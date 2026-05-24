अब एलियन से भिड़ेंगे अक्षय कुमार, 'समुक' से करेंगे हॉलीवुड स्टाइल हॉरर-साइंस फिक्शन में एंट्री

जहां इन दिनों बड़े बजट और हाई-एक्शन फिल्में दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई हैं, वहीं अब बॉलीवुड एक बिल्कुल नए और अनोखे जॉनर की तरफ कदम बढ़ा रहा है. जल्द ही हिंदी सिनेमा में एलियन हॉरर का डर और रोमांच बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाला है.

अक्षय कुमार जल्द ही साइंस-फिक्शन थ्रिलर फिल्म 'समुक' में नजर आने वाले हैं, जो एलियन हॉरर पर आधारित होगी. इस फिल्म का निर्देशन कनिष्क वर्मा कर रहे हैं. वहीं फिल्म को अक्षय कुमार, विपुल अमृतलाल शाह और आशीष शाह मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए करीब 12 साल बाद अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की जोड़ी फिर साथ काम करती नजर आएगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'समुक' के लिए मेकर्स ने कई इंटरनेशनल टेक्नीशियंस को शामिल किया है, जो हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं. फिल्म से जुड़ा एक बड़ा नाम स्टंट कोऑर्डिनेटर ल्यूक टंबर का है, जिन्होंने 'मिशन इम्पॉसिबल – द फाइनल रेकनिंग', 'वेनम', 'नो टाइम टू डाई' और 'स्टार वॉर्स: द राइज ऑफ स्काईवॉकर' जैसी फिल्मों में काम किया है.

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ल्यूक टंबर ने की अक्षय कुमार की तारीफ

फिल्म को लेकर ल्यूक टंबर ने कहा, 'यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल स्टंट एक्सपर्टीज, शानदार फिल्ममेकिंग और असली एक्शन सिनेमा का बेहतरीन मेल है. मैं इस विजन का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं. हमारा मकसद ऐसी फिल्म बनाना है, जिसमें दमदार कहानी के साथ शानदार लाइव-एक्शन सीक्वेंस हों, जो दुनियाभर के दर्शकों को पसंद आएं.' ल्यूक टंबर ने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें 'भारत का एक्शन हीरो' बताया.

फिल्म 'समुक' में सिर्फ दमदार एक्शन ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल क्रीचर इफेक्ट्स पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. फिल्म के एलियन कैरेक्टर को ऑस्कर नॉमिनेटेड इफेक्ट्स आर्टिस्ट एलेक गिलिस डिजाइन कर रहे हैं, जो 'एलियन: रोमुलस', 'प्रिडेटर', 'स्माइल 2' और 'ट्रेमर्स' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

एलेक गिलिस ने बताया, 'मैं और कनिष्क ने मिलकर इस एलियन कैरेक्टर को डिजाइन किया है, जो बेहद अलग और डरावना होगा. CGI और AI के दौर में भी लोग हाथों से बनाए गए रियल मॉन्स्टर्स को पसंद करते हैं, यह देखना अच्छा लगता है.'

उन्होंने आगे अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा, 'उनमें जेसन स्टैथम जैसी फिजिकल पावर और टॉम क्रूज जैसी पसंद किए जाने वाली पर्सनैलिटी है. मेरा लक्ष्य 'समुक' में ऐसा एलियन विलेन तैयार करना है, जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस अक्षय कुमार को बराबरी की टक्कर दे सके. इस नए मॉन्स्टर को हराना अक्षय के लिए भी आसान नहीं होगा.'

अक्षय कुमार ने कन्फर्म की फिल्म

अपने इस नए प्रोजेक्ट को कन्फर्म करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, 'हां, मैंने यह फिल्म साइन की है. 'समुक' की कहानी और विषय मुझे काफी दिलचस्प लगे. साइंस-फिक्शन एलियन हॉरर मेरे लिए और हमारी फिल्मों के लिए बिल्कुल नया जॉनर है. मैं इसे लेकर काफी एक्साइटेड हूं.'

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'समुक' की शूटिंग शुरू होने से पहले अक्षय कुमार जल्द ही 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आने वाले हैं.