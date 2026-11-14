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Children's Day: शोहरत मिलने से पहले ऐसे दिखते थे आपके फेवरेट सितारे, देखें बचपन की अनदेखी तस्वीरें
चिल्ड्रन्स डे के मौके पर देखिए बॉलीवुड के उन सितारों की बचपन की तस्वीरें, जो आज लाखों दिलों पर राज करते हैं. कभी आम बच्चों की तरह दिखने वाले ये नन्हे चेहरे आज मनोरंजन जगत के बड़े नाम बन चुके हैं.
चिल्ड्रन्स डे के मौके पर आज हम आपको बॉलीवुड के उन सितारों के बचपन की झलक दिखाने जा रहे हैं, जो आज लाखों दिलों पर राज करते हैं. फैंस उन्हें उनकी फिल्मों और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानते हैं, लेकिन बचपन की ये तस्वीरें उनका प्यारा और मासूम रूप दिखाती हैं. कभी ये सितारे भी आम बच्चों की तरह हंसते-खेलते और शरारतें करते थे. उनकी ये पुरानी तस्वीरें देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे.
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Published at : 14 Nov 2026 03:22 PM (IST)
Tags :Children's Day
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