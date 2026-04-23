रावण-कुबेर के वॉर सीक्वेंस से स्टार्ट होगी 'रामायणम', फिल्म की इनसाइड डिटेल्स आईं सामने

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराम की कहानी से पहले दिखेगा रावण-कुबेर का महायुद्ध, 'रामायणम' के ओपनिंग सीक्वेंस की डिटेल्स आईं सामने

राम की कहानी से पहले दिखेगा रावण-कुबेर का महायुद्ध, 'रामायणम' के ओपनिंग सीक्वेंस की डिटेल्स आईं सामने

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.दरअसल, फिल्म की शुरुआत राम की कहानी से नहीं बल्कि रावण और कुबेर के युद्धि से होगी.

By : अनुराधा राज | Updated at : 23 Apr 2026 04:23 PM (IST)
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नमित मल्होत्रा की 'रामायणम्' साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इसके टीजर को काफी पसंद किया गया है. अब फिल्म की इनसाइड डिटेल भी सामने आ गई है. फिल्म की ओपनिंग राणव के वॉर सीक्वेंस से होगी. 

इस फिल्म के टीजर में भी एक ओपनिंग बैटल सीक्वेंस दिखाया गया था. खबरों के मुताबिक इस सीक्वेंस में राण और राणव की लड़ाई नहीं बल्कि कुछ और दिखाया जाएगा.

बड़े पर्दे पर दिखेगी रावण और कुबेर की कहानी

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक 'रामायणम्' फिल्म  भगवान राम की कहानी शुरू होने से पहले रावण के ताकतवर होने के बारे में बताएगी. जब रावण ने लंका पर कब्जा किया, तो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को वहां से हटा दिया था, जो उस सोने की नगरी के असली राजा थे. ​उसका लालच यहीं खत्म नहीं हुआ.

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रावण ने पवित्र कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी तक कुबेर का पीछा किया. यह सिर्फ एक भागदौड़ नहीं थी, बल्कि एक संदेश था. रावण अपनी ताकत के सामने आने वाली हर चुनौती को खत्म करना चाहता था और हर तरफ अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था.

'रामायणम्' फिल्म की ओपनिंग इसी सीन से होगी

आपको बता दें कि ये फिल्म नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही है. नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज द्वारा 8 बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ प्रोड्यूस की गई यह दो हिस्सों वाली फिल्म दुनिया भर में IMAX में रिलीज होगी.


राम की कहानी से पहले दिखेगा रावण-कुबेर का महायुद्ध, 'रामायणम' के ओपनिंग सीक्वेंस की डिटेल्स आईं सामने

'रामायणम' में रणबीर कपूर राम की भूमिका में दिखाई देंगे और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे हैं. वहीं, साउथ स्टार यश इस फिल्म में राणव की भूमिका में हैं. सीता के रोल में साई पल्लवी और हनुमान के रोल में सनी देओल हैं. अरुण गोविल दशरथ की भूमिका निभाएंगे.'रामायणम' पार्ट 1 दिवाली 2026 रिलीज होगी और पार्ट 2 दिवाली 2027 में रिलीज होगी.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 04:09 PM (IST)
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