आलिया भट्ट की 'अल्फा' को सोशल मीडिया पर मिक्स रिव्यूज मिले. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने 2026 में रिलीज हुई कई फिल्मों के भी पछाड़ दिया है. आइए जानते हैं 4 दिनों में 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन किया.

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अल्फा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अल्फा ने 4 दिन में दुनियाभर में 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने 63.64 करोड़ की कमाई कर ली है. इंडिया में फिल्म ने ग्रॉस 45.34 करोड़ कमाए और नेट 37.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में चौथे दिन 1.5 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को चौथे दिन 6997 शोज मिले और ऑक्यूपेंसी 13 परसेंट रही. वहीं टोटल 18.30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'अल्फा' का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को पहले दिन 7 हजार के करीब शोज मिले थे. दूसरे दिन फिल्म ने 11.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म के दूसरे दिन शोज थोड़े से कम हुए. हालांकि तीसरे दिन शोज बड़े और फिल्म की कमाई में भी इजाफा हुआ. फिल्म ने तीसरे दिन 13.25 करोड़ की कमाई की. चौथे दिन फिल्म ने 3.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

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बता दें कि ये YRF यूनिवर्स की पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. इसका बजट लगभग 100 करोड़ बताया जा रहा है. फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं. दोनों एक्ट्रेस को एक्शन अवतार में देखा गया. फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर अहम रोल में हैं. फिल्म का आलिया और शरवरी ने जोरों-शोरों से प्रमोशन किया था. फिल्म के ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. हालांकि, फिल्म को क्रिटिक्स से खास अच्छे रिव्यू नहीं मिले. लेकिन सोशल मीडिया पर मिक्स रिस्पॉन्स मिला. अब देखना होगा कि आने वाले समय में अल्फा को कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा.