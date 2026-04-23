रावण-कुबेर के वॉर सीक्वेंस से स्टार्ट होगी 'रामायणम', फिल्म की इनसाइड डिटेल्स आईं सामने

नमित मल्होत्रा की 'रामायणम्' साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इसके टीजर को काफी पसंद किया गया है. अब फिल्म की इनसाइड डिटेल भी सामने आ गई है. फिल्म की ओपनिंग राणव के वॉर सीक्वेंस से होगी.

इस फिल्म के टीजर में भी एक ओपनिंग बैटल सीक्वेंस दिखाया गया था. खबरों के मुताबिक इस सीक्वेंस में राण और राणव की लड़ाई नहीं बल्कि कुछ और दिखाया जाएगा.

बड़े पर्दे पर दिखेगी रावण और कुबेर की कहानी

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक 'रामायणम्' फिल्म भगवान राम की कहानी शुरू होने से पहले रावण के ताकतवर होने के बारे में बताएगी. जब रावण ने लंका पर कब्जा किया, तो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को वहां से हटा दिया था, जो उस सोने की नगरी के असली राजा थे. ​उसका लालच यहीं खत्म नहीं हुआ.

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रावण ने पवित्र कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी तक कुबेर का पीछा किया. यह सिर्फ एक भागदौड़ नहीं थी, बल्कि एक संदेश था. रावण अपनी ताकत के सामने आने वाली हर चुनौती को खत्म करना चाहता था और हर तरफ अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था.

'रामायणम्' फिल्म की ओपनिंग इसी सीन से होगी

आपको बता दें कि ये फिल्म नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही है. नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज द्वारा 8 बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ प्रोड्यूस की गई यह दो हिस्सों वाली फिल्म दुनिया भर में IMAX में रिलीज होगी.









'रामायणम' में रणबीर कपूर राम की भूमिका में दिखाई देंगे और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे हैं. वहीं, साउथ स्टार यश इस फिल्म में राणव की भूमिका में हैं. सीता के रोल में साई पल्लवी और हनुमान के रोल में सनी देओल हैं. अरुण गोविल दशरथ की भूमिका निभाएंगे.'रामायणम' पार्ट 1 दिवाली 2026 रिलीज होगी और पार्ट 2 दिवाली 2027 में रिलीज होगी.

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