बॉलीवुड में इन दिनों एक नई रोमांटिक फिल्म 'एक दिन' खूब सुर्खियां बटोर रही है. साई पल्लवी और जुनैद खान की इस फिल्म का ट्रेलर 2 आज 16 अप्रैल को रिलीज हो चुका है, जिसकी शुरुआत ही दिल छू लेने वाली कहानी का एहसास कराती है. ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि यादों, इमोशंस और रिश्तों की गहराई दिखाने की कोशिश करती है. ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म सादगी के साथ एक अलग तरह का रोमांस पेश करने वाली है.

जुनैद को होता है साई पल्लवी से प्यार

ट्रेलर में जुनैद खान एक शांत और थोड़े शर्मीले लड़के के किरदार में नजर आते हैं, जो अपने ऑफिस में काम करने वाली साई पल्लवी से प्यार करने लगते हैं. साई पल्लवी का किरदार बिल्कुल जुनैद से उल्टा है, जो खुशमिजाज और खुलकर जीने वाली है. दोनों एक ही जगह काम करते हैं, लेकिन जुनैद अपनी फीलिंग्स उसके सामने बोल नहीं पाते. कहानी यहां तक नॉर्मल लगती है, लेकिन फिर अचानक एक बड़ा मोड़ आता है, जो पूरी कहानी को बदल देता है.

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जापान ट्रिप पर हुआ हादसा

उनकी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, जिससे सभी को जापान ट्रिप पर ले जाया जाता है. ट्रिप के दौरान साई पल्लवी का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एक बीमारी हो जाती है, जिससे उनकी याददाश्त चली जाती है. सबकुछ भूलने के बाद भी वो सिर्फ जुनैद को याद रखती है क्योंकि उसने ही साई पल्लवी की जान बचाई थी. लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है, जो आपके मन में कई सवाल पैदा करेगी और अंत तक बांधे रख सकती है. साथ ही जुनैद आखिर में बोलते हैं 'कभी-कभी एक दिन भी काफी होता है', जो दिल को छू जाती है.

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कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है और इसका निर्देशन सुनील पांडे ने किया है. खास बात ये भी है कि आमिर खान और मंसूर खान की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है, जिन्होंने पहले भी कई यादगार रोमांटिक फिल्में दी हैं. 'एक दिन' 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो दर्शकों को एक सॉफ्ट, इमोशनल और दिल से जुड़ी लव स्टोरी का अनुभव देने का वादा करती है.

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