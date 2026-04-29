बॉलीवुड एक्टर आमिर खान 'एक दिन' नाम की एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म के हीरो आमिर खान के बेटे जुनैद खान हैं. फिल्म में उनकी जोड़ी साई पल्लवी के साथ बनी है. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म है. बता दें कि 'एक दिन' थाई फिल्म 'वन डे' की रीमेक है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था.

'वन डे' की रीमेक है 'एक दिन'

साल 2016 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा थाई फिल्म 'वन डे' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म में चंतावित धनसेवी और नित्था जिरायुंग्युर्न जैसे एक्टर्स नजर आए थे, जबकि फिल्म के डायरेक्टर बंजोंग पिसानथानाकुन हैं. 'वन डे' की कहानी लोगों को अच्छी लगी थी, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया. थाईलैंड में इस फिल्म ने 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली थाई फिल्मों में अपनी जगह बनाई.

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फिल्म को IMDb पर मिली इतनी रेटिंग

सैकनिल्क के मुताबिक, 'वन डे' को बनाने में मेकर्स के 1.5 करोड़ रुपये लगे थे, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 110.91 मिलियन थाई बाह्ट (लगभग 23–25 करोड़ रुपये) का कलेक्शन किया था. इस फिल्म को IMDb पर 7.7 रेटिंग मिली है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

कब रिलीज होगी 'एक दिन'?

'एक दिन' की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर सुनील पांडे हैं. वहीं, मंसूर खान, आमिर खान और अपर्णा पुरोहित फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. इस फिल्म के जरिए साई पल्लवी बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं. फिल्म को स्नेहा देसाई और स्पंदना मिश्रा ने लिखा है. म्यूजिक राम सम्पत का है. लिरिक्स इरशाद कामिल के हैं. ये फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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