डेविड धवन के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए करण जौहर, पोस्ट शेयर कर कहा, 'दिल में एक साथ...'

निर्देशक डेविड धवन इन दिनों अपनी आखिरी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. कल ही फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ हैं, जिसके ट्रेलर लॉन्च में कई सेलेब्स के साथ करण जोहर भी पहुंचे थे. इसी बीच करण ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल स्टोरी शेयर कर डेविड धवन की तारीफ की हैं और उनकी आखिरी फिल्म को शुभकामनाएं दी.

करण जौहर ने किया भावुक पोस्ट

करण जौहर ने अपने स्टोरी में लिखा, 'कल जब मैं डेविड जी के सेलिब्रेशन में गया और उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है, तो मेरे दिल में एक साथ खुशी और दुख दोनों तरह की इमोशंस आईं. वो ऐसे फिल्ममेकर हैं, जिन्होंने फिल्मों की एक पूरी अलग शैली बनाई है. डेविड धवन की फिल्म का मतलब ही भरपूर एंटरटेनमेंट होता है. सोचिए, जब ऐसा इंसान ये कहता है कि अब वो अपनी आखिरी फिल्म बना रहे हैं, तो उन्हें अंदर से कैसा महसूस होता होगा.'

उन्होंने आगे लिखा, 'वो खुद एक ऐसी संस्था हैं, जिनसे ना जाने कितने फिल्ममेकर्स ने प्रेरणा ली है. हमारी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें बेहद प्यार करती है, उनकी इज्जत करती है और उन्हें सेलिब्रेट करती है. इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता. अपने बेटे के साथ आने वाली आपकी इस समर ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. डेविड धवन हमेशा नंबर 1 रहेंगे.'

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डेविड धवन के लिए रखा गया फिल्म फेस्टिवल

बता दें कि फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ शनिवार को PVR INOX में उनके शानदार करियर के लिए 'डेविड धवन' फिल्म फेस्टिवल रखी गईं. इस इवेंट में वरुण धवन, सलमान खान और कारण जोहर जैसे कई सितारे मौजूद थे. 74 साल के डेविड धवन में अपने 43 साल के लंबे करियर में कई शानदार और सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं. साथ ही उन्हें बॉलीवुड का कॉमेडी किंग माना जाता हैं, जिनमें उनकी राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, मुझसे शादी करोगी, मैंने प्यार क्यों किया? और पार्टनर जैसी कई फिल्में शामिल हैं.

फिल्म में हैं ये दमदार स्टार्स

वहीं बात करें 'है जवानी इश्क होना है' की, तो इसमें वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की जोड़ी देखने को मिलेगी. साथ ही मौनी रॉय, राकेश बेदी, राजेश कुमार, मनीष पॉल और चंकी पांडे जैसे कई कलाकार नजर आएंगे. डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को टिप्स फिल्म के बैनर तले रमेश तौरानी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली हैं.

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