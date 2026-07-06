ओटीटी पर रिलीज हो रही सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का', जानें- कब और कहां देख सकेंगे

जेपी दत्ता की बॉर्डर के सालों बाद एक बार फिर अक्षय खन्ना और सनी देओल स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. दरअसल ये अपकमिंग फिल्म इक्का में कोर्ट रूम में भिड़ते दिखेंगे. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. वहीं अब ये ओटीटी पर रिलीज होन जा रही है. चलिए डानते हैं ये किस प्लेटफॉर्म पर कब स्ट्रीम होगी?

कब और कहां रिलीज होगी इक्का?

बता दें कि अक्षय खन्ना और सनी देओल की इक्का का निर्देशन सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​ने किया है. ये थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा 10 जुलाई को ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. 'इक्का' एक हाई-स्टेक्स लीगल ड्रामा है. हाल ही में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इक्का की रिलीज डेट अनाउंस की थी. फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया था, "तारीख़ आ गई है. कानून के खेल में इक्का जल्द उतरेगा. 'इक्का' देखें, 10 जुलाई को रिलीज हो रही है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर."

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इक्का की स्टार कास्ट

फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना के साथ, तिलोत्तमा शोम एक मजबूत पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का किरदार निभा रही हैं जो न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह कमिटेड है. वहीं दीया मिर्जा एक डेडिकेटेड पत्नी और मां की भूमिका में हैं.

एल्केमी फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​द्वारा निर्देशित 'इक्का' से सनी देओल ओटीट पर डेब्यू कर रहे हैं. इस फ़िल्म में वे नेटफ्लिक्स पर एक नए और दमदार किरदार में नजर आएंगे, जिसमें उनकी जानी-पहचानी जबरदस्त अदाकारी और कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलेगा.

इक्का की कहानी

इक्का की कहानी एक वकील (सनी देओल) के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे ऐसे शख्स (अक्षय खन्ना) का केस लड़ना पड़ता है जिसकी अचानक वापसी उसके पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर देती है. वो उसे एक ऐसा केस लेने पर मजबूर करता है जो उसके सिद्धांतों की कड़ी परीक्षा है. इसके बाद उसे परिवार की सुरक्षा और सिद्धांतों के बीच, हर फैसले की एक कीमत चुकानी पड़ती है.

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