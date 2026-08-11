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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: 'मेरी गंदी औलाद...' बादशाह पर भड़के हनी सिंह, किया इस झूठ का पर्दाफाश

Video: 'मेरी गंदी औलाद...' बादशाह पर भड़के हनी सिंह, किया इस झूठ का पर्दाफाश

Honey Singh on Badshah: एक बार फिर से हनी सिंह ने बादशाह पर तीखा हमला किया है. उन्होंने बादशाह का एक वीडियो शेयर करते हुए उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Aug 2026 02:49 PM (IST)
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Honey Singh on Badshah: हनी सिंह और बादशाह दोनों ही भारत के मशहूर रैपर्स में स्थान रखते हैं. एक वक्त था जब दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी और उन्होंने साथ में भी काम किया था. हालांकि वक्त के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए. आए दिन दोनों के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिलती है. वहीं अब हनी सिंह ने बादशाह पर विवादित कमेंट कर दिया है.

समय रैना के शो में पहुंचे बादशाह 

हनी सिंह का ये कमेंट बादशाह द्वारा बोले गए एक झूठ के बाद आया है. हाल ही में बादशाह मशहूर कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन में पहुंचे थे. इस दौरान समय ने उनके नाम के पीछे की कहानी पूछी. समय ने बादशाह से पूछा था, 'आपका नाम बादशाह किसने दिया था आपको?' इस पर बादशाह ने कहा, 'मैंने ही.' समय थोड़ा मुस्कुराने लगे और कहा, 'मैंने तो कुछ और स्टोरी सुनी थी.' इस पर बादशाह ने कहा, 'गलत स्टोरी है.' बता दें कि बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है.

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हनी सिंह बोले- मेरी गंदी औलाद

हनी सिंह ने एक वीडियो शेयर करके बादशाह के इस झूठ से पर्दा उठा दिया. जिस वीडियो में बादशाह से समय सवाल पूछ रहे हैं उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में हनी सिंह ने ही शेयर किया है. वहीं इसी वीडियो के आगे बादशाह के एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप भी है. इसमें बादशाह बता रहे हैं कि उन्हें हनी सिंह ने बादशाह नाम दिया था और कहा था, 'तुम बादशाह की तरह रहते हो.' बादशाह के इस वीडियो को शेयर करते हुए हनी सिंह ने लिखा, 'मेरी गंदी औलाद.' इसके आगे उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी बनाया. 

Video: 'मेरी गंदी औलाद...' बादशाह पर भड़के हनी सिंह, किया इस झूठ का पर्दाफाश

हनी सिंह और बादशाह के बीच विवाद क्यों है?

एक दौर में हनी सिंह और बादशाह एक ही ग्रुप ‘माफिया मुंडीर’ में शामिल थे. इस दौरान दोनों रैपर्स ने साथ में काम किया था. हालांकि बाद में दोनों की राहें अलग हो गई थीं. धीरे-धीरे गानों को लेकर दोनों का विवाद सामने आया. हनी सिंह के सुपरहिट गाने ‘ब्राउन रंग’ के क्रेडिट को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था. बादशाह का आरोप था कि ये गाना उन्होंने लिखा था. इसके बाद दोनों अपने अपने कॉन्सर्ट में भी एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दिए.  

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 02:46 PM (IST)
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