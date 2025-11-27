120 Bahadur BO Day 6: लगातार घट रही ‘120 बहादुर’ की कमाई, कैसे वसूल पाएगी बजट? जानें- 6 दिनों का टोटल कलेक्शन
120 Bahadur BO Day 6: ‘120 बहादुर’ की कमाई में मंगलवार को मामूली तेजी देखी गई थी लेकिन बुधवार को एक बार फिर इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है.
‘120 बहादुर’, फरहान अख्तर के करियर की टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है, पिछले दो हफ़्तों में सिनेमाघरों में कई नई फ़िल्में रिलीज़ होने के बावजूद, इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अपनी पकड़ बनाए हुए है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में गिरावट भी देखी जा रही है. बावजूद सके ये करोड़ों में ही कलेक्शन कर रही है. चलिए यहा जानते हैं ‘120 बहादुर’ ने रिलीद के छठे दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?
‘120 बहादुर’ ने छठे दिन कितनी की कमाई?
‘120 बहादुर’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो चुके है. देश भर के दर्शक रजनीश रज़ी घई द्वारा निर्देशित इस वॉर एपिक को काफी पसंद कर रहे हैं. हालांकि क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स में इजाफा नहीं कर पा रहे हैं. खासतौर पर वीकडेज में ये मंदी का सामना कर रही है.
- इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘120 बहादुर’ ने 2.25 करोड़ से शुरुआत की थी. फिर दूसरे दिन इसने 3.85 करोड़ कमाए. फिर तीसरे दिन 4 करोड़ रुपये, चौथे दिन 1.4 करोड़ रुपये और 5वें दिन 1.5 करो की कमाई की.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘120 बहादुर’ ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 1 करोड़ की कमाई की बै.
- इसी के साथ ‘120 बहादुर’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 14 करोड़ रुपये हो गई है.
‘120 बहादुर’ ने तोड़ा ‘क्रेजी’ का रिकॉर्ड
‘120 बहादुर’ की कमाई में बुधवार को भी आई गिरावट दर्ज की गई लेकिन इस फिल्म ने ‘क्रेजी’ के 14.03 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. अब इसका अगला टारगेट ‘द बंगाल फाइल्स’ है, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 19.59 करोड़ रुपये है. हालांकि इसके लिए अभी ‘120 बहादुर’ को 5 करोड़ रुपये और कमाने की जरूरत है.
‘120 बहादुर’ बजट वसूलने से कितनी दूर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘120 बहादुर’ का बजट 80 से 90 करोड़ रुपये है. वहीं इस फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और ये अपना बजट तो दूर आधी लागत भी नहीं वसूल पाई है. वहीं फिल्म की रफ्तार देखते हुए इसके लिए अपना बजट वसूलना मुश्किल लग रहा है.
स्टार कास्ट
जहां फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभाया है, वहीं राशि खन्ना ने मेजर भाटी की पत्नी शगुन कंवर का किरदार निभाया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में विवान भटेना, अंकित सिवाच, धनवीर सिंह, साहिब वर्मा, स्पर्श वालिया और एजाज खान शामिल हैं.
