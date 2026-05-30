हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release: नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म, कहानी और सस्पेंस ऐसा कि अटक जाएगी सांस

OTT Release: नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म, कहानी और सस्पेंस ऐसा कि अटक जाएगी सांस

Netflix Trending Kara Movie: नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म नंबर पर ट्रेंड कर रही है, जो ओटीटी पर आते ही छा गई है. इसने 'धुरंधर' और 'कर्तव्य' जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है.

By : राहुल यादव | Updated at : 30 May 2026 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी पर हफ्ते कोई ना कोई नई फिल्म और सीरीज दस्तक देती है. इसमें कई तो ओटीटी पर आते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में छा जाती हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फिल्में और सीरीज नंबर की कुर्सी से नीचे ही नहीं उतरती हैं. जैसे 'धुरंधर' का कब्जा रहा था. लेकिन अब इस हफ्ते ओटीटी पर आई क्राइम थ्रिलर फिल्म ने ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर कब्जा कर लिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म

दरअसल, जिस फिल्म की बात कर रहे हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया. फिल्म को फ्राइडे यानी कि 28 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया. ये ओटीटी पर आते ही छा गई है. इसमें धनुष और जयराम जैसे बेहतरीन कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म में एक-एक करके बैंकों में डाका डाला जाता है लेकिन अंत तक पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती है. इसका क्लाइमैक्स कमाल का है. इसका टाइटल 'कारा' है.

यह भी पढ़ें: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय

क्या है 'कारा' की कहानी?

धनुष स्टारर फिल्म 'कारा' की कहानी की बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1990 की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है, जिसमें क्राइम थ्रिलर तो है साथ ही एक्शन भी जबरदस्त है. इसमें एक ऐसे चोर की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो सुधरना चाहता है लेकिन हालात और मजबूरी उसे डाका तक डालने पर मजबूर कर देती हैं लेकिन इसमें जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं वो कमाल के होते हैं. कहानी के अंत तक पुलिस असल चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो पाती है.

OTT Release: नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म, कहानी और सस्पेंस ऐसा कि अटक जाएगी सांस

धांसू रेटिंग और नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1

इतना ही नहीं, 'कारा' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई है. ये नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म को आईएमडीबी से धांसू रेटिंग भी मिली है. 2 घंटे 38 मिनट की इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.5 रेटिंग भी मिली है. इसने नेटफ्लिक्स आते ही 'धुरंधर' और 'कर्तव्य' तक को पछाड़ दिया है.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netflix India (@netflix_in) द्वारा साझा की गई पोस्ट

यह भी पढ़ें: 1 महीना, कमाई 150 करोड़ के पार! मई में मराठी की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही 'कारा'

धनुष स्टारर फिल्म 'कारा' को पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जहां पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो इसका बजट करीब 100 करोड़ था और फिल्म का नेट कलेक्शन बजट का आधा भी नहीं रहा था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 37.56 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 53.73 करोड़ और ओवरसीज में फिल्म ने 10.50 करोड़ का बिजनेस किया था. ये भले ही थिएटर में फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन ओटीटी पर आते ही हिट हो गई है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 30 May 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Netflix OTT Release Kara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Release: नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म, कहानी और सस्पेंस ऐसा कि अटक जाएगी सांस
नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म, कहानी और सस्पेंस ऐसा कि अटक जाएगी सांस
ओटीटी
Brown OTT Release: करिश्मा कपूर की 'ब्राउन' का ट्रेलर रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये वेब सीरीज
करिश्मा कपूर की 'ब्राउन' का ट्रेलर रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये वेब सीरीज
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह की 1800 से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ओटीटी पर कब और कहां आएगी, यहां है पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 1800 से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ओटीटी पर कब और कहां आएगी, यहां है पूरी डिटेल
ओटीटी
Raakh OTT Release Date: अली फजल-सोनाली बेंद्रे की 'राख' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अली फजल-सोनाली बेंद्रे की 'राख' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
'फोर्स बुलाकर आवास खाली...' राबड़ी देवी के बयान से गरमाई सियासत, SDPO पहुंचीं 10 सर्कुलर रोड
'फोर्स बुलाकर आवास खाली...' राबड़ी देवी के बयान से गरमाई सियासत, SDPO पहुंचीं 10 सर्कुलर रोड
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
क्रिकेट
1000वें वनडे के लिए उतरी पाकिस्तान, जानें भारत ने खेले कितने ODI; देखें टॉप पर कौन
1000वें वनडे के लिए उतरी पाकिस्तान, जानें भारत ने खेले कितने ODI; देखें टॉप पर कौन
बॉलीवुड
2 साल तक डेट, और फिर गुपचुप शादी, 80 के दशक की धर्मेंद्र की वो हिरोइन, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग
2 साल तक डेट, और फिर गुपचुप शादी, 80 के दशक की धर्मेंद्र की वो हिरोइन, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
इंडिया
Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
एक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?
एक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?
ट्रेंडिंग
'आपको भी मुबारक' शाहीन अफरीदी ने पत्रकार के नाम को समझा ईद मुबारक, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'आपको भी मुबारक' शाहीन अफरीदी ने पत्रकार के नाम को समझा ईद मुबारक, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget