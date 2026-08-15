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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIndependence Day 2026: अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर तक, देशभक्ति के रंग में डूबे ये बॉलीवुड सेलेब्स

Independence Day 2026: अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर तक, देशभक्ति के रंग में डूबे ये बॉलीवुड सेलेब्स

Independence Day 2026: आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर बॉलीवुड सितारे भी देशभक्ति के रंग में रंगे दिखे. कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 15 Aug 2026 11:21 AM (IST)
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आज यानी 15 अगस्त को पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारे भी देशभक्ति के रंग में डूबे हुए हैं. कई सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. अनुपम खेर और अक्षय कुमार समेत कई सितारों ने अपने-अपने अंदाज में आजादी का जश्न मनाया.

अक्षय कुमार ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'हमारे तिरंगे की शान यूं ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आंख में एक बेहतर कल का सपना रहे. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद.'

भारत हमानी पहचान है...
अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. वीडियो में वो देश की आन, बान और शान की बात करते नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत सिर्फ़ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है. इसकी मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग भाषाएं, पहनावे, त्योहार, धर्म और परंपराएं- सब अलग होकर भी हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताक़त है. हम दुनिया में कहीं भी रहें, अपने साथ थोड़ा-सा भारत ज़रूर लेकर चलते हैं- अपनी यादों में, अपने संस्कारों में, अपने खाने में, अपनी प्रार्थनाओं में और अपने दिल में. ईश्वर हमारे देश को हमेशा सुरक्षित रखे, हर भारतवासी के जीवन में सुख, शांति और तरक़्क़ी लाए, और हमारा प्यारा तिरंगा इसी तरह गर्व से आसमान में लहराता रहे. स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई. जय हिंद! जय भारत! भारत माता की जय!'

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जैकी श्रॉफ पर चढ़ा देशभक्ति का रंग
जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो तिरंगे को सलाम करते नजर आए. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में 'जय हिंद' लिखकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. अभिषेक बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर 'जय हिंद' लिया है.

रवि किशन और एआर रहमान ने भी दी बधाई
रवि किशन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'तिरंगा लहराते ही हमारा गर्व भी बढ़ जाता है. आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अभियान में शामिल हुआ.' एआर रहमान ने सोशल मीडिया पर 'हैप्पी इंडिपेंडेंस डे' लिखकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. रकुल प्रीत सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'एक आसमान, एक तिरंगा, एक मिट्टी, एक पहचान. रंग अलग हो, दिल एक हो, यही तो है मेरा हिंदुस्तान.'
 
 
 
 
 
 
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भूमि पेडनेकर ने लिखा खास नोट
एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं. पहले फोटो में भूमि तिरंगे के सामने उसे सेल्यूट करती दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने एक बड़ा नोट भी शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. हमारा देश इतना विविधतापूर्ण, मजबूत और असाधारण है कि इसे अपना घर कहना गर्व की बात है. आइए, ऐसे भारत की कामना करें जो लगातार तरक्की करे और आगे बढ़े. हम हमेशा उन बलिदानों को याद रखें जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और अपने सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान दें. जय हिंद.'
 
 
 
 
 
 
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ट्विंकल खन्ना ने शेयर किया वीडियो
एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया, जो जोधपुर के मशहूर मेहरानगढ़ किले का है. वहीं, कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर तिरंगे के साथ तस्वीरें शेयर कर फैंस को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.
 
 
 
 
 
 
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Published at : 15 Aug 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Anupam Kher Independence Day 2026
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