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जब काजोल की मां ने धर्मेंद्र को जड़ा था थप्पड़, पति से अलग होने के बाद भी कभी नहीं लिया तलाक

गुजरे दौर की मशहूर एक्ट्रेस और काजोल की मां तनुजा आज 83 साल की हो चुकी हैं. बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस कई फिल्मों में नजर आईं तनुजा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Sep 2026 07:59 AM (IST)
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बॉलीवुड में जो नाम और शोहरत 90 के दशक की दिग्गज अदाकारा काजोल ने कमाई है, वैसा ही कुछ जलवा गुजरे दौर में उनकी मां तनुजा का भी हुआ करता था. तनुजा अपने दौर की सफल अभिनेत्री हुआ करती थीं जो आज अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. तनुजा ने हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज एक्टर्स संग स्क्रीन शेयर की है और अपने करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दीं.

तनुजा अपनी फिल्मों और अदाकारी के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहे हैं. उन्होंने फिल्ममेकर से शादी की थी, हालांकि बहुत जल्द ही वो पति से अलग हो गई थीं. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी पति से तलाक नहीं लिया था. आइए आज आपको तनुजा के जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं.

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पिता डायरेक्टर तो मां थीं एक्ट्रेस

तनुजा का ताल्लुक शुरू से ही फिल्मी दुनिया से रहा है. उनके पिता कुमारसेन समर्थ जाने-माने फिल्म निर्देशक थे, जबकि तनुजा की मां एक्ट्रेस थीं. उनका नाम शोभना समर्थ था. वहीं दिग्गज अदाकारा नूतन तनुजा की बड़ी बहन थीं. शोभना समर्थ और कुमारसेन के घर तनुजा का जन्म आजादी से पहले 23 सितंबर 1943 को मुंबई में हुआ था. 

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7 साल की उम्र में किया था इस फिल्म में काम

मां शोभना और पिता कुमारसेन के फिल्मी दुनिया से जुड़े होने के चलते तनुजा ने बॉलीवुड में बतौर बाल कलाकार भी काम किया है. उन्हें सबसे पहले बड़े पर्दे पर फिल्म 'हमारी बेटी' में देखा गया था. साल 1950 में आई इस फिल्म के वक्त तनुजा सिर्फ सात साल की थी.

1960 में बतौर एक्ट्रेस डेब्यू

1950 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू करने वाली तनुजा ने साल 1960 में लीड एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी. 17 साल की उम्र में वो फिल्म 'छबीली' में नजर आई थीं. हालांकि उन्हें इंडस्ट्री में पहली बड़ी पहचान अगले साल यानी साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म 'हमारी याद आएगी' से मिली थी. 

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डायरेक्टर शोमू मुखर्जी से की थी शादी

तनुजा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 83 वर्षीय एक्ट्रेस का दिल जाने-माने फिल्ममेकर शोमू मुखर्जी पर आया था. बता दें कि तनुजा और शोमू की पहली मुलाकात साल 1972 में आई फिल्म 'एक बार मुस्कुरा दो' के सेट पर हुई थी. दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर दोनों ने एक साल के अफेयर के बाद साल 1973 में शादी रचा ली थी.

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पति से हुईं अलग, नहीं लिया तलाक

शादी के बाद तनुजा और शोमू मुखर्जी ने दो बेटियों का वेलकम किया था. उनकी बड़ी बेटी काजोल और छोटी बेटी तनीषा मुखर्जी हैं. हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही काजोल के पैरेंट्स का रिश्ता बिगड़ गया था और दोनों अलग -अलग रहने लगे थे. हालांकि इस कपल ने कभी तलाक नहीं लिया था. साल 2008 में शोमू मुखर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.  

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तनुजा की बेहतरीन फिल्में

तनुजा ने अपने लंबे करियर में ढेरों फिल्मों में काम किया है. अपने दौर में कई फिल्मों में लीड रोल निभाने के बाद तनुजा ने आगे जाकर सपोर्टिंग रोल और छोटी भूमिकाएं भी निभाई. उनकी चर्चित फिल्मों में 'हमारी याद आएगी', 'बहारें भी फिर आएंगी', 'हाथी मेरे साथी', 'अमीर-गरीब', 'सोनी महिवाल', 'साथिया', 'सन ऑफ सरदार', 'ज्वैल थीफ', 'मेरे जीवन साथी' और 'खाकी' शामिल है. इनमें से खाकी और सन ऑफ़ सरकार वो अपने दामाद और सुपरस्टार अजय देवगन के साथ नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने अजय की दो अन्य फिल्मों 'भूत' (2003) और 'यू, मी और हम' (2008 में भी काम किया है. 

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जब तनुजा ने धर्मेंद्र को जड़ दिया था थप्पड़

तनुजा ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के साथ भी स्क्रीन शेयर की थी. एक बार साथ काम करते वक्त तनुजा ने धर्मेंद्र को थप्पड़ मार दिया था. ये घटना साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म 'चांद और सूरज' की शूटिंग के वक्त की है. 

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तनुजा ने फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया था. उन्होंने बताया था कि एक दिन शूटिंग के वकत धर्मेंद्र उनके साथ फ्लर्ट करने लगे थे और इससे तनुजा अभिनेता पर बुरी तरह भड़क गई थीं. इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र को बेशर्म कहते हुए थप्पड़ मार दिया था. इसके आगे उन्होंने ये भी कहा था, 'मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूं. तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे साथ फ्लर्ट करो.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 06:58 AM (IST)
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