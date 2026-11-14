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कौन हैं सिंगर ध्वनि भानुशाली के मंगेतर यश? जानें क्या करते हैं
सिंगर ध्वनि भानुशाली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके बाद हर कोई उनके मंगेतर यश भानुशाली के बारे में जानना चाहता है.
सिंगर ध्वनि भानुशाली ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड यश भानुशाली संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया है. कपल ने अपने रिश्ते को नया नाम देते हुए सगाई कर ली है.सिंगर ने अपने रोमांटिक प्रपोजल की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी है. आइए जानते हैं कौन हैं ध्वनि के मंगेतर यश भानुशाली और वो क्या करते हैं?
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Published at : 14 Nov 2026 01:17 PM (IST)
Tags :Dhvani Bhanushali
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