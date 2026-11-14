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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडChildren's Day: शोहरत मिलने से पहले ऐसे दिखते थे आपके फेवरेट सितारे, देखें बचपन की अनदेखी तस्वीरें

Children's Day: शोहरत मिलने से पहले ऐसे दिखते थे आपके फेवरेट सितारे, देखें बचपन की अनदेखी तस्वीरें

चिल्ड्रन्स डे के मौके पर देखिए बॉलीवुड के उन सितारों की बचपन की तस्वीरें, जो आज लाखों दिलों पर राज करते हैं. कभी आम बच्चों की तरह दिखने वाले ये नन्हे चेहरे आज मनोरंजन जगत के बड़े नाम बन चुके हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 14 Nov 2026 03:22 PM (IST)
चिल्ड्रन्स डे के मौके पर देखिए बॉलीवुड के उन सितारों की बचपन की तस्वीरें, जो आज लाखों दिलों पर राज करते हैं. कभी आम बच्चों की तरह दिखने वाले ये नन्हे चेहरे आज मनोरंजन जगत के बड़े नाम बन चुके हैं.

चिल्ड्रन्स डे के मौके पर आज हम आपको बॉलीवुड के उन सितारों के बचपन की झलक दिखाने जा रहे हैं, जो आज लाखों दिलों पर राज करते हैं. फैंस उन्हें उनकी फिल्मों और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानते हैं, लेकिन बचपन की ये तस्वीरें उनका प्यारा और मासूम रूप दिखाती हैं. कभी ये सितारे भी आम बच्चों की तरह हंसते-खेलते और शरारतें करते थे. उनकी ये पुरानी तस्वीरें देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे.

