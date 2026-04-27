हेमा मालिनी चाहती थीं 'रामायण' में 'राम' बने ये एक्टर, 'हनुमान' के लिए इस एक्टर को बताया था बेस्ट

रणबीर कपूर स्टारर रामायण की जबसे घोषणा हुई है ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया. टीजर में रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में देख फैंस खुशी से झूम उठे. अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.

इस बीच हेमा मालिनी का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो करण जौहर को इंटरव्यू देती हुई नजर आ रही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है वो करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण की है. वीडियो में करण जौहर और हेमा मालिनी के अलावा जीनत अमान भी नजर आ रही हैं.

भगवान राम के रोल के लिए हेमा मालिनी को ये एक्टर थे पसंद

इस वीडियो में हेमा मालिनी से करण जौहर पूछते हुए नजर आ रहे हैं किभागवान राम के रोल के लिए कौन सा एक्टर सही रहेगा. करण जौहर के इस सवाल का जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि शाहरुख खान. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि शाहरुख के अलावा वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकतीं.

According to #HemaMalini, if the movie #Ramayan had been made in the mid 2000s, megastar #ShahRukhKhan should have played the role of Lord #Ram, and #SalmanKhan should have played the part of Hanuman. pic.twitter.com/7irzaYQ7ex — Guówáng 👑 (@Database412) April 25, 2026

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वहीं, जब हनुमान के रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सलमान खान को कास्ट किया जाना चाहिए. जब हेमा मालिनी से करण जौहर ने पूछा कि रावण के रोल में किस एक्टर को कास्ट करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रावण बहुत सारे हैं. ऐसे में किसी भी एक को चुनना मुश्किल होता.

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हेमा मालिनी की बातें सुन फैंस भी जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. मालूम हो नीतेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली रामायण में जहां भगवान राम की भूमिका में रणबीर कपूर नजर आने वाले हैं. वहीं, सीता के रोल के लिए साई पल्लवी को कास्ट किया गया है. फिल्म में रावण के कैरेक्टर में साउथ के पॉपुलर एक्टर यश नजर आएंगे.

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