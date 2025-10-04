अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही थी. ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और आते ही छा गई थी. 15 दिन से जॉली एलएलबी 3 ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. उम्मीद थी कि ये फिल्म अब और जलवा दिखाने वाली है. मगर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने आते ही जॉली एलएलबी 3 का गेम बिगाड़ दिया है.

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. सुभाष कपूर की फिल्म ने सभी को बहुत इंप्रेस किया है मगर अब फिल्म का कलेक्शन गिरता जा रहा है. वीकेंड से पहले ही फिल्म के कलेक्शन में काफील गिरावट आ गई है. आइए आपको बताते हैं कि जॉली एलएलबी 3 ने 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है.

कांतारा चैप्टर 1 ने बिगाड़ा जॉली एलएलबी 3 का खेल

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 का 15वें दिन कलेक्शन बहुत ही खराब रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1.1 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये जॉली एलएलबी 3 का अबतक का सबसे कम कलेक्शन रहा है. वीक डे में भी जॉली एलएलबी 3 का ये सबसे कम कलेक्शन रहा है. जॉली एलएलबी 3 ने पहले हफ्ते 74 करोड़, दूसरे हफ्ते 29 करोड़ का कलेक्शन किया था. जिसके बाद अब तक टोटल कलेक्शन 104 करोड़ पहुंच चुका है.

वहीं कातांरा चैप्टर 1 के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले दिन ही 61.85 करोड़ का कलेक्शन किया था और दूसरे दिन 43.65 करोड़ का कलेक्शन करके हर फिल्म को पीछे छोड़ दिया है. कांतारा चैप्टर 1 ने दो दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है.

जॉली एलएलबी 3 की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. हर किसी ने अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस किया है.

ये भी पढ़ें: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में कौन है ज्यादा अमीर? दोनों की नेटवर्थ में जमीन आसमान का अंतर