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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जुम्मा चुम्मा' गाने से रातोंरात छा गई थीं किमी काटकर, फिर इंडस्ट्री छोड़ जीने लगीं गुमनाम जिंदगी, अब कहां हैं?

'जुम्मा चुम्मा' गाने से रातोंरात छा गई थीं किमी काटकर, फिर इंडस्ट्री छोड़ जीने लगीं गुमनाम जिंदगी, अब कहां हैं?

एक्ट्रेस किमी काटकर ने 80 और 90 के दशक में अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना रखा था. 'जुम्मा चुम्मा' गाने से वो रातोंरात छा गई थीं, लेकिन उन्होंने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री छोड़ दी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 May 2026 03:35 PM (IST)
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एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड में शादी के बाद एक्ट्रेसेस का फिल्मों से दूर हो जाना आम बात माना जाता था. जहां मेल सुपरस्टार्स शादी के बाद भी लंबे समय तक इंडस्ट्री पर राज करते रहे, वहीं 70, 80 और 90 के दशक की कई मशहूर एक्ट्रसेस शादी के बाद चुपचाप फिल्मों से दूर हो गईं. इन्हीं सितारों में एक नाम किमी काटकर का भी था, जिन्होंने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने के बावजूद शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली.

ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में शुमार थीं किमी काटकर 
किमी काटकर का जन्म एक्ट्रेस मीना फर्नांडीज के घर हुआ था, जो 'सुजाथम बैंक मैनेजर' और 'मिलाप' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी थीं. किमी ने महज 17 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था. 80 के दशक के आखिर और 90 के शुरुआती दौर में किमी काटकर बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई थीं. अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, खूबसूरती और सुपरहिट गानों की वजह से उन्होंने बेहद कम समय में इंडस्ट्री में खास पहचान बना ली थी.  लेकिन जब उनका करियर सफलता की ऊंचाइयों पर था, तभी उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली और लाइमलाइट से गायब हो गईं.

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'टार्जन गर्ल' से हुई मश्हूर
अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने जल्द ही लोगों का ध्यान खींचा और फिल्मों में एंट्री कर ली. साल 1985 में उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल से एक्टिंग डेब्यू किया, लेकिन उसी साल आई फिल्म 'एडवेंचर्स ऑफ टार्जन' ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. हेमंत बिरजे के साथ इस फिल्म में उनकी ग्लैमरस इमेज ने खूब सुर्खियां बटोरीं और उन्हें बॉलीवुड की 'टार्जन गर्ल' कहा जाने लगा.

'एडवेंचर्स ऑफ टार्जन' की सफलता के बाद किमी काटकर 80 और 90 के दशक की सबसे पॉपुलर ग्लैमर स्टार्स में शामिल हो गईं. उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए फिल्ममेकर्स ने उन्हें लगातार फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया.

जुम्मा चुम्मा' गाने से रातोंरात छा गई थीं किमी काटकर, फिर इंडस्ट्री छोड़ जीने लगीं गुमनाम जिंदगी, अब कहां हैं?

इसके बाद वह 'लहू', 'दरिया दिल', 'सोने पे सुहागा', 'गैर कानूनी' और 'खून का कर्ज' जैसी कई फिल्मों में नजर आईं. एक समय ऐसा भी था जब साल 1989 में उनकी करीब 15 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिससे वो उस दौर की सबसे बिजी एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थीं.

'जुम्मा चुम्मा' गाने से बदली किस्मत
हालांकि, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'हम' में किया गया उनका आइकॉनिक गाना 'जुम्मा चुम्मा' किमी काटकर के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. यह गाना जबरदस्त हिट हुआ और किमी रातोंरात देशभर में मशहूर हो गईं. इस सुपरहिट गाने के बाद उन्हें 'जुम्मा चुम्मा गर्ल' के नाम से पहचान मिली, जो आज भी दशकों बाद उनके साथ जुड़ी हुई है.

किमी काटकर ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड?
अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के बावजूद किमी काटकर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का चौंकाने वाला फैसला लिया था. जहां कई सितारे धीरे-धीरे लाइमलाइट से गायब होते हैं, वहीं किमी ने साल 1992 में फोटोग्राफर और एड फिल्ममेकर शांतनु शौरी से शादी के बाद खुद फिल्मों से दूरी बना ली.

शादी के बाद उन्होंने मुंबई छोड़ दी और एक्टिंग करियर जारी रखने की बजाय अपनी निजी जिंदगी और परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया. इसके बाद वह फिल्मी इवेंट्स, मीडिया अपीयरेंस और कमबैक प्रोजेक्ट्स से भी दूर रहीं और लाइमलाइट से अलग शांत जिंदगी जीने लगीं.

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अब कहां हैं किमी काटकर?
आज किमी काटकर फिल्मी दुनिया से दूर बेहद निजी जिंदगी जी रही हैं. शादी के बाद वह अपने पति और बेटे के साथ कई सालों तक ऑस्ट्रेलिया में रहीं. बाद में बेटे की पढ़ाई के लिए वह भारत लौट आईं और पुणे में बस गईं.

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Published at : 24 May 2026 03:35 PM (IST)
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