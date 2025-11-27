एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है, खासकर महिलाओं को. उन्हें इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. हाल ही में बॉलीवुड की एक जानी-मानी मेकअप आर्टिस्ट नम्रता सोनी ने खुलासा किया है कि इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. उन्हें धमकियां मिलती थीं. हालांकि उस समय शाहरुख खान-सलमान खान जैसे बड़े सितारे उनके साथ खड़े रहे थे.

नम्रता सोनी ने एएनआई से खास बातचीत में मिलने वाली धमकियों और भेदभाव के बारे में बात की. उन्होंने कहा- 'जब मैंने शुरुआत की, तो मैं इंडस्ट्री में शायद दूसरी महिला मेकअप आर्टिस्ट रही होगी. इसमें पुरुषों का दबदबा था और यह बहुत डरावना था.'

हाथ काट देने की मिली थी धमकी

नम्रता ने कहा-'तब तक सिर्फ एक मेकअप दादा और एक हेयर दीदी होती थीं. औरतों को सिर्फ बाल बनाने की इजाजत थी, जबकि मर्द मेकअप करते थे. जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे यह भी नहीं पता था. जब भी मैं सेट पर होती थी, सिने यूनियन वाले आ जाते थे और प्रोड्यूसर्स को परेशान करते थे और उन पर एक औरत मेकअप आर्टिस्ट को हायर करने के लिए फाइन लगाते थे. वो हमसे वैनिटी वैन में छिपने की उम्मीद करते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम सेट पर रहें.' नम्रता ने बताया कि मेरी फैमिली को धमकियों के कॉल और मैसेज आते थे कि अगर मैंने काम करना बंद नहीं किया तो उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा- 'मेरी मां को लैंडलाइन पर वॉइसमेल जैसे धमकी भरे फोन कॉल आते थे, जिसमें चेतावनी दी जाती थी कि अगर मैंने काम करना बंद नहीं किया, तो वे मेरे हाथ काट देंगे.'

शाहरुख-सलमान ने दिया साथ

यूनियन के साथ कानूनी लड़ाई ने काफी कुछ बदल दिया था जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला मेकअप आर्टिस्ट पर लगे बैन को गैर-कानूनी बताते हुए हटा दिया था. नम्रता ने कहा- 'एक बार इन लोगों ने मुझे फिल्मिस्तान से घसीटकर बाहर निकाल दिया था. मुझे अपनी टीम और खुद को बचाने के लिए गोरेगांव पुलिस को बुलाना पड़ा. एक समय पर यूनियन ने मुझसे कहा कि मैं यह केस कभी नहीं जीत पाऊंगी. नम्रता ने बताया कि मुझे एहसास हुआ कि सारे लोग एक से नहीं हैं. कुछ लोगों ने मेरे सपोर्ट में आवाज उठाई. मेरे पास करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान, फराह खान, समीरा रेड्डी और प्रीति जिंटा जैसे लोग थे, जो महिलाओं के साथ काम करने में महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते थे.'

