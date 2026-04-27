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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहेमा मालिनी चाहती थीं 'रामायण' में 'राम' बने ये एक्टर, 'हनुमान' के लिए इस एक्टर को बताया था बेस्ट

हेमा मालिनी चाहती थीं 'रामायण' में 'राम' बने ये एक्टर, 'हनुमान' के लिए इस एक्टर को बताया था बेस्ट

वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भगवान राम के रोल में किस एक्टर को कास्ट करना चाहिए उसके बारे में बात कर रही हैं.

By : अनुराधा राज | Updated at : 27 Apr 2026 03:11 PM (IST)
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रणबीर कपूर स्टारर रामायण की जबसे घोषणा हुई है ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया. टीजर में रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में देख फैंस खुशी से झूम उठे. अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.

इस बीच हेमा मालिनी का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो करण जौहर को इंटरव्यू देती हुई नजर आ रही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है वो करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण की है. वीडियो में करण जौहर और हेमा मालिनी के अलावा जीनत अमान भी नजर आ रही हैं.

भगवान राम के रोल के लिए हेमा मालिनी को ये एक्टर थे पसंद

इस वीडियो में हेमा मालिनी से करण जौहर पूछते हुए नजर आ रहे हैं किभागवान राम के रोल के लिए कौन सा एक्टर सही रहेगा. करण जौहर के इस सवाल का जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि शाहरुख खान. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि शाहरुख के अलावा वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकतीं.

ये भी पढ़ें:-Ramayana English Version Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण ' का इंग्लिश वर्जन कब होगा रिलीज? जानें यहां

वहीं, जब हनुमान के रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सलमान खान को कास्ट किया जाना चाहिए. जब हेमा मालिनी से करण जौहर ने पूछा कि रावण के रोल में किस एक्टर को कास्ट करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रावण बहुत सारे हैं. ऐसे में किसी भी एक को चुनना मुश्किल होता.

ये भी पढ़ें:-बेहद ही दर्दनाक थी रामायण के भरत की मौत, खेती करने वाले की रामानंद सागर ने ऐसे बदली थी किस्मत

हेमा मालिनी की बातें सुन फैंस भी जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. मालूम हो नीतेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली रामायण में जहां भगवान राम की भूमिका में रणबीर कपूर नजर आने वाले हैं. वहीं, सीता के रोल के लिए साई पल्लवी को कास्ट किया गया है. फिल्म में रावण के कैरेक्टर में साउथ के पॉपुलर एक्टर यश नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें:-राम की कहानी से पहले दिखेगा रावण-कुबेर का महायुद्ध, 'रामायणम' के ओपनिंग सीक्वेंस की डिटेल्स आईं सामने

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Hema Malini Ranbir Kapoor :Ramayana
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