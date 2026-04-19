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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबेहद ही दर्दनाक थी रामायण के भरत की मौत, खेती करने वाले की रामानंद सागर ने ऐसे बदली थी किस्मत

बेहद ही दर्दनाक थी रामायण के भरत की मौत, खेती करने वाले की रामानंद सागर ने ऐसे बदली थी किस्मत

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण इन दिनों चर्चा में है.इसी बीच रामानंद सागर का सीरियल रामायण भी सुर्खियों में है. इस शो का काफी पसंद किया गया था. वहीं, इसके सभी कलाकार आज भी लोगों के जेहन में बसे हुए हैं.

By : अनुराधा राज | Updated at : 19 Apr 2026 03:10 PM (IST)
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39 साल पहले दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर के रामायण में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को राम और सीता की भूमिका में देखा गया था. वहीं, कुछ और कलाकार ऐसे थे, जिनकी किस्मत रामानंद सागर ने बदल दी.उन्हीं में से एक थे संजय जोग जिन्होंने रामायण में राम के भाई भरत की भूमिका निभाई थी.

लेकिन, दुख की बात ये है कि संजय जोग अब इस दुनिया में नहीं हैं.रामायण में संजय जोग ने जब एंट्री मारी थी, तब वो सबकी नजरों में छा गए. उन्होंने अपनी एक्टिंग से किरदार में ऐसी जान डाली कि लोग उनके मुरीद हो गए. बेशक संजय जोन ने अपनी एक्टिंग से इस कैरेक्टर को अमर बना दिया हो, लेकिन उनकी मौत काफी दर्दनाक तरीके से हुई.

फिल्म के फ्लॉप होने से डिप्रेशन में चले गए थे संजय जोग

आपको बता दें संजय जोग शुरू से एक्टर नहीं थे, बल्कि वो एक किसान थे और खेती किया करते थे. जब वो एक्टिंग करने लगे उसके बाद भी खेती किया करते थे. संजय जो का जन्म 24 सितंबर को 1955 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था. उन्होंने 10वीं तक की पढा़ई नागपुर से की.

ये भी पढ़ें:-'रामायण' के ट्रेजिक हीरो 'भरत' का किरदार निभाने वाले संजय जोग करते थे किसानी, लिवर फेल होने से हुई थी मौत

उसके बाद मुंबई आकर आगे की पढ़ाई करने लगे. उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी थी, इसलिए कॉलेज के बाद फिल्मालय स्टूडियो से एक्टिंग का कोर्स किया. उन्हें उसके बाद पहली मराठी फिल्म सपला मिली, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई.फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए और होमटाउन जाकर खेती करने लगे.

हालांकि, किसी काम से फिर मुंबई आए और उन्हें मल्टी स्टारर मराठी फिल्म मिल गई. उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इसी दौरान उन्हें रामायण भी मिली. एक्टिंग करते हुए उन्होंने खेती जारी रखी. लेकिन, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 27 नंवबर 1995 में संजय जोग ने लिवर की बीमारी की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया.

ये भी पढ़ें:-'पति पत्नी और वो दो' से बॉलेकर 'कुकू की कुंडली' तक, इन 8 फिल्मों से क्स ऑफिस पर राज करेंगी Wamiqa Gabbi

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 03:10 PM (IST)
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Ramanand Sagar Sanjay Jog :Ramayana
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