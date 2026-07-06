इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें पूरी लिस्ट

इस हफ्ते ओटीटी पर एक से एक धांसू फिल्में रिलीज होंगी जो आपको एंटरटेमेंट की तगड़ी डोज देंगी. इनमें राम चरण की पेद्दी से लेकर सनी देओल की इक्का और आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो दो सहित कई फिल्में और सीरीज शामिल हैं. यानी इस हफ्ते वीकेंड पर आप जमकर अलग-अलग जॉनर की फिल्मों और सीरीज को घर बैठे एंजॉय करने का मौका मिलेगा. लेकिन उससे पहले यहां 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच रिलीज हो रही इन फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लीजिए.

पति पत्नी और वो दो

पति पत्नी और वो दो ने सिनेमाघरों में ठीक परफॉर्म किया था. अब ये ओटीटी पर रिलीज हो रही है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. इसे 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे.





पेद्दी

राम चरण और जाह्नवी कपूर की हिट स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेद्दी' 9 जुलाई से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. फिलहाल इसे तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु वर्जन में देख सकेंगे. इसका हिंदी वर्जन अगस्त में रिलीज किया जाएगा.





इक्का

सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर इक्का ओटीटी की मच अवेटेड रिलीज मे से एक है. ये दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा म 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसे लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है.





लैंड ऑफ फुटबॉल

ये मलयालम डॉक्यु-सीरीज़ भारत में फुटबॉल के प्रति लोगों के जबरदस्त जुनून को गहराई से दिखाती है और बताती है कि केरल को 'फटबॉल की धरती' क्यों कहा जाता है. यह शो 10 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.

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परिमाला एंड कंपनी

तमिल फ़िल्म 'परिमाला एंड कंपनी' एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है, जिसमें ह्यूमर, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा का दिलचस्प ब्लेंड है. इसे पांडिराज ने निर्देशित किया हैं और जयराम ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं संजना कृष्णमूर्ति और अनंतिका अनिलकुमार ने भी अहम रोल निभाया हैं. ये फ़िल्म 10 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम होगी.





बाल्टी

मलयालम एक्शन ड्रामा फिल्म 'बाल्टी' में शेन निगम ने लीड रोल प्ले किया है. य़े केरल-तमिलनाडु बॉर्डर के बैकग्राउंड में सेट की गई स्पोर्ट्स, क्राइम और इमोशनल रिश्तों पर बनी फिल्म है. ये 10 जुलाई को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सोनी लिव पर रिलीज़ होगी.





लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी

'लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी' एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ है, जो लॉरा इंगल्स वाइल्डर की 'लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी' बुक सीरीज़ पर बेस्ड है. ये सीरीज़ इंगल्स परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 1870 से 1890 के दशक के दौरान मिनेसोटा के वॉलनट ग्रोव के पास प्लम क्रीक पर एक फार्म में रहते थे . ये सीरीज दिखाती है कि उनकी रोज़मर्रा की जिदगी कैसी थी. इसके एपिसोड 9 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होंगे.

शिपरेक्ड: नाइटमेयर एट सी

यह डॉक्यूमेंट्री 2012 में हुए कोस्टा कॉनकोर्डिया लग्जरी क्रूज शिप हादसे की कहानी दिखाती है. इसमें भयानक हादसे, छह घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन (जिसमें ज़्यादातर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया) और 32 लोगों की मौत की घटना को दिखाया गया है. ये 10 जुलाई नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.

‘ट्राइंग' सीज़न 5

निक्की (एस्थर स्मिथ) और जेसन (रेफ स्पॉल) को इनफर्टिलिटी की दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है. माता-पिता बनने की अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वे एडॉप्शन का एक ऐसा फ़ैसला करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देता है. इसके एपिसोड 8 जुलाई से प्राइम वीडियो पर रिलीज होंगे.

अंटिल द टी-शर्ट ड्राइज

अंटिल द टी-शर्ट ड्राइज एक जापानी सीरीज है जो एक पब्लिशिंग हाउस की 40 साल की एडिटर के इर्द गिर्द घूमती है. उसी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है लेकिन फिर एक दिन उसका और उसके पति का एक और जोड़े के साथ एक्सीडेंट हो जाता है.इस सीरीज में यू आओई, अयुमु नाकाजिमा, फुमिया ताकाहाशी, काहो इंदो और अन्य कलाकार हैं और यह 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

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