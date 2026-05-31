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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: बारिश और ठंडी हवाओं से दिल्ली को राहत, IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए जारी किया अलर्ट

Delhi Weather: बारिश और ठंडी हवाओं से दिल्ली को राहत, IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए जारी किया अलर्ट

Delhi Weather News: दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, हालांकि 2 जून के बाद तापमान फिर बढ़ सकता है.

By : पंकज यादव | Updated at : 31 May 2026 07:05 AM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 31 मई को मौसम राहत भरा रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. आसमान में दिनभर बादल छाए रहने के आसार हैं और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

आंधी-बारिश ने कम किया हीटवेव का असर

पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली. इसका सीधा असर तापमान पर पड़ा है और हीटवेव जैसी स्थिति काफी हद तक कमजोर हो गई है. लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि हवा में नमी बढ़ने की वजह से कुछ जगहों पर उमस महसूस हो सकती है.

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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल मौसम का मिजाज लोगों के लिए राहत देने वाला बना हुआ है. बादलों की मौजूदगी और बीच-बीच में होने वाली बारिश तापमान को नियंत्रित रखने में मदद कर रही है.

शाम और रात में बारिश के आसार

दिल्ली-एनसीआर में शाम या रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ हल्की बारिश, बिजली चमकने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है.

लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी क्योंकि तेज हवाओं और बारिश के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है.

येलो अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों और अगले दिन तक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. तेज हवाओं और हल्की बारिश की गतिविधियां भी जारी रहने की संभावना है.

2 जून के बाद फिर बढ़ सकती है गर्मी

मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है. 2 जून के बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो सकती है. आसमान साफ होने के साथ धूप तेज होगी और गर्मी का असर फिर बढ़ने लगेगा.

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अनुमान के अनुसार 3 जून तक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है. वहीं 4 जून को तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

5 जून तक मौसम शुष्क बना रह सकता है और किसी नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने के कारण राजधानी में गर्मी की वापसी देखने को मिल सकती है. फिलहाल दिल्लीवासियों के लिए अगले एक-दो दिन मौसम राहत भरा रहने वाला है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 31 May 2026 07:05 AM (IST)
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