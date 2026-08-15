अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर तक, देशभक्ति के रंग में डूबे ये बॉलीवुड सेलेब्स

आज यानी 15 अगस्त को पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारे भी देशभक्ति के रंग में डूबे हुए हैं. कई सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. अनुपम खेर और अक्षय कुमार समेत कई सितारों ने अपने-अपने अंदाज में आजादी का जश्न मनाया.

अक्षय कुमार ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'हमारे तिरंगे की शान यूं ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आंख में एक बेहतर कल का सपना रहे. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद.'

हमारे तिरंगे की शान यूँ ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आँख में एक बेहतर कल का सपना रहे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 🇮🇳 जय हिंद! pic.twitter.com/ymenfpicLd — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 15, 2026

भारत हमानी पहचान है...

अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. वीडियो में वो देश की आन, बान और शान की बात करते नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत सिर्फ़ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है. इसकी मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग भाषाएं, पहनावे, त्योहार, धर्म और परंपराएं- सब अलग होकर भी हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं.'

हमारे तिरंगे की शान यूँ ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आँख में एक बेहतर कल का सपना रहे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 🇮🇳 जय हिंद! pic.twitter.com/ymenfpicLd — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 15, 2026

उन्होंने आगे लिखा, 'यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताक़त है. हम दुनिया में कहीं भी रहें, अपने साथ थोड़ा-सा भारत ज़रूर लेकर चलते हैं- अपनी यादों में, अपने संस्कारों में, अपने खाने में, अपनी प्रार्थनाओं में और अपने दिल में. ईश्वर हमारे देश को हमेशा सुरक्षित रखे, हर भारतवासी के जीवन में सुख, शांति और तरक़्क़ी लाए, और हमारा प्यारा तिरंगा इसी तरह गर्व से आसमान में लहराता रहे. स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई. जय हिंद! जय भारत! भारत माता की जय!'

जैकी श्रॉफ पर चढ़ा देशभक्ति का रंग

जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो तिरंगे को सलाम करते नजर आए. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में 'जय हिंद' लिखकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. अभिषेक बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर 'जय हिंद' लिया है.