सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं. आमतौर पर आपने लोगों के जन्मदिन पर धूमधाम देखी होगी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. मुंबई के एक कंटेंट क्रिएटर ने अपने पालतू बिल्ली ‘जाभ्या’ का जन्मदिन इस अंदाज में मनाया कि पूरा इंटरनेट दंग रह गया. यह कोई छोटा-मोटा सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि किसी बड़े त्योहार जैसा माहौल नजर आ रहा था. वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ऐसा ट्रीटमेंट तो किसी इंसान को भी नहीं मिलता है.

वायरल वीडियो ने खींचा लोगों का ध्यान

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली जाभ्या अपने मालिक के साथ केक के सामने बैठी है. आसपास लोग जमा हैं और केक कटते ही तालियां और खुशियां गूंजने लगती हैं. हैरानी की बात यह है कि बिल्ली भी बड़े आराम से बैठी रहती है, जैसे उसे पता हो कि यह सब उसी के लिए हो रहा है. यही सीन लोगों को काफी पसंद आ रहा है और वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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पोस्टर, डांस और गली तक पहुंचा जश्न

इस अनोखे बर्थडे का जश्न सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा. जाभ्या के नाम का बड़ा सा पोस्टर बालकनी पर लगाया गया, जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई आम पार्टी नहीं है. वीडियो में लोग म्यूजिक पर डांस करते नजर आ रहे हैं, वहीं लाइव बैंड भी माहौल को और शानदार बना रहा है. बड़ी मात्रा में खाना भी तैयार किया गया और जश्न गली तक फैल गया, जिससे पूरा माहौल किसी मेले जैसा लगने लगा.

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सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “हमारा बर्थडे तो इससे भी सिंपल होता है.” दूसरे ने कहा, “इस बिल्ली की लाइफ तो हमसे ज्यादा सेट है.” वहीं कुछ लोगों ने इसे एक प्यारा और दिल छू लेने वाला कदम बताया. कई पेट लवर्स ने कहा कि आजकल लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए ऐसे सेलिब्रेशन अब आम होते जा रहे हैं.

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