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अपनी शानदार पर्सनैलिटी, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और यादगार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले पुलकित सम्राट ने मनोरंजन जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई है. उनकी बचपन की तस्वीरें फैंस को उनके उन पुराने दिनों की झलक दिखाती हैं, जब जिंदगी स्कूल, परिवार और दोस्तों के साथ बिताए खुशनुमा पलों तक सीमित थी. आज पुलकित अपनी अदाकारी से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन उनकी ये प्यारी तस्वीरें उस नन्हे बच्चे की याद दिलाती हैं, जो कभी कैमरों और शोहरत से दूर अपना बचपन जी रहा था.
अपनी शानदार पर्सनैलिटी, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और यादगार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले पुलकित सम्राट ने मनोरंजन जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई है. उनकी बचपन की तस्वीरें फैंस को उनके उन पुराने दिनों की झलक दिखाती हैं, जब जिंदगी स्कूल, परिवार और दोस्तों के साथ बिताए खुशनुमा पलों तक सीमित थी. आज पुलकित अपनी अदाकारी से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन उनकी ये प्यारी तस्वीरें उस नन्हे बच्चे की याद दिलाती हैं, जो कभी कैमरों और शोहरत से दूर अपना बचपन जी रहा था.
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कृति खरबंदा अपनी खूबसूरत मुस्कान और जिंदादिल अंदाज के लिए हमेशा से पसंद की जाती रही हैं. उनकी बचपन की तस्वीरें उनके बड़े होने के दिनों की एक प्यारी सी झलक पेश करती हैं और फैंस को एक्ट्रेस का एक अलग ही रूप दिखाती हैं. बचपन के मासूम भावों से लेकर आज के ग्लैमरस अंदाज तक, कृति का सफर याद दिलाता है कि वक्त भले ही बदल जाए, लेकिन बचपन की यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं.
कृति खरबंदा अपनी खूबसूरत मुस्कान और जिंदादिल अंदाज के लिए हमेशा से पसंद की जाती रही हैं. उनकी बचपन की तस्वीरें उनके बड़े होने के दिनों की एक प्यारी सी झलक पेश करती हैं और फैंस को एक्ट्रेस का एक अलग ही रूप दिखाती हैं. बचपन के मासूम भावों से लेकर आज के ग्लैमरस अंदाज तक, कृति का सफर याद दिलाता है कि वक्त भले ही बदल जाए, लेकिन बचपन की यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं.
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नुसरत भरूचा ने अलग-अलग तरह के किरदारों के जरिए अपनी शानदार अभिनय क्षमता साबित की है. हालांकि, उनकी बचपन की तस्वीरें फैंस को उस दौर में ले जाती हैं, जब फिल्मों, पहचान और शोहरत से उनका कोई नाता नहीं था. उनकी पुरानी तस्वीरों में बचपन की मासूमियत, प्यारी मुस्कान साफ नजर आती है. इस चिल्ड्रन्स डे पर उनकी ये झलकियां फैंस के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं हैं.
नुसरत भरूचा ने अलग-अलग तरह के किरदारों के जरिए अपनी शानदार अभिनय क्षमता साबित की है. हालांकि, उनकी बचपन की तस्वीरें फैंस को उस दौर में ले जाती हैं, जब फिल्मों, पहचान और शोहरत से उनका कोई नाता नहीं था. उनकी पुरानी तस्वीरों में बचपन की मासूमियत, प्यारी मुस्कान साफ नजर आती है. इस चिल्ड्रन्स डे पर उनकी ये झलकियां फैंस के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं हैं.
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अपनी बेबाक पर्सनैलिटी, शानदार एनर्जी और दमदार अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा सैत ने मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आज दर्शक उन्हें उनके यादगार किरदारों और बेबाक अंदाज के लिए जानते हैं, लेकिन उनकी बचपन की तस्वीरें उन्हें शोहरत से पहले के दिनों में ले जाती हैं. इन प्यारी तस्वीरों में उनके बचपन की मस्ती, मासूमियत और बेफिक्र अंदाज देखने को मिलता है. ये तस्वीरें फैंस को एक्ट्रेस के ऑन-स्क्रीन किरदारों से परे उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू देखने का मौका देती हैं.
अपनी बेबाक पर्सनैलिटी, शानदार एनर्जी और दमदार अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा सैत ने मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आज दर्शक उन्हें उनके यादगार किरदारों और बेबाक अंदाज के लिए जानते हैं, लेकिन उनकी बचपन की तस्वीरें उन्हें शोहरत से पहले के दिनों में ले जाती हैं. इन प्यारी तस्वीरों में उनके बचपन की मस्ती, मासूमियत और बेफिक्र अंदाज देखने को मिलता है. ये तस्वीरें फैंस को एक्ट्रेस के ऑन-स्क्रीन किरदारों से परे उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू देखने का मौका देती हैं.
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मृणाल ठाकुर ने अपनी शानदार अदाकारी और सहज व्यक्तित्व से दर्शकों का दिल जीता है. टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने तक उनका सफर काफी प्रेरणादायक रहा है. उनकी बचपन की तस्वीरें उन्हें उस समय में ले जाती हैं, जब वह लाइमलाइट से दूर अपने बचपन के खूबसूरत पलों को जी रही थीं. उनकी ये तस्वीरें मासूमियत, खुशियों और पुरानी यादों का एक खूबसूरत एहसास कराती हैं.
मृणाल ठाकुर ने अपनी शानदार अदाकारी और सहज व्यक्तित्व से दर्शकों का दिल जीता है. टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने तक उनका सफर काफी प्रेरणादायक रहा है. उनकी बचपन की तस्वीरें उन्हें उस समय में ले जाती हैं, जब वह लाइमलाइट से दूर अपने बचपन के खूबसूरत पलों को जी रही थीं. उनकी ये तस्वीरें मासूमियत, खुशियों और पुरानी यादों का एक खूबसूरत एहसास कराती हैं.
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रोहित सराफ अपनी आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और सहज अभिनय के चलते खासकर युवा दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं. उनकी बचपन की तस्वीरें फैंस को उस प्यारे से बच्चे की झलक दिखाती हैं, जो आगे चलकर बॉलीवुड का चहेता चॉकलेट बॉय बन गया. उनकी मासूम मुस्कान और प्यारा अंदाज इन पुरानी तस्वीरों को और भी खास बना देता है.
रोहित सराफ अपनी आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और सहज अभिनय के चलते खासकर युवा दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं. उनकी बचपन की तस्वीरें फैंस को उस प्यारे से बच्चे की झलक दिखाती हैं, जो आगे चलकर बॉलीवुड का चहेता चॉकलेट बॉय बन गया. उनकी मासूम मुस्कान और प्यारा अंदाज इन पुरानी तस्वीरों को और भी खास बना देता है.
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श्रद्धा कपूर अपनी चुलबुली पर्सनैलिटी, प्यारी मुस्कान और सहज अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनकी बचपन की तस्वीरों में उनकी मासूमियत और शरारती स्वभाव की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है, जिसकी झलक आज भी उनके व्यक्तित्व में नजर आती है. फिल्मी परिवार में पली-बढ़ी श्रद्धा ने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है. ऐसे में उनकी बचपन की तस्वीरें उनके चाहने वालों के लिए और भी खास बन जाती हैं.
श्रद्धा कपूर अपनी चुलबुली पर्सनैलिटी, प्यारी मुस्कान और सहज अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनकी बचपन की तस्वीरों में उनकी मासूमियत और शरारती स्वभाव की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है, जिसकी झलक आज भी उनके व्यक्तित्व में नजर आती है. फिल्मी परिवार में पली-बढ़ी श्रद्धा ने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है. ऐसे में उनकी बचपन की तस्वीरें उनके चाहने वालों के लिए और भी खास बन जाती हैं.
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वरुण धवन की एनर्जी, शानदार कॉमिक टाइमिंग और मनोरंजक स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में शामिल किया है. उनकी बचपन की तस्वीरें उनके नटखट और चुलबुले अंदाज की झलक दिखाती हैं. इन तस्वीरों में नजर आने वाला वही खुशमिजाज बच्चा आगे चलकर लाखों लोगों का पसंदीदा अभिनेता बना. उनकी ये पुरानी तस्वीरें निश्चित रूप से फैंस के चेहरों पर मुस्कान ले आएंगी.
वरुण धवन की एनर्जी, शानदार कॉमिक टाइमिंग और मनोरंजक स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में शामिल किया है. उनकी बचपन की तस्वीरें उनके नटखट और चुलबुले अंदाज की झलक दिखाती हैं. इन तस्वीरों में नजर आने वाला वही खुशमिजाज बच्चा आगे चलकर लाखों लोगों का पसंदीदा अभिनेता बना. उनकी ये पुरानी तस्वीरें निश्चित रूप से फैंस के चेहरों पर मुस्कान ले आएंगी.
Published at : 14 Nov 2026 03:22 PM (IST)
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Children's Day

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