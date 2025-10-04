हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमारश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में कौन है ज्यादा अमीर? दोनों की नेटवर्थ में जमीन आसमान का अंतर

Rashmika-Vijay Net Worth: रश्मिका मंदना और विजय देवरकोंडा के सगाई करने के रूमर्स फैले हुए हैं. इन सबके बीच चलिए जानते हैं इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Oct 2025 10:38 AM (IST)
टॉलीवुड एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के एक इंटीमेट फंक्शन में इंगेजमेंट करन के रूमर्स फैले हुए हैं. खबरें हैं कि रश्मिका और विजय की सगाई में परिवार और दोस्त शामिल हुए. वहीं इनकी शादी की शहनाई फरवरी 2026 में बजने की उम्मीद है।. हालांकि इस जोड़े ने अभी तक अपने रिश्ते या सगाई को ना तो ऑफिशियली कंफर्म किया है ना ही खारिज किया है. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना में से ज्यादा अमीर कौन है? साथ ही ये भी जानेंगे कि इनकी नेटवर्थ में कितन अंतर है?

कितनी है विजय देवरकोंडा की नेटवर्थ
विजय देवरकोंडा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. अर्जुन रेड्डी एक्टर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले तेलुगु सितारों में से एक हैं. वे अपनी एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूलते हैं. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 50-70 करोड़ रुपये के बीच है.

क्या है विजय देवरकोंडा की कमाई का जरिया
लाइगर अभिनेता की इनकम का सोर्स उनकी फिल्मों से फीस, उनका फैशन लेबल राउडी क्लब और वॉलीबॉल टीम की ऑनरशिप शामिल है. वे कई एंडोर्समेंट डील से भी खूब कमाई करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद के फिल्म नगर में विजय देवरकोंडा के मल्टी-फ्लोर बंगले की कीमत 15 करोड़ रुपये है. 15 अक्टूबर, 2018 को, "वर्ल्ड फेमस लवर" अभिनेता ने अपना फ़ैशन ब्रांड लॉन्च किया और 2020 में Myntra पर राउडी वियर लॉन्च किया. इस फ़ैशन ब्रांड ने पिछले कुछ सालों खुद को लीडिंग एथलेटिक आउटफिट्स में से एक के रूप में सफलतापूर्वक इस्टैब्लिश किया है.

विजय देवरकोंडा के पास हैं लग्जरी कारें
विजय देवरकोंडा को लग्जरी कार कलेक्शन का भ शौक हैं, उनके कलेक्शन में बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज है जिसकी कीमत 61.48 लाख रुपये है. इसे अलावा उनके पास 75 लाख की फोर्ड मुस्तांग, 85 लाख की वॉल्वो XC90 और 64 लाख रुपये की Range Rover भी है.


कितनी है रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ
रश्मिका मंदाना को भारत की नेशनल क्रश के नाम से भी जाना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'छावा' अभिनेत्री की नेटवर्थ 66 करोड़ रुपये है. वे अपनी हर फिल्म से 4-8 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूलती गैं. हालाँकि, खबरों के अनुसार, 'पुष्पा 2' में श्रीवल्ली की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा 10 करोड़ रुपये फीस मिली थी. रश्मिका की इनकम के अन्य सोर्स में ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली आय शामिल है. वह बोट, कल्याण ज्वैलर्स, 7UP और मीशो जैसे ब्रांड्स से जुड़ी हैं. रश्मिका ने वीगन ब्यूटी कंपनी प्लम में भी इनवेस्ट किया हुआ है.

 

 
 
 
 
 
रश्मिका की कई शहरों में है प्रॉपर्टी
रिपोर्ट्स के अनुसार, रश्मिका मंदाना की रियल एस्टेट में अच्छी पकड़ है, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, गोवा और कूर्ग में घर भी शामिल हैं. सिकंदर अभिनेत्री के पास बैंगलोर में 8 करोड़ रुपये का एक आलीशान घर भी है. गुडबाय अभिनेत्री को कारों का बहुत शौक है और उनके पास एक मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास, एक टोयोटा इनोवा, एक हुंडई क्रेटा, एक रेंज रोवर स्पोर्ट और एक ऑडी क्यू3 है.

 

Published at : 04 Oct 2025 10:22 AM (IST)
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
