जया बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत महज़ 15 साल की उम्र में सत्यजीत रे की बंगाली क्लासिक फ़िल्म 'महानगर' से की थी. आठ साल बाद, उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्म 'गुड्डी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फ़िल्म में, जया बच्चन ने धर्मेंद्र की दीवानी लड़की का किरदार निभाया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में भी जया धर्मेंद्र पर अपने क्रश का इज़हार किया था. यहां तक कि जया ने धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के सामने भी एक्टर के प्यार करने की बात कबूली थी.

हेमा के सामने जया ने कबूली थी धर्मेंद्र से प्यार करने की बात

बता दें कि जया ने 'कॉफ़ी विद करण' में धर्मेंद्र पर अपने पुराने क्रश का खुलासा किया था. इस दौरान उनके साथ हेमा मालिनी भी मौजूद थी. हेमा के सामने ही जया ने कहा था, "मुझे बसंती का किरदार निभाना चाहिए था क्योंकि मुझे धर्मेंद्र बहुत पसंद थे. जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, तो मैं बहुत घबरा गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं. वहां एक शानदार दिखने वाला आदमी था. उसने सफ़ेद पैंट और जूते पहने हुए थे, बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड जैसा लग रहा था.”

गुड्डी में निभाया था धर्मेंद्र के किरदार से प्यार करने का रोल

1971 में, 22 साल की जया ने 16 साल की, भोली-भाली, स्टार्स से इम्प्रेस लड़की 'गुड्डी' के किरदार निभाया था जिसे अपने आइडियल धर्मेंद्र द्वारा निभाए गए किरदार से प्यार हो जाता है. अपने किरदार की तरह, जया असल ज़िंदगी में भी धर्मेंद्र से पूरी इम्प्रेस थीं. दशकों बाद, दोनों करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में फिर से साथ आए थे. धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर जया के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, "बरसों बाद...अपनी गुड्डी के साथ... गुड्डी... जो कभी बड़ी फैन थी मेरी... एक खुशखबरी.”

जया को अभी भी अपनी गुड़्डी मानते हैं धर्मेंद्र

एक थ्रोबैक इंटरव्यू में, धर्मेंद्र ने अपने खास रिश्ते पर बात करते हुए खुलासा किया था कि वह अभी भी जया को अपनी प्यारी 'गुड्डी' के रूप में देखते हैं. उन्होंने बताया था, “मेरे लिए, वह अभी भी गुड्डी है, उसी प्यारी मुस्कान के साथ. साल बीत गए हैं, लेकिन वह नहीं बदली है, एक ज़रा भी नहीं. बेशक, जब मैं उसे यह बताता हूं, तो जया विरोध करती है, कहती है, 'मैं अब गुड्डी नहीं रही', लेकिन जैसे ही मैं उससे कहता हूं, 'मेरे लिए तो तुम हमेशा गुड्डी रहोगी.' वह परिवार है और हमेशा हमारे लिए एक छोटी बच्ची रहेगी."