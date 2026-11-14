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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं सिंगर ध्वनि भानुशाली के मंगेतर यश? जानें क्या करते हैं

कौन हैं सिंगर ध्वनि भानुशाली के मंगेतर यश? जानें क्या करते हैं

सिंगर ध्वनि भानुशाली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके बाद हर कोई उनके मंगेतर यश भानुशाली के बारे में जानना चाहता है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 14 Nov 2026 01:17 PM (IST)
सिंगर ध्वनि भानुशाली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके बाद हर कोई उनके मंगेतर यश भानुशाली के बारे में जानना चाहता है.

सिंगर ध्वनि भानुशाली ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड यश भानुशाली संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया है. कपल ने अपने रिश्ते को नया नाम देते हुए सगाई कर ली है.सिंगर ने अपने रोमांटिक प्रपोजल की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी है. आइए जानते हैं कौन हैं ध्वनि के मंगेतर यश भानुशाली और वो क्या करते हैं?

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ध्वनि भानुशाली ने इंस्टाग्राम पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर यश भानुशाली के साथ अपनी सगाई का ऐलान किया. एक तस्वीर में यश, ध्वनि के गाल पर किस करते नजर आ रहे हैं.
ध्वनि भानुशाली ने इंस्टाग्राम पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर यश भानुशाली के साथ अपनी सगाई का ऐलान किया. एक तस्वीर में यश, ध्वनि के गाल पर किस करते नजर आ रहे हैं.
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वहीं, दूसरी में दोनों एक-दूसरे को गले लगाए हुए हैं. सिंगर ने अपनी खूबसूरत सगाई की अंगूठी की झलक भी फैंस को दिखाई.
वहीं, दूसरी में दोनों एक-दूसरे को गले लगाए हुए हैं. सिंगर ने अपनी खूबसूरत सगाई की अंगूठी की झलक भी फैंस को दिखाई.
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सगाई की तस्वीरें सामने आने के बाद सभी यश भानुशाली के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है.
सगाई की तस्वीरें सामने आने के बाद सभी यश भानुशाली के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है.
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बता दें, यश भानुशाली एक एंटरप्रेन्योर हैं, जो गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. यश अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं.
बता दें, यश भानुशाली एक एंटरप्रेन्योर हैं, जो गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. यश अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं.
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उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में तीन बिजनेस का जिक्र है, जिनके नाम ओरंगुटान, एप लैब्स और एप सिटी हैं. उन्होंने इन तीनों के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के लिंक भी अपने अकाउंट पर शेयर किए हैं.
उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में तीन बिजनेस का जिक्र है, जिनके नाम ओरंगुटान, एप लैब्स और एप सिटी हैं. उन्होंने इन तीनों के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के लिंक भी अपने अकाउंट पर शेयर किए हैं.
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यश भानुशाली को ओरंगुटान का फाउंडर बताया जाता है. ये एक ऐसी संस्था है, जो ई-स्पोर्ट्स और टैलेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करती है. एंटरप्रेन्योर होने के साथ-साथ यश एक फोटोग्राफर भी हैं.
यश भानुशाली को ओरंगुटान का फाउंडर बताया जाता है. ये एक ऐसी संस्था है, जो ई-स्पोर्ट्स और टैलेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करती है. एंटरप्रेन्योर होने के साथ-साथ यश एक फोटोग्राफर भी हैं.
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वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ध्वनि भानुशाली, अपने परिवार और साथ काम करने वाले लोगों के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.
वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ध्वनि भानुशाली, अपने परिवार और साथ काम करने वाले लोगों के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.
Published at : 14 Nov 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Dhvani Bhanushali

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