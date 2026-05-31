रणवीर सिंह इन दिनों इंडस्ट्री में छाए हुए हैं. उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है उसके सामने बाकी फिल्में टिक नहीं पा रही हैं. 73 दिनों के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना झंडा बुलंद किए हुए है. फिल्म लगातार कमा रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के 73वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

73 वें दिन ऐसा रहा 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 73वें दिन 20 लाख रुपये की कमाई की है. फिल्म को 225 शोज मिले और 20 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल नेट 1,148.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि फिल्म के शनिवार के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं.

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'धुरंधर 2' का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने हिंदी भाषा में 1079.96 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं तमिल में फिल्म ने 19.83 करोड़ कमा लिए हैं. तेलुगू में फिल्म ने 43.07 करोड़ का कलेक्शन किया. कन्नड़ में फिल्म ने 3.87 करोड़ कमाए. मलयामल में फिल्म ने 1.77 करोड़ कमाए. फिल्म ने ग्रॉस 1374.51 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 438 करोड़ कमाए. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1812.51 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 43 करोड़ पेड़ प्रिव्यूज से कमाए थे. वहीं पहले दिन 102.55 करोड़ की ओपनिंग की थी.

फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य धर पहले 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी फिल्में बना चुके हैं. 'धुरंधर 2' से आदित्य धर देश के बड़े फिल्ममेकर्स में से एक बन गए हैं. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हुई. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आया था. पहले पार्ट ने दुनियाभर में 1300 रुपये की कमाई की थी. अब फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है.

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फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आए. पहले पार्ट में आयशा खान और क्रिस्टल डीसूजा का आइटम नंबर 'शरारात' भी काफी हिट रहा था.