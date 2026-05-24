हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडेविड धवन के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए करण जौहर, पोस्ट शेयर कर कहा, 'दिल में एक साथ...'

डेविड धवन के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए करण जौहर, पोस्ट शेयर कर कहा, 'दिल में एक साथ...'

Karan Johar Post: करण जौहर ने डेविड धवन की आखिरी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर इमोशनल पोस्ट शेयर किया हैं. साथ ही उन्होंने डेविड धवन को बॉलीवुड का नंबर 1 एंटरटेनमेंट डायरेक्टर बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 May 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

निर्देशक डेविड धवन इन दिनों अपनी आखिरी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. कल ही फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ हैं, जिसके ट्रेलर लॉन्च में कई सेलेब्स के साथ करण जोहर भी पहुंचे थे. इसी बीच करण ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल स्टोरी शेयर कर डेविड धवन की तारीफ की हैं और उनकी आखिरी फिल्म को शुभकामनाएं दी. 

करण जौहर ने किया भावुक पोस्ट

करण जौहर ने अपने स्टोरी में लिखा, 'कल जब मैं डेविड जी के सेलिब्रेशन में गया और उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है, तो मेरे दिल में एक साथ खुशी और दुख दोनों तरह की इमोशंस आईं. वो ऐसे फिल्ममेकर हैं, जिन्होंने फिल्मों की एक पूरी अलग शैली बनाई है. डेविड धवन की फिल्म का मतलब ही भरपूर एंटरटेनमेंट होता है. सोचिए, जब ऐसा इंसान ये कहता है कि अब वो अपनी आखिरी फिल्म बना रहे हैं, तो उन्हें अंदर से कैसा महसूस होता होगा.' 

उन्होंने आगे लिखा, 'वो खुद एक ऐसी संस्था हैं, जिनसे ना जाने कितने फिल्ममेकर्स ने प्रेरणा ली है. हमारी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें बेहद प्यार करती है, उनकी इज्जत करती है और उन्हें सेलिब्रेट करती है. इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता. अपने बेटे के साथ आने वाली आपकी इस समर ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. डेविड धवन हमेशा नंबर 1 रहेंगे.' 

डेविड धवन के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए करण जौहर, पोस्ट शेयर कर कहा, 'दिल में एक साथ...

ये भी पढ़ें: Saturday Box Office Collection: 'दृश्यम 3' के आगे नहीं टिक पाया कोई, 'करुप्पू' का ऐसा रहा हाल, जानें शनिवार का कलेक्शन

डेविड धवन के लिए रखा गया फिल्म फेस्टिवल 

बता दें कि फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ शनिवार को PVR INOX में उनके शानदार करियर के लिए 'डेविड धवन' फिल्म फेस्टिवल रखी गईं. इस इवेंट में वरुण धवन, सलमान खान और कारण जोहर जैसे कई सितारे मौजूद थे. 74 साल के डेविड धवन में अपने 43 साल के लंबे करियर में कई शानदार और सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं. साथ ही उन्हें बॉलीवुड का कॉमेडी किंग माना जाता हैं, जिनमें उनकी राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, मुझसे शादी करोगी, मैंने प्यार क्यों किया? और पार्टनर जैसी कई फिल्में शामिल हैं. 

फिल्म में हैं ये दमदार स्टार्स

वहीं बात करें 'है जवानी इश्क होना है' की, तो इसमें वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की जोड़ी देखने को मिलेगी. साथ ही मौनी रॉय, राकेश बेदी, राजेश कुमार, मनीष पॉल और चंकी पांडे जैसे कई कलाकार नजर आएंगे. डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को टिप्स फिल्म के बैनर तले रमेश तौरानी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली हैं. 

ये भी पढ़ें: फिल्मों में आने से पहले अर्जुन कपूर ने घटाया था 50 किलो वजन, पुरानी फोटोज देख चौंक जाएंगे आप 

और पढ़ें
Published at : 24 May 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
David Dhawan Karan Johar Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
डेविड धवन के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए करण जौहर, पोस्ट शेयर कर कहा, 'दिल में एक साथ...'
डेविड धवन के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए करण जौहर, पोस्ट शेयर कर कहा, 'दिल में एक साथ...'
बॉलीवुड
Sunday Box Office: 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' ने हिंदी फिल्मों की कर दी छुट्टी, 'राजा शिवाजी' का भी निकला दम, जानें संडे कलेक्शन
Live: 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' ने हिंदी फिल्मों की कर दी छुट्टी, 'राजा शिवाजी' का भी निकला दम, जानें संडे कलेक्शन
बॉलीवुड
'अपनी फिल्म पर फोकस जरूरी है', कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' संग क्लैश पर इम्तियाज अली का बयान
'अपनी फिल्म पर फोकस जरूरी है', कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' संग क्लैश पर इम्तियाज अली का बयान
बॉलीवुड
Saturday Box Office Collection: 'दृश्यम 3' के आगे नहीं टिक पाया कोई, 'करुप्पू' का ऐसा रहा हाल, जानें शनिवार का कलेक्शन
'दृश्यम 3' के आगे नहीं टिक पाया कोई, 'करुप्पू' का ऐसा रहा हाल, जानें शनिवार का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Best Cars Under ₹30 Lakh in India 2026 | कौन सी कार आपके लिए सही है? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनगणना टीम को घर का पता बताने पर मार दी गोली! गाजियाबाद में पड़ोसियों के बीच लड़ाई
जनगणना टीम को घर का पता बताने पर मार दी गोली! गाजियाबाद में पड़ोसियों के बीच लड़ाई
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
क्रिकेट
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: बीजेपी MLA रेणुका सिंह का कथित ऑडियो वायरल, बघेल का जिक्र कर कही बड़ी बात, सियासी हलचल तेज
छत्तीसगढ़: बीजेपी MLA रेणुका सिंह का कथित ऑडियो वायरल, बघेल का जिक्र कर कही बड़ी बात, सियासी हलचल तेज
शिक्षा
CBSE 12th Re-evaluation 2026: छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget