1000 करोड़ी 'राका' ने रचा इतिहास, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म
सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली की फिल्म 'राका' ने इतिहास रच दिया है. साल 2027 में रिलीज होने वाली इस फिल्म को एक ख़ास मामले में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है.
'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' जैसी फिल्मों से न सिर्फ पूरे देश में बल्कि, दुनियाभर में पहचान बना चुके तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म 'राका' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. भारी भरकम बजट में बन रही ये फिल्म अब एक ख़ास वजह से चर्चा में आ गई है. राका ने रिलीज से करीब एक साल पहले ही इतिहास रच दिया है. राका ने एक साथ 37 कलाकारों के साथ मोशन-कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल करके गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है.
अल्लू अर्जुन की 'राका' के नाम 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड'
अल्लू अर्जुन और एटली की अपकमिंग फिल्म राका कोसन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया जा रहा है. सन पिक्चर ने अपने एक हैंडल से सोमवार, 21 सितंबर को एक बड़ी खुशखबरी शेयर की है. सन पिक्चर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'इतिहास रचा गया. एक ऐसी जीत जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर ले जाती है.
राका ने रियल-टाइम में सबसे ज़्यादा (37 कलाकार) लोगों के मोशन-कैप्चर का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इस ऐतिहासिक अचीवमेंट के लिए श्री एटली और श्री अल्लू अर्जुन को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफ़िकेट सौंपा गया.' सन पिक्चर्स ने इस पोस्ट के साथ दो तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें अल्लू अर्जुन और एटली वर्ल्ड रिकॉड का सर्टिफिकेट लेते हुई नजर आ रहे हैं.
HISTORY MADE 🏆 A global triumph that takes Indian cinema to the world stage! 🌎#Raaka sets a Guinness World Record for the “Most People Motion-Captured in Real-Time”, with 37 performers captured simultaneously!— Sun Pictures (@sunpictures) September 21, 2026
Mr. Allu Arjun and Mr. Atlee received the Guinness World Records… pic.twitter.com/BuozZNET6K