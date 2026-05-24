Sunday Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच कमाल का टकराव देखने के लिए मिल रहा है. 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' की आंधी के बीच किसी भी फिल्म का दबदबा नहीं देखने के लिए मिल रहा है. वहीं, वीकेंड यानी कि रविवार को भी सिर्फ दोनों ही साउथ की फिल्मों का इंडिया में बोलबाला बरकरार है. 'राजा शिवाजी' भी खास कमाई नहीं कर पा रही है. चलिए बताते हैं संडे बॉक्स ऑफिस के हाल के बारे में...

'करुप्पू' की दसवें दिन की कमाई

सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पू' की रिलीज को 10 दिन का वक्त हो गया है और आज भी इसका बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म दूसरे वीकेंड पर भी बेहतरीन कमाई कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, इसका पहले हफ्ते का कलेक्शन 113.85 करोड़ रहा था. जबकि दूसरे हफ्ते की शुरुआत शुक्रवार 8वें दिन 7.80 करोड़ से हुई. फिर 9वें दिन शनिवार को 12.20 करोड़ कमाए.

- अब फिल्म 10वें दिन दोपहर 2 बजे तक 3.25 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है.

- इसके बाद फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 137.10 करोड़ हो चुका है.

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'दृश्यम 3' की चौथे दिन की कमाई

मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस कर रही है. इसके आने से तमिल फिल्म 'करुप्पू' की कमाई पर असर जरूर पड़ा है. फिल्म महज 4 दिनों में ही 44 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. फिल्म की डबल डिजिट में कमाई जारी है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 15.85 करोड़, दूसरे दिन 11.05 करोड़ और तीसरे दिन 13.70 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- अब रविवार यानी कि वीकेंड पर चौथे दिन फिल्म की कमाई दोपहर 2 बजे तक 4.01 करोड़ हो चुकी है.

- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 44.61 करोड़ हो चुका है.

'राजा शिवाजी' का 24वें दिन का हाल

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' का ये चौथा वीक है, जिसमें फिल्म की कमाई गिरावट तो है लेकिन फिर भी इसकी कमाई जारी है. इसने पहले हफ्ते 52.65 करोड़ तो दूसरे हफ्ते 24.30 करोड़, तीसरे हफ्ते 12 करोड़ का कलेक्शन किया.

- फिल्म ने चौथे हफ्ते 22वें दिन 60 लाख तो 23वें दिन शनिवार को 1.22 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- अब 24वें दिन चौथे रविवार को दोपहर 2 बजे तक 0.36 करोड़ की कमाई कर चुकी है.

- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 91.13 करोड़ हो चुका है.

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'पति पत्नी और वो दो' का 10वें दिन कालेक्शन

आयुष्मान खुराना, सारा अर्जुन, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' बॉक्स ऑफिस पर धीमी चाल से कमाई कर रही है लेकिन इसकी कमाई अभी तक करोड़ में बरकरार है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते 29 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- इसने दूसरे हफ्ते की शुरुआत में 8वें दिन 1.35 करोड़ और 9वें दिन 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- वहीं, फिल्म का दसवें दिन का कलेक्शन दोपहर 2 बजे तक 0.57 करोड़ तक पहुंच गया है.

- इसका इंडिया नेट कलेक्शन 33.67 करोड़ हो चुका है.

'चांद मेरा दिल' की तीसरे दिन की कमाई

लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'चांद मेरा दिल' की भी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी धीमी रही थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ और दूसरे दिन 3.75 करोड़ का बिजनेस किया था. इसके साथ ही अब फिल्म की तीसरे दिन रविवार की कमाई दोपहर 2 बजे तक 0.86 करोड़ तक पहुंच गया है. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 7.61 करोड़ हो चुका है.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)