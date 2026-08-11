KBC मराठी को होस्ट करेंगी माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन के मुकाबले मिलेगी रत्ती भर फीस!

Madhuri Dixit Vs Amitabh Bachchan Fee: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने बड़े पर्दे पर ही नहीं, बल्कि छोटे पर्दे पर भी खास पहचान बनाई है. पिछले ढाई दशक से वो टीवी पर अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से दर्शकों का दिल जीतते हुए आ रहे हैं. इसका 18वां सीजन हाल ही में शुरू हुआ है. वहीं दूसरी ओर दिग्गज एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित 'कहीं ना कहीं कोई है' (2002) के 24 सालों के बाद टीवी पर होस्ट के रूप में वापसी कर रही हैं. वो कौन बनेगा करोड़पति के मराठी संस्करण को होस्ट करने जा रही हैं.

अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के हिंदी संस्करण से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ चुके हैं. वो अब इसके नए सीजन के साथ टीवी पर लौट आए हैं. वहीं माधुरी दीक्षित 'कोण होणार करोडपती' के आठवें सीजन की कमान संभालने जा रही हैं. इसके लिए उन्हें करोड़ों में फीस मिलेगी. लेकिन, अमिताभ बच्चन की फीस के आगे उनकी फीस कुछ भी नहीं है.

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कितनी होगी 'कोण होणार करोडपती' के लिए माधुरी दीक्षित की फीस

'कोण होणार करोडपती' के नए सीजन का प्रोमो सामने आ चुका है जिसमें माधुरी दीक्षित हरी साड़ी में नजर आ रही हैं. ये शो सोनी टीवी और सोनी लिव पर आएगा. रिपोर्ट्स में एक्ट्रेस की फीस को लेकर भी बड़ा दावा किया जा रहा है. अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रियलिटी शो के पूरे सीजन के लिए माधुरी दीक्षित 24 से 25 करोड़ रुपये तक फीस वसूलती हैं. माना जा रहा है कि केबीसी मराठी के लिए भी वो इतनी भारी भरकम रकम चार्ज करेंगी. हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.

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अमिताभ बच्चन की फीस के आगे बिल्कुल नहीं टिकती माधुरी दीक्षित

अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की फीस की तो अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से बहुत तगड़ी कमाई करते हैं. सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक दिग्गज एक्टर की सिर्फ एक हफ्ते की फीस ही 25 करोड़ रूपये है. सोमवार से शुक्रवार तक आने वाले अपने शो के लिए वो 5 दिन में ही इतना पैसा कमा लेते हैं. यानी उनकी एक एपिसोड की कमाई 5 करोड़ रुपये तक होती है.

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ये एक्टर्स भी होस्ट कर चुके हैं KBC मराठी

अब तक केबीसी मराठी के 7 सीजन आ चुके हैं और माधुरी इसका आठवां सीजन होस्ट करेंगी. जाने-माने बॉलीवुड और मराठी एक्टर सचिन खेड़ेकर इसके पहले, दूसरे, पांचवे, छठे और सातवे सीजन के होस्ट रहे हैं. वहीं एक्टर स्वप्निल जोशी ने इसक तीसरा और डायरेक्टर नागराज मंजुळे ने चौथा सीजन होस्ट किया था.

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