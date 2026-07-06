इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें पूरी लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: सनी देओल की 'इक्का' से राम चरण की 'पेद्दी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week: सनी देओल की 'इक्का' से राम चरण की 'पेद्दी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week 6th July To 12th July: इस हफ्ते ओटीटी पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनें सनी देओल और अक्षय खन्ना की इक्का भी शामिल है. पूरी लिस्ट यहां चेक कर सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते ओटीटी पर एक से एक धांसू फिल्में रिलीज होंगी जो आपको एंटरटेमेंट की तगड़ी डोज देंगी. इनमें राम चरण की पेद्दी से लेकर सनी देओल की इक्का और आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो दो सहित कई फिल्में और सीरीज शामिल हैं. यानी इस हफ्ते वीकेंड पर आप जमकर अलग-अलग जॉनर की फिल्मों और सीरीज को घर बैठे एंजॉय करने का मौका मिलेगा. लेकिन उससे पहले यहां 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच रिलीज हो रही इन फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लीजिए.

पति पत्नी और वो दो
पति पत्नी और वो दो ने सिनेमाघरों में ठीक परफॉर्म किया था. अब ये ओटीटी पर रिलीज हो रही है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. इसे 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे.


OTT Release This Week: सनी देओल की 'इक्का' से राम चरण की 'पेद्दी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज

पेद्दी
राम चरण और जाह्नवी कपूर की हिट स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेद्दी' 9 जुलाई से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. फिलहाल इसे तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु वर्जन में देख सकेंगे. इसका हिंदी वर्जन अगस्त में रिलीज किया जाएगा.


OTT Release This Week: सनी देओल की 'इक्का' से राम चरण की 'पेद्दी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज

इक्का
सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर इक्का ओटीटी की मच अवेटेड रिलीज मे से एक है. ये दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा म 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसे लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है.


OTT Release This Week: सनी देओल की 'इक्का' से राम चरण की 'पेद्दी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज

लैंड ऑफ फुटबॉल
ये मलयालम डॉक्यु-सीरीज़ भारत में फुटबॉल के प्रति लोगों के जबरदस्त जुनून को गहराई से दिखाती है और बताती है कि केरल को 'फटबॉल की धरती' क्यों कहा जाता है. यह शो 10 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.

ये भी पढ़ें:-Alpha BO Collection Day 3: 'अल्फा' ने संडे को किया कमाल, धुआंधार छापे नोट, 3 फिल्मों को चटाई धूल, बना दिया ये रिकॉर्ड

परिमाला एंड कंपनी
तमिल फ़िल्म 'परिमाला एंड कंपनी' एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है, जिसमें ह्यूमर, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा का दिलचस्प ब्लेंड है. इसे पांडिराज ने निर्देशित किया हैं और जयराम ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं संजना कृष्णमूर्ति और अनंतिका अनिलकुमार ने भी अहम रोल निभाया हैं. ये फ़िल्म 10 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम होगी.


OTT Release This Week: सनी देओल की 'इक्का' से राम चरण की 'पेद्दी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज

बाल्टी
मलयालम एक्शन ड्रामा फिल्म 'बाल्टी' में शेन निगम ने लीड रोल प्ले किया है. य़े केरल-तमिलनाडु बॉर्डर के बैकग्राउंड में सेट की गई स्पोर्ट्स, क्राइम और इमोशनल रिश्तों पर बनी फिल्म है. ये 10 जुलाई को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सोनी लिव पर रिलीज़ होगी.


OTT Release This Week: सनी देओल की 'इक्का' से राम चरण की 'पेद्दी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज
लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी
 'लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी' एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ है, जो लॉरा इंगल्स वाइल्डर की 'लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी' बुक सीरीज़ पर बेस्ड है. ये सीरीज़ इंगल्स परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 1870 से 1890 के दशक के दौरान मिनेसोटा के वॉलनट ग्रोव के पास प्लम क्रीक पर एक फार्म में रहते थे . ये सीरीज दिखाती है कि उनकी रोज़मर्रा की जिदगी कैसी थी. इसके एपिसोड 9 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होंगे.

शिपरेक्ड: नाइटमेयर एट सी
यह डॉक्यूमेंट्री 2012 में हुए कोस्टा कॉनकोर्डिया लग्जरी क्रूज शिप हादसे की कहानी दिखाती है. इसमें भयानक हादसे, छह घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन (जिसमें ज़्यादातर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया) और 32 लोगों की मौत की घटना को दिखाया गया है. ये 10 जुलाई नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.

‘ट्राइंग' सीज़न 5
निक्की (एस्थर स्मिथ) और जेसन (रेफ स्पॉल) को इनफर्टिलिटी की दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है. माता-पिता बनने की अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वे एडॉप्शन का एक ऐसा फ़ैसला करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देता है. इसके एपिसोड 8 जुलाई से प्राइम वीडियो पर रिलीज होंगे.

अंटिल द टी-शर्ट ड्राइज
अंटिल द टी-शर्ट ड्राइज एक जापानी सीरीज है जो एक पब्लिशिंग हाउस की 40 साल की एडिटर के इर्द गिर्द घूमती है. उसी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है लेकिन फिर एक दिन उसका और उसके पति का एक और जोड़े के साथ एक्सीडेंट हो जाता है.इस सीरीज में यू आओई, अयुमु नाकाजिमा, फुमिया ताकाहाशी, काहो इंदो और अन्य कलाकार हैं और यह 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

 

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड

और पढ़ें
Published at : 06 Jul 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
OTT Release This Week Ikka Peddi Pati Patni Aur Woh Do
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Release This Week: सनी देओल की 'इक्का' से राम चरण की 'पेद्दी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें पूरी लिस्ट
ओटीटी
94 साल के लीजेंड्री डायरेक्टर की 'सिंग गीतम' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानिए कब और कहां देखें
94 साल के लीजेंड्री डायरेक्टर की 'सिंग गीतम' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानिए कब और कहां देखें
ओटीटी
तीसरा बच्चा न होने पर अशनीर ग्रोवर की पत्नी ने गरीबों पर दिया ऐसा बयान तो मचा बवाल, शाहरुख खान को भी लिया निशाने पर
तीसरा बच्चा न होने पर अशनीर ग्रोवर की पत्नी ने गरीबों पर दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल
ओटीटी
Lock Upp 2: 'लॉकअप 2' में रो पड़ीं सुनीता आहूजा, खाना खाने से किया इनकार, बोलीं, 'गोविंदा ने कहा था, मत जाओ'
लॉकअप 2: 'लॉकअप 2' में रो पड़ीं सुनीता आहूजा, खाना खाने से किया इनकार, बोलीं, 'गोविंदा ने कहा था, मत जाओ'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Paper Leak: 'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके
'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले CJP के अभिजीत दीपके
बिहार
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
जनरल नॉलेज
Europe Heatwave: यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
हेल्थ
AIIMS Study: बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget