मूवी में उन्होंने रणबीर कपूर के दादा के भाई का किरदार निभाया था.

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