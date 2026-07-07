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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहेमा मालिनी ने बताई धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा, बोलीं- सनी और बॉबी बहुत अच्छे हैं, हम हमेशा साथ हैं

हेमा मालिनी ने बताई धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा, बोलीं- सनी और बॉबी बहुत अच्छे हैं, हम हमेशा साथ हैं

हेमा मालिनी ने हाल ही में बॉबी देओल और सनी देओल संग बॉन्ड संग बात की. इसी के साथ उन्होंने धर्मेंद्र की लास्ट विश के बारे में बताया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 07 Jul 2026 06:08 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनका नवंबर 2025 में निधन हो गया. धर्मेंद्र को को पद्म विभूषण सम्मान भी मिला. हेमा मालिनी ने ये सम्मान स्वीकार किया था. इस दौरान हेमा काफी इमोशनल भी हो गई थीं. अब हेमा ने धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा को लेकर बात की और सनी-बॉबी के बारे में भी बताया.

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हिंदी रश से बातचीत में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा बताई. हेमा ने कहा, 'धर्मेंद्र जी हमेशा कहते थे कि जितना हो सके बच्चों के साथ रहिए. फैमिली के साथ रहिए. वो हमेशा कहते थे कि फैमिली को हमेशा एक- साथ रहना चाहिए. आज के समय में ये सबसे जरुरी है. जो अब कम हो रहा है. बच्चे अलग हो जा रहे हैं. धरम जी कहते थे फैमिली के साथ रहिए. उन्हें जोड़े रखिए. काम होता रहेगा लेकिन परिवार को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए.'

 
 
 
 
 
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सनी-बॉबी देओल को लेकर किया रिएक्ट

इसी के साथ उन्होंने सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'वो बहुत स्वीट हैं. सनी अच्छे हैं. वहीं बॉबी बहुत अच्छे हैं. हम सब हमेशा से साथ हैं. हम लोग पब्लिसिटी नहीं करते हैं लेकिन अंदर से हम सब साथ हैं और अच्छे हैं. हम सब एक हैं. हम एक हैप्पी परिवार हैं.'

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बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई थी. धर्मेद्र की ये दूसरी शादी थी. उनकी पहली शादी प्रकाश कौर के साथ हुई थी. धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा से शादी की थी. हेमा और धर्मेंद्र के दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं. वहीं पहली शादी से धर्मेंद्र को 4 बच्चे हैं सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 07 Jul 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Hema Malini
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