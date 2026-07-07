दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनका नवंबर 2025 में निधन हो गया. धर्मेंद्र को को पद्म विभूषण सम्मान भी मिला. हेमा मालिनी ने ये सम्मान स्वीकार किया था. इस दौरान हेमा काफी इमोशनल भी हो गई थीं. अब हेमा ने धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा को लेकर बात की और सनी-बॉबी के बारे में भी बताया.

ये भी पढ़ें- The Odyssey BO Prediction: जुलाई की सबसे बड़ी ओपनर बनेगी क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', पहले दिन होगी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई

हिंदी रश से बातचीत में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा बताई. हेमा ने कहा, 'धर्मेंद्र जी हमेशा कहते थे कि जितना हो सके बच्चों के साथ रहिए. फैमिली के साथ रहिए. वो हमेशा कहते थे कि फैमिली को हमेशा एक- साथ रहना चाहिए. आज के समय में ये सबसे जरुरी है. जो अब कम हो रहा है. बच्चे अलग हो जा रहे हैं. धरम जी कहते थे फैमिली के साथ रहिए. उन्हें जोड़े रखिए. काम होता रहेगा लेकिन परिवार को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए.'

View this post on Instagram A post shared by Bobby Deol (@iambobbydeol)

सनी-बॉबी देओल को लेकर किया रिएक्ट

इसी के साथ उन्होंने सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'वो बहुत स्वीट हैं. सनी अच्छे हैं. वहीं बॉबी बहुत अच्छे हैं. हम सब हमेशा से साथ हैं. हम लोग पब्लिसिटी नहीं करते हैं लेकिन अंदर से हम सब साथ हैं और अच्छे हैं. हम सब एक हैं. हम एक हैप्पी परिवार हैं.'

ये भी पढ़ें- 'नेहरू के राज में तो...' दिलजीत की Satluj बैन होने पर कुणाल कामरा ने सेंसर बोर्ड और सरकार को घेरा

बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई थी. धर्मेद्र की ये दूसरी शादी थी. उनकी पहली शादी प्रकाश कौर के साथ हुई थी. धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा से शादी की थी. हेमा और धर्मेंद्र के दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं. वहीं पहली शादी से धर्मेंद्र को 4 बच्चे हैं सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल.