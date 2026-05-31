हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Box Office: 73वें दिन भी किसी के सामने झुक नहीं रही 'धुरंधर 2', रणवीर सिंह की फिल्म ने किया इतना बॉक्स ऑफिस

Dhurandhar 2 Box Office: 73वें दिन भी किसी के सामने झुक नहीं रही 'धुरंधर 2', रणवीर सिंह की फिल्म ने किया इतना बॉक्स ऑफिस

19 मार्च को रिलीज हुई 'धुरंधर 2' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म का अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 31 May 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह इन दिनों इंडस्ट्री में छाए हुए हैं. उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है उसके सामने बाकी फिल्में टिक नहीं पा रही हैं. 73 दिनों के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना झंडा बुलंद किए हुए है. फिल्म लगातार कमा रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के 73वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

73 वें दिन ऐसा रहा 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 73वें दिन 20 लाख रुपये की कमाई की है. फिल्म को 225 शोज मिले और 20 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल नेट 1,148.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि फिल्म के शनिवार के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. 

ये भी पढ़ें- राम चरण ही नहीं, सलमान-शाहरुख खान तक बॉडीगार्ड पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं स्टार्स, करोड़ों में है सैलरी

'धुरंधर 2' का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने हिंदी भाषा में 1079.96 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं तमिल में फिल्म ने 19.83 करोड़ कमा लिए हैं. तेलुगू में फिल्म ने 43.07 करोड़ का कलेक्शन किया. कन्नड़ में फिल्म ने 3.87 करोड़ कमाए. मलयामल में फिल्म ने 1.77 करोड़ कमाए. फिल्म ने ग्रॉस 1374.51 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 438 करोड़ कमाए. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1812.51 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 43 करोड़ पेड़ प्रिव्यूज से कमाए थे. वहीं पहले दिन 102.55 करोड़ की ओपनिंग की थी.

फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य धर पहले 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी फिल्में बना चुके हैं. 'धुरंधर 2' से आदित्य धर देश के बड़े फिल्ममेकर्स में से एक बन गए हैं. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हुई. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आया था. पहले पार्ट ने दुनियाभर में 1300 रुपये की कमाई की थी. अब फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है.

ये भी पढ़ें- Sobhita Dhulipala Birthday: नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला में कौन है ज्यादा अमीर? इन जगहों से होती है एक्ट्रेस की कमाई

फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आए. पहले पार्ट में आयशा खान और क्रिस्टल डीसूजा का आइटम नंबर 'शरारात' भी काफी हिट रहा था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 31 May 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: 73वें दिन भी किसी के सामने झुक नहीं रही 'धुरंधर 2', रणवीर सिंह की फिल्म ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
बॉक्स ऑफिस: 73वें दिन भी किसी के सामने झुक नहीं रही 'धुरंधर 2', रणवीर सिंह की फिल्म ने किया इतना कलेक्शन
बॉलीवुड
Saturday BO Collection: 73वें दिन भी डटी रही 'धुरंधर 2', 'करुप्पू' का भी दबदबा, जानें शनिवार को 'दृश्यम 3' ने कितना कमाया
बॉक्स ऑफिस: 73वें दिन भी डटी रही 'धुरंधर 2', 'करुप्पू' का भी दबदबा, जानें शनिवार को 'दृश्यम 3' ने कितना कमाया
बॉलीवुड
राम चरण ही नहीं, सलमान-शाहरुख खान तक बॉडीगार्ड पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं स्टार्स, करोड़ों में है सैलरी
राम चरण ही नहीं, सलमान-शाहरुख खान तक बॉडीगार्ड पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं स्टार्स, करोड़ों में है सैलरी
बॉलीवुड
प्रेमानंद जी महाराज की सेहत पर ईशा गुप्ता ने दिया बड़ा अपडेट, लिखा- 'एकांत में आराम कर रहे हैं'
प्रेमानंद जी महाराज की सेहत पर ईशा गुप्ता ने दिया बड़ा अपडेट, लिखा- 'एकांत में आराम कर रहे हैं'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के साथ समझौते पर बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप का हुआ हेल्थ चेकअप, जानें क्या आई रिपोर्ट
ईरान के साथ समझौते पर बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप का हुआ हेल्थ चेकअप, जानें क्या आई रिपोर्ट
बिहार
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर तेजस्वी यादव बोले- 'दुर्भाग्य है कि सत्ता में...'
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर तेजस्वी यादव बोले- 'दुर्भाग्य है कि सत्ता में...'
आईपीएल 2026
बारिश के कारण रद्द हुआ IPL 2026 का फाइनल, तो RCB या GT में किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
बारिश के कारण रद्द हुआ IPL 2026 का फाइनल, तो RCB या GT में किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
साउथ सिनेमा
Sobhita Dhulipala Birthday: नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला में कौन है ज्यादा अमीर? इन जगहों से होती है एक्ट्रेस की कमाई
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला में कौन है ज्यादा अमीर? इन जगहों से होती है एक्ट्रेस की कमाई
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
इंडिया
Karnataka: डीके शिवकुमार चुने गए विधायक दल के नेता, पूर्व CM सिद्धारमैया की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
डीके शिवकुमार चुने गए विधायक दल के नेता, पूर्व CM सिद्धारमैया की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
एग्रीकल्चर
बेकार पड़ी बंजर जमीन भी बना देगी अमीर, बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है इसका गोंद
बेकार पड़ी बंजर जमीन भी बना देगी अमीर, बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है इसका गोंद
ट्रेंडिंग
Bikaner: दिन में छाया अंधेरा! बीकानेर में धूल के तूफान की ‘दीवार’ ने मचाई दहशत, वीडियो देख सहमे लोग
दिन में छाया अंधेरा! बीकानेर में धूल के तूफान की ‘दीवार’ ने मचाई दहशत, वीडियो देख सहमे लोग
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget