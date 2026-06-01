फ्लाइंग किस से ट्रॉफी के साथ पोज देने तक, आरसीबी की जीत का अनुष्का ने पति विराट संग मनाया जश्न

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIPL 2026: फ्लाइंग किस से ट्रॉफी के साथ पोज देने तक, RCB की जीत का अनुष्का ने पति विराट संग मनाया जश्न, कपल के डांस का Video वायरल

IPL 2026: फ्लाइंग किस से ट्रॉफी के साथ पोज देने तक, RCB की जीत का अनुष्का ने पति विराट संग मनाया जश्न, कपल के डांस का Video वायरल

IPL 2026: आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है. वहीं अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ आरसीबी की जीत का जश्न मनाया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 10:29 AM (IST)
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विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया. फाइनल में 156 रनों का पीछा करते हुए. आरसीबी ने शानदार जीत हासिल की. ​​विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को पिछले साल की चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाई है. वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी अपने  पति विराट कोहली की इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

पति विराट की जीत पर झूमी अनुष्का
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा गुजरात टाइटन्स को हराकर ट्रॉफी जीतने पर अनुष्का विराट कोहली की पारी की हर गेंद को बड़ी एक्साइटमेंट से देखती नजर आईं और फिर खिलखिलाकर मुस्कुराईं और जमकर जश्न मनाया. कोहली की नाबाद 75 रनों की पारी ने आरसीबी को एक यादगार जीत दिलाई, वहीं स्टैंड्स से अनुष्का पति विराट की जीत सेलिब्रेट करती हुई नजर आईं. एक वीडियो क्लिप में, विराट कोहली द्वारा छक्का लगाकर मैच को शानदार अंदाज में खत्म करने पर अनुष्का खुशी से झूम उठीं. उन्होंने फौरन अपने आसपास बैठे लोगों को गले लगाया, फिर जोरदार तालियां बजाईं और अपने पति को फ्लाइंग किस दीं.

 


IPL 2026: फ्लाइंग किस से ट्रॉफी के साथ पोज देने तक, RCB की जीत का अनुष्का ने पति विराट संग मनाया जश्न, कपल के डांस का Video वायरल

जीत के बाद विराट ने अनुष्का को लगाया गले
जीत के तुरंत बाद विराट कोहली स्टैंड्स की ओर चल पड़े. स्टार बल्लेबाज ने अपनी पत्नी अनुष्का को बाहों में भर लिया और उन्हें गले लगा लिया, जश्न में शामिल होने के लिए मैदान पर जाने से पहले दोनों ने एक इमोशनल पल शेयर किया.

 

 
 
 
 
 
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अनुष्का ने विराट और आरीसीबी टीम के साथ दिए पोज
अनुष्का ने भी इंस्टाग्राम पर विराट की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें विराट एक टी-शर्ट पहने हुए हैं जिस पर लिखा है, "एक बार अच्छा लगा, हमने इसे दो बार किया." बाद में उन्हें विराट, आरसीबी के अन्य खिलाड़ियों और उनके परिवारों के साथ ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए देखा गया. आरसीबी द्वारा आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने पर अनुष्का की खुशी देखकर फैंस भी झूम उठे.


IPL 2026: फ्लाइंग किस से ट्रॉफी के साथ पोज देने तक, RCB की जीत का अनुष्का ने पति विराट संग मनाया जश्न, कपल के डांस का Video वायरल


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विराट-अनुष्का के डांस का वीडियो वायरल
आईपीएल की जीत के बाद जोरदार जश्न,म्यूजिक के बीच, विराट कोहली और अनुष्का ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ये स्टार कपल टीम के साथियों, सपोर्ट स्टाफ और परिवार के सदस्यों के साथ नाचते-गाते आरसीबी की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए.  विराट और अनुष्का को एक साथ जश्न मनाते देखना उस रात को और भी खास बना दिया. 

 


IPL 2026: फ्लाइंग किस से ट्रॉफी के साथ पोज देने तक, RCB की जीत का अनुष्का ने पति विराट संग मनाया जश्न, कपल के डांस का Video वायरल

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लव स्टोरी के बारे में
अनुष्का और विराट की मुलाकात एक एड की शूटिंग के दौरान हुई थी. कुछ साल डेटिंग करने के बाद, उन्होंने दिसंबर 2017 में इटली में एक इंटीमेट फंक्शन में शादी कर ली थी. अनुष्का ने 2021 में अपनी बेटी वामिका और 2024 में अपने बेटे अकाय को जन्म दिया. यह जोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से दूर रखना पसंद करता है और इंस्टाग्राम पर साथ में तस्वीरें बहुत कम शेयर करता है. खबरों के मुताबिक, वे कुछ समय से लंदन में रह रहे हैं और वहीं अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-Suman Kalyanpur Death: नहीं रहीं दिग्गज सिंगर सुमन कल्याणपुर, 89 साल की उम्र में हुआ निधन, 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' जैसे कई गानों को दी थी आवाज

 

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Published at : 01 Jun 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Anushka Sharma RCB VIRAT KOHLI IPL 2026
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