अपनी बेबाक पर्सनैलिटी, शानदार एनर्जी और दमदार अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा सैत ने मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आज दर्शक उन्हें उनके यादगार किरदारों और बेबाक अंदाज के लिए जानते हैं, लेकिन उनकी बचपन की तस्वीरें उन्हें शोहरत से पहले के दिनों में ले जाती हैं. इन प्यारी तस्वीरों में उनके बचपन की मस्ती, मासूमियत और बेफिक्र अंदाज देखने को मिलता है. ये तस्वीरें फैंस को एक्ट्रेस के ऑन-स्क्रीन किरदारों से परे उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू देखने का मौका देती हैं.