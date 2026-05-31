ऑफिस में इंसानों से ज्यादा काम कर रहे AI टूल्स! Copilot से लेकर ChatGPT तक का हो रहा इस्तेमाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AI काम को तेज करेगा और ऑफिस में काम करने के तरीकों को बदलेगा।

AI Tools: साल 2026 में ऑफिस में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. अब AI सिर्फ एक अलग चैटबॉट या सहायक नहीं रह गया है बल्कि यह सीधे उन टूल्स के अंदर शामिल हो चुका है जिन्हें लोग रोज इस्तेमाल करते हैं. चाहे डॉक्यूमेंट बनाना हो, डेटा एनालिसिस करना हो, मीटिंग का सार निकालना हो या फिर रोजमर्रा के काम ऑटोमेट करना हो, AI अब हर जगह अहम भूमिका निभा रहा है.

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कर्मचारियों को अलग-अलग ऐप्स में जाने की जरूरत कम पड़ रही है. AI सीधे Word, Excel, Gmail, Slack और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के भीतर काम कर रहा है. आइए जानते हैं उन AI टूल्स के बारे में जो 2026 में ऑफिस प्रोडक्टिविटी की तस्वीर बदल रहे हैं.

Microsoft 365 Copilot

Microsoft Copilot आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एंटरप्राइज AI सिस्टम्स में शामिल हो चुका है. यह Word, Excel, PowerPoint, Outlook और Teams जैसे टूल्स के अंदर ही काम करता है. यूजर्स साधारण भाषा में कमांड देकर डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, स्प्रेडशीट का विश्लेषण कर सकते हैं, मीटिंग का सार निकाल सकते हैं और टास्क मैनेज कर सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोगों को अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती जिससे काम की गति काफी बढ़ जाती है.

Google Workspace with Gemini

Google ने अपने Workspace प्लेटफॉर्म को Gemini AI के जरिए और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है. अब Docs, Sheets, Slides और Drive में AI आधारित फीचर्स शामिल हैं जो कंटेंट तैयार करने, डेटा का सार निकालने और ऑटोमेशन में मदद करते हैं. Gemini ईमेल, डॉक्यूमेंट और अन्य फाइलों के डेटा को समझकर कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सुझाव देता है. खासतौर पर वे कंपनियां जो पहले से Google Ecosystem का इस्तेमाल करती हैं उनके लिए यह काफी उपयोगी साबित हो रहा है.

Notion AI

Notion AI ने डॉक्यूमेंटेशन, डेटाबेस और टास्क मैनेजमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर काम को आसान बना दिया है. यह लंबे डॉक्यूमेंट्स का सार तैयार कर सकता है, जरूरी टास्क पहचान सकता है और कंपनी के इंटरनल डेटा से सवालों के जवाब भी दे सकता है. यही वजह है कि इसे अब ऑल-इन-वन वर्कस्पेस के तौर पर देखा जा रहा है.

ChatGPT

ChatGPT अब भी सबसे लोकप्रिय AI टूल्स में से एक बना हुआ है. लोग इसका इस्तेमाल लेखन, रिसर्च, कोडिंग, आइडिया जनरेशन और समस्या समाधान जैसे कामों में कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लचीलापन है. यह किसी एक काम तक सीमित नहीं है बल्कि अलग-अलग इंडस्ट्री में एक सामान्य AI सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. कई कंपनियों के वर्कफ्लो में यह थिंकिंग लेयर की तरह काम कर रहा है.

Zapier AI

Zapier AI हजारों ऐप्स को आपस में जोड़कर ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाने में मदद करता है. यूजर्स सिर्फ साधारण भाषा में निर्देश देकर ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स, डेटाबेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को एक साथ जोड़ सकते हैं. इससे दोहराए जाने वाले काम अपने आप होने लगते हैं और कर्मचारियों का समय बचता है.

Grammarly

पहले Grammarly सिर्फ ग्रामर सुधारने वाला टूल माना जाता था लेकिन अब यह एक एडवांस कम्युनिकेशन असिस्टेंट बन चुका है. यह ईमेल लिखने, टोन सुधारने और कंटेंट को ज्यादा स्पष्ट और प्रोफेशनल बनाने में मदद करता है. ऑफिस कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है.

Otter.ai

Otter.ai खासतौर पर ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है. यह रियल टाइम में मीटिंग ट्रांसक्राइब करता है, जरूरी पॉइंट्स का सार बनाता है और एक्शन आइटम्स पहचानता है. रिमोट और हाइब्रिड वर्क कल्चर में यह प्रशासनिक काम का बोझ काफी कम कर रहा है.

ClickUp AI

ClickUp AI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और ज्यादा स्मार्ट बना रहा है. यह टास्क प्लान तैयार कर सकता है, प्रोजेक्ट्स का सार बना सकता है और वर्कफ्लो ऑटोमेट कर सकता है. बड़ी टीमों और मल्टी-लेयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में यह काफी मददगार साबित हो रहा है.

2026 का AI ट्रेंड क्या संकेत देता है?

2026 के ट्रेंड को देखें तो साफ पता चलता है कि AI अब अलग टूल नहीं रह गया है बल्कि यह सीधे ऑफिस सॉफ्टवेयर के भीतर शामिल हो चुका है. एक तरफ Microsoft 365 और Google Workspace जैसे प्लेटफॉर्म AI-फर्स्ट सिस्टम बन रहे हैं, वहीं ChatGPT जैसे टूल्स अब भी फ्लेक्सिबल सोच और क्रिएटिव कामों के लिए बेहद लोकप्रिय हैं. दूसरी ओर Zapier जैसे ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म अलग-अलग ऐप्स को जोड़कर पूरे वर्कफ्लो को स्मार्ट बना रहे हैं. आने वाले समय में AI सिर्फ काम को तेज नहीं करेगा बल्कि ऑफिस में काम करने के पूरे तरीके को बदल देगा.

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