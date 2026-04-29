हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडछह साल तक अटकी रही शाहरुख खान की ये फिल्म, किंग खान ने नहीं ली थी चवन्नी

छह साल तक अटकी रही शाहरुख खान की ये फिल्म, किंग खान ने नहीं ली थी चवन्नी

Hum Tumhare Hain Sanam: शाहरुख खान की फिल्म 'हम तुम्हारे हैं सनम' को बनाने की शुरुआत 1997 में हुई थी, लेकिन फिल्म की रिलीज में अच्छी-खासी देरी हो गई.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Apr 2026 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान और सलमान खान की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हम तुम्हारे हैं सनम' हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक है. ये फिल्म 24 मई, 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी लोगों को पसंद आई. इस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान के अलावा माधुरी दीक्षित लीड रोल में थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि फिल्म को बनाने और रिलीज करने में 6 साल का लंबा समय लग जाएगा.

1997 में बनना शुरू हुई थी ये फिल्म
साल 1997 में फिल्म को बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन फिल्म के टाइटल और अलग-अलग गानों के लिए म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स को बदलने की वजह से रिलीज में अच्छी-खासी देरी हो गई. इतना ही नहीं, रिलीज से पहले फिल्म के कई सीन्स में भी बदलाव किए गए, क्योंकि फिल्म में 1997 के फैशन को ध्यान में रखते हुए लुक और हेयरस्टाइल डिजाइन किए गए थे, लेकिन रिलीज से पहले कुछ लुक और खासकर माधुरी के लुक में बदलाव किए गए. 

ये भी पढ़ें:- शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की इस फिल्म पर बन रही है वेब सीरीज, करण जौहर ने रिलीज को लेकर किया बड़ा खुलासा

छह साल तक अटकी रही शाहरुख खान की ये फिल्म, किंग खान ने नहीं ली थी चवन्नी

शाहरुख खान ने निभाया था शक्की पति का रोल
90 के दशक में बनी फिल्म 'हम तुम्हारे हैं सनम' में तीन बड़े मेगास्टार को साइन किया गया और तीनों की दोस्ती की वजह से ही फिल्म रिलीज तक पहुंच पाई. अगर फिल्म में कोई और हीरो या हिरोइन होती तो शायद ही ये फिल्म रिलीज हो पाती. तीनों स्टार्स ने फिल्मों की शूटिंग और बदलाव में पूरा साथ दिया और साल 2002 में 28 मई को फिल्म को पर्दे पर रिलीज किया गया. रोमांटिक किरदार निभाने वाले शाहरुख खान ने इस फिल्म में एक शक्की पति का किरदार निभाया और उन्होंने प्रोड्यूसर से साफ कहा था कि ऐसे किरदार उन्हें समझ नहीं आते, लेकिन निर्माता केसी बोकाड़िया के कहने पर उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी. की थी और फीस के तौर पर 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया था. 

छह साल तक अटकी रही शाहरुख खान की ये फिल्म, किंग खान ने नहीं ली थी चवन्नी

शाहरुख खान ने नहीं लिए पैसे
शाहरुख को फीस के तौर पर 95 लाख रुपए देने थे, लेकिन शूटिंग और रिलीज में देरी की वजह से फिल्म का बजट पहले ही बढ़ चुका था. ऐसे में शाहरुख ने मेकर्स से पैसा ना देने के लिए कहा था. खुद निर्माता केसी बोकाड़िया ने खुलासा किया था कि शाहरुख जैसा अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता है. हमने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

ये भी पढ़ें:- शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने बांद्रा में खरीदे 3 अपार्टमेंट, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

'हम तुम्हारे हैं सनम' ने कमाए थे इतने करोड़
बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'हम तुम्हारे हैं सनम' ने बॉक्स ऑफिस पर 13.52 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म के डायरेक्टर केएस अधियामन हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

और पढ़ें
Published at : 29 Apr 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Hum Tumhare Hain Sanam शाहरुख खान
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
छह साल तक अटकी रही शाहरुख खान की ये फिल्म, किंग खान ने नहीं ली थी चवन्नी
छह साल तक अटकी रही शाहरुख खान की ये फिल्म, किंग खान ने नहीं ली थी चवन्नी
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 12: दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई, अब टूटेगा स्त्री का रिकॉर्ड
दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई
बॉलीवुड
'राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा
'राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा
बॉलीवुड
अक्षय कुमार ने हील्स पहनकर 'लाल परी' गाने पर किया जबरदस्त डांस, गिरते-गिरते बचे, वीडियो वायरल
अक्षय कुमार ने हील्स पहनकर 'लाल परी' गाने पर किया जबरदस्त डांस, गिरते-गिरते बचे, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली-NCR में बारिश, यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक मौसम विभाग का क्या है अलर्ट, जानें
दिल्ली-NCR में बारिश, यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक मौसम विभाग का क्या है अलर्ट, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लखनऊ में भी छाए बादल
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लखनऊ में भी छाए बादल
विश्व
Brahmi Script Seal: पाकिस्तान में मिली भगवान शिव से जुड़ी हुई ये चीज़, जानें कितनी पुरानी, क्या है इतिहास
पाकिस्तान में मिली भगवान शिव से जुड़ी हुई ये चीज़, जानें कितनी पुरानी, क्या है इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ganga Expressway पर कितने होंगे टोल, सफर के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? एक क्लिक में जानें सब
Ganga Expressway पर कितने होंगे टोल, सफर के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? एक क्लिक में जानें सब
बॉलीवुड
2 करोड़ में बनी फिल्म और 900% का बंपर प्रॉफिट, 1990 की वो फिल्म जिसने सनी देओल को 'घायल' कर दिया
1990 की वो ब्लॉकबस्टर जिसने दिया 900 प्रतिशत का रिटर्न, सनी देओल हुए थे 'घायल'
ऑटो
कार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद
कार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद
फूड
कितनी भी कोशिश कर लो भटूरे फूलते नहीं हैं? इस ट्रिक से बनाओगे तो बन जाओगे 'भटूरा मास्टर'
कितनी भी कोशिश कर लो भटूरे फूलते नहीं हैं? इस ट्रिक से बनाओगे तो बन जाओगे 'भटूरा मास्टर'
Results
इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख
इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget