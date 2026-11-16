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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं बेहद डरा हुआ था कि...,'रामायण' में लक्ष्मण के किरदार को मिल रही तारीफ पर भावुक हुए रवि दुबे

'मैं बेहद डरा हुआ था कि...,'रामायण' में लक्ष्मण के किरदार को मिल रही तारीफ पर भावुक हुए रवि दुबे

टीवी एक्टर रवि दुबे फिल्म रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. इसी बीच उन्होंने लक्ष्मण के किरदार के लिए दर्शकों से मिल रहे प्यार और तारीफ के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 11:48 AM (IST)
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'रामायण पार्ट 1' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने महज 8 दिनों में दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसमें  रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आ रहे हैं.  वहीं, लक्ष्मण का किरदार निभाकर रवि दुबे को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. 

इसी बीच रविवार को रवि दुबे ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लक्ष्मण के किरदार के लिए दर्शकों से मिल रहे प्यार और तारीफ के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया.

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 रवि दुबे ने रामायण के सेट से शेयर कीं BTS तस्वीरें
रवि दुबे ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'रामायण' के सेट से कुछ बिहाइंड द सीन्स तस्वीरों शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो अपने किरदार में नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में वो सीन के लिए धनुष-बाण थामे दिख रहे हैं, वोीं कुछ तस्वीरों में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं.

तस्वीरों के साथ रवि ने एक लंबा नोट भी लिखा. उन्होंने कहा, '5 नवंबर 2026 की सुबह जब मैं उठा, तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ जिसे मैं भूल चुका था. मुझे लगा कि लोग मुझे देख रहे हैं और उनके इस प्यार की कोई सीमा नहीं है. मुझे लगता है कि एक एक्टर को असल में बस येी चाहिए होता है कि कोई उसके काम को एक मौका दे. वो जो महसूस करके काम करता है, वो किसी दूसरे इंसान तक पहुंचे और वो उसे महसूस करके अपनी बात बताए. ये किसी तोहफे से कम नहीं है. ये सब लिखते हुए भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है. इस वक्त मेरे मन में सिर्फ आभार है.'

उन्होंने लिखा, 'श्री लक्ष्मण की अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी. वो श्रीराम और माता सीता से एक कदम पीछे खड़े रहने में ही खुश थे और जब भी उन्हें जरूरत होती, उनकी सेवा के लिए तैयार रहते थे. मुझे ये बात बेहद खूबसूरत और महान लगी.'

 
 
 
 
 
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मेकर्स को कहा शुक्रिया
रवि दुबे ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, 'मुकेश छाबड़ा भाई, आपका वो एक फोन मेरी जिंदगी बदल गया. मैं आपका बहुत आभारी हूं. नमित मल्होत्रा सर और नितेश तिवारी सर, आप दोनों बेहद खास इंसान हैं. मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा कि आपने मुझे दुनिया के बेहतरीन टैलेंट के साथ काम करने का मौका दिया. उस सेट पर मैं सबसे जूनियर और सबसे कम अनुभवी था, लेकिन पहले दिन से ही आपने मुझे उतना ही प्यार, सम्मान और अपना काम करने की पूरी आजादी दी.'

 रवि दुबे को लक्ष्मण का किरदार निभाने में था डर
रवि दुबे ने ये भी माना कि वो लक्ष्मण का किरदार निभाने को लेकर डरे हुए थे. उन्होंने लिखा, 'मैं सोचता था कि अगर मैंने उन शानदार लोगों को निराश कर दिया, जिन्होंने मुझे इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी है, तो क्या होगा? अगर मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया या जरूरत से ज्यादा कर दिया तो? कहीं मैंने श्री लक्ष्मण और खुद रामायण के साथ न्याय नहीं किया तो? लेकिन फिर आप सभी का प्यार मिला. काश मैं आप सभी को बता पाता कि आपके प्यार ने मेरे लिए क्या मायने रखे हैं. इससे मुझे बहुत खुशी मिली है, लेकिन साथ ही एक सुकून भी मिला है. मुझे यकीन है कि मेरे पूर्वज जहां भी होंगे, ये देखकर खुशी से झूम रहे होंगे.'

 'रामायण' के बारे में
बता दें, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. ये दो पार्ट्स में बनाई गई है. इसका दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज हो सकता है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Ravi Dubey
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