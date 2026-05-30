नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म, कहानी और सस्पेंस ऐसा कि अटक जाएगी सांस

ओटीटी पर हफ्ते कोई ना कोई नई फिल्म और सीरीज दस्तक देती है. इसमें कई तो ओटीटी पर आते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में छा जाती हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फिल्में और सीरीज नंबर की कुर्सी से नीचे ही नहीं उतरती हैं. जैसे 'धुरंधर' का कब्जा रहा था. लेकिन अब इस हफ्ते ओटीटी पर आई क्राइम थ्रिलर फिल्म ने ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर कब्जा कर लिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म

दरअसल, जिस फिल्म की बात कर रहे हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया. फिल्म को फ्राइडे यानी कि 28 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया. ये ओटीटी पर आते ही छा गई है. इसमें धनुष और जयराम जैसे बेहतरीन कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म में एक-एक करके बैंकों में डाका डाला जाता है लेकिन अंत तक पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती है. इसका क्लाइमैक्स कमाल का है. इसका टाइटल 'कारा' है.

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क्या है 'कारा' की कहानी?

धनुष स्टारर फिल्म 'कारा' की कहानी की बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1990 की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है, जिसमें क्राइम थ्रिलर तो है साथ ही एक्शन भी जबरदस्त है. इसमें एक ऐसे चोर की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो सुधरना चाहता है लेकिन हालात और मजबूