फ्लाइंग किस से ट्रॉफी के साथ पोज देने तक, आरसीबी की जीत का अनुष्का ने पति विराट संग मनाया जश्न

IPL 2026: फ्लाइंग किस से ट्रॉफी के साथ पोज देने तक, RCB की जीत का अनुष्का ने पति विराट संग मनाया जश्न, कपल के डांस का Video वायरल
IPL 2026: आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है. वहीं अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ आरसीबी की जीत का जश्न मनाया है.
विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया. फाइनल में 156 रनों का पीछा करते हुए. आरसीबी ने शानदार जीत हासिल की. विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को पिछले साल की चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाई है. वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी अपने पति विराट कोहली की इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
पति विराट की जीत पर झूमी अनुष्का
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा गुजरात टाइटन्स को हराकर ट्रॉफी जीतने पर अनुष्का विराट कोहली की पारी की हर गेंद को बड़ी एक्साइटमेंट से देखती नजर आईं और फिर खिलखिलाकर मुस्कुराईं और जमकर जश्न मनाया. कोहली की नाबाद 75 रनों की पारी ने आरसीबी को एक यादगार जीत दिलाई, वहीं स्टैंड्स से अनुष्का पति विराट की जीत सेलिब्रेट करती हुई नजर आईं. एक वीडियो क्लिप में, विराट कोहली द्वारा छक्का लगाकर मैच को शानदार अंदाज में खत्म करने पर अनुष्का खुशी से झूम उठीं. उन्होंने फौरन अपने आसपास बैठे लोगों को गले लगाया, फिर जोरदार तालियां बजाईं और अपने पति को फ्लाइंग किस दीं.
Anushka Sharma is our lucky charm 🤍#AnushkaSharma #Iplfinal pic.twitter.com/dp71CU4328— 𝐊𝐈𝐍𝐆 ¹⁸ ♕ (@KINGOFCRICKEET) May 31, 2026
जीत के बाद विराट ने अनुष्का को लगाया गले
जीत के तुरंत बाद विराट कोहली स्टैंड्स की ओर चल पड़े. स्टार बल्लेबाज ने अपनी पत्नी अनुष्का को बाहों में भर लिया और उन्हें गले लगा लिया, जश्न में शामिल होने के लिए मैदान पर जाने से पहले दोनों ने एक इमोशनल पल शेयर किया.
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अनुष्का ने विराट और आरीसीबी टीम के साथ दिए पोज
अनुष्का ने भी इंस्टाग्राम पर विराट की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें विराट एक टी-शर्ट पहने हुए हैं जिस पर लिखा है, "एक बार अच्छा लगा, हमने इसे दो बार किया." बाद में उन्हें विराट, आरसीबी के अन्य खिलाड़ियों और उनके परिवारों के साथ ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए देखा गया. आरसीबी द्वारा आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने पर अनुष्का की खुशी देखकर फैंस भी झूम उठे.
विराट-अनुष्का के डांस का वीडियो वायरल
आईपीएल की जीत के बाद जोरदार जश्न,म्यूजिक के बीच, विराट कोहली और अनुष्का ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ये स्टार कपल टीम के साथियों, सपोर्ट स्टाफ और परिवार के सदस्यों के साथ नाचते-गाते आरसीबी की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए. विराट और अनुष्का को एक साथ जश्न मनाते देखना उस रात को और भी खास बना दिया.
𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶’𝘀 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗹𝗼𝗼𝗿 😉— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 1, 2026
Pure vibes. Wholesome. And so much more. Anushka Sharma, thank you for being our Day 1. ❤️ pic.twitter.com/7Qmxxv6QtG
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लव स्टोरी के बारे में
अनुष्का और विराट की मुलाकात एक एड की शूटिंग के दौरान हुई थी. कुछ साल डेटिंग करने के बाद, उन्होंने दिसंबर 2017 में इटली में एक इंटीमेट फंक्शन में शादी कर ली थी. अनुष्का ने 2021 में अपनी बेटी वामिका और 2024 में अपने बेटे अकाय को जन्म दिया. यह जोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से दूर रखना पसंद करता है और इंस्टाग्राम पर साथ में तस्वीरें बहुत कम शेयर करता है. खबरों के मुताबिक, वे कुछ समय से लंदन में रह रहे हैं और वहीं अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.
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Source: IOCL