छह साल तक अटकी रही शाहरुख खान की ये फिल्म, किंग खान ने नहीं ली थी चवन्नी

शाहरुख खान और सलमान खान की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हम तुम्हारे हैं सनम' हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक है. ये फिल्म 24 मई, 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी लोगों को पसंद आई. इस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान के अलावा माधुरी दीक्षित लीड रोल में थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि फिल्म को बनाने और रिलीज करने में 6 साल का लंबा समय लग जाएगा.

1997 में बनना शुरू हुई थी ये फिल्म

साल 1997 में फिल्म को बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन फिल्म के टाइटल और अलग-अलग गानों के लिए म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स को बदलने की वजह से रिलीज में अच्छी-खासी देरी हो गई. इतना ही नहीं, रिलीज से पहले फिल्म के कई सीन्स में भी बदलाव किए गए, क्योंकि फिल्म में 1997 के फैशन को ध्यान में रखते हुए लुक और हेयरस्टाइल डिजाइन किए गए थे, लेकिन रिलीज से पहले कुछ लुक और खासकर माधुरी के लुक में बदलाव किए गए.

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शाहरुख खान ने निभाया था शक्की पति का रोल

90 के दशक में बनी फिल्म 'हम तुम्हारे हैं सनम' में तीन बड़े मेगास्टार को साइन किया गया और तीनों की दोस्ती की वजह से ही फिल्म रिलीज तक पहुंच पाई. अगर फिल्म में कोई और हीरो या हिरोइन होती तो शायद ही ये फिल्म रिलीज हो पाती. तीनों स्टार्स ने फिल्मों की शूटिंग और बदलाव में पूरा साथ दिया और साल 2002 में 28 मई को फिल्म को पर्दे पर रिलीज किया गया. रोमांटिक किरदार निभाने वाले शाहरुख खान ने इस फिल्म में एक शक्की पति का किरदार निभाया और उन्होंने प्रोड्यूसर से साफ कहा था कि ऐसे किरदार उन्हें समझ नहीं आते, लेकिन निर्माता केसी बोकाड़िया के कहने पर उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी. की थी और फीस के तौर पर 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया था.

शाहरुख खान ने नहीं लिए पैसे

शाहरुख को फीस के तौर पर 95 लाख रुपए देने थे, लेकिन शूटिंग और रिलीज में देरी की वजह से फिल्म का बजट पहले ही बढ़ चुका था. ऐसे में शाहरुख ने मेकर्स से पैसा ना देने के लिए कहा था. खुद निर्माता केसी बोकाड़िया ने खुलासा किया था कि शाहरुख जैसा अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता है. हमने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

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'हम तुम्हारे हैं सनम' ने कमाए थे इतने करोड़

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'हम तुम्हारे हैं सनम' ने बॉक्स ऑफिस पर 13.52 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म के डायरेक्टर केएस अधियामन हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.