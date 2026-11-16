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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana BO Day 12 Live Updates: 'रामायण' आज करेगी 800 करोड़ क्लब में करेगी एंट्री? 1 बजे तक 767 करोड़ के हुई पार

Ramayana BO Day 12 Live Updates: 'रामायण' आज करेगी 800 करोड़ क्लब में करेगी एंट्री? 1 बजे तक 767 करोड़ के हुई पार

Ramayana Box Office Collection Day 12 Live Updates: रणबीप कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. यहां इसके 12वें दिन की कमाई के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 01:23 PM (IST)
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रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण' ने दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. कमाई में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए इसने रिलीज के 11 दिनों में भारत में 760 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं उम्मीद की जा रही है कि दूसरे मंडे को ये 800 करोड़ क्लब में एंट्री कर जाएगी. यहां फिल्म के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे की कमाई के हर घंटे के आंकड़े जान सकते हैं. 

'रामायण' की 11 दिनों की कैसी रही कमाई? 

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  • 'रामायण' ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ का कलेक्शन किया था. 
  • इसके बाद 9वें दिन फिल्म की कमाई 48.10 करोड़ रही.
  • वहीं 10वें दिन 'रामायण' ने जबरदस्त उछाल के साथ भारत में 72.90 करोड़ कमाए. 
  • जबकि सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म ने 11वें दिन भी तेजी दिखाए हुए 75 करोड़ का बंपर कलेक्शन किया. 
  • इसी के साथ 'रामायण' की भारत में 11 दिनों की नेट कमाई 760.60 करोड़ रुपये हुई है,

'रामायण' के 12वें दिन का कलेक्शन (Ramayana Box Office Collection Day 12 Live Updates)
'रामायण' से 12वें दिन यानी दूसरे मंडे के टेस्ट में भी टॉप करने की उम्मीद की जा रही है. वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आज 800 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 1वें दिन दोपहर 1 बजे तक 6.83 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ फिलहाल इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की नेट कमाई अब 767.43 करोड़ रुपये हो गई है. 
'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 12- 6.83 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) -
कुल कलेक्शन  767.43 करोड़  

नोट:- 'रामायण' के 12वें दिन की कमाई के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही पता चल पाएंगे. 

'रामायण' ने वर्ल्डवाइड कितनी कर डाली कमाई? 
 'रामायण' वर्ल्डवाइड भी धूम मचा रही है. फिल्म के विदेशों में 11 दिनों की कमाई की बात करें तो इसने 11वें दिन ओवरसीज से 40 करोड़ की कमाई की, जिससे अब तक इसकी कुल विदेशी कमाई 475.50 करोड़ हो गई है. इसके साथ ही, फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई 1384.50 करोड़ तक पहुंच गई है. 

 'रामायण' स्टार कास्ट
 'रामायण' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया है. वहीं साई पल्लवी ने माता सीता की भूमिका निभाई है जबकि यश रावण के दमदार रोल में हैं. फिल्म के अन्य कलाकारों में रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल सहित कई शामिल हैं. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
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