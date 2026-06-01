आईपीएल 2026 खत्म हो गया है और इस सीजन की विनर आरसीबी बनी है. आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम की है. वहीं राजस्थान रॉयल्स आईपील के फाइनल में तो नहीं पहुंच पाई लेकिन इसके खिलाड़ी 15 साल के यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने पूरी महफिल लूट ली. वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में शानदार परफॉर्म करते हुए 16 मैचों में 776 रन बनाए. आईपीएल 2026 में उनकी हर पारी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम में उनके एक्सपेक्टेड डब्यू की चर्चा और भी तेज हो गई है.

फिलहाल हर कोई वैभव सूर्यवंशी का फैन हो गया है. बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स भी इस यंग क्रिकेटर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं एक दिग्गज डायरेक्टर ने तो वैभव की फिल्मों में कास्टिंग को लेकर भी बड़ी बात कह दी है.

क्या एक्टर बनेंगे वैभव सूर्यवंशी?

दरअसल बॉलीवुड के दिग्गद फिल्म मेकर शेखर ने यंग क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की न केवल जमकर तारीफ की है बल्कि उनकी कास्टिंग को लेकर भी बात की है. शेखर ने एक्स पर कई गई अपनी पोस्ट में लिखा है, “अगर सूर्यवंशी इतने शानदार क्रिकेटर न होते तो मैं उन्हें फिल्म 'मासूम' में कास्ट कर सकता था.”

If sooryavanshi wasn’t such a sensational cricketer.. I could have cast him in Masoom the film z.. pic.twitter.com/p8vaLzq1e2 — Shekhar Kapur (@shekharkapur) May 31, 2026

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वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप जीतकर रचा इतिहास

बता दें कि वैभव ने अप्रैल 2025 में 14 साल और 23 दिन की उम्र में अपना डेब्यू किया था और आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के डेब्यूटेंट बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वहीं आईपीएल 2026 में वैभव ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया है. दरअसल 15 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है. वो जोस बटलर के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. बटलर ने भी साल आईपीएस 2022 सीजन में राजस्थान के लिए खेलते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम की थी.





'मासूम' के बारे में

वहीं शेखर कपूर की फिल्म 'मासूम' की बात करें तो ये 1983 में रिलीज हुई एक कल्ट हिंदी फिल्म है. ये शेखर द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी और ये1980 में पब्लिश्ड एरिक सेगल के नॉवेल 'मैन, वुमन एंड चाइल्ड' का एडेप्टेशन थी. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, सईद जाफरी, तनुजा और सुप्रिया पाठक सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले कियाथा. वहीं उर्मिला मातोंडकर, आराधना और जुगल हंसराज ने 'मासूम' में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.

वहीं हाल ही में इस फिल्म के एक कंटेम्परेरी एडेप्टेशन की घोषणा की गई है. कपूर द्वारा निर्देशित यह फिल्म ओरिजनल मूवी के इमोशनल कोर को बरकरार रखते हुए आईडेंटिटी, फैमिली, प्यार और माइग्रेशन जैसी थीम को मॉर्डन लेंस के साथ प्रेजेंट करेगी.

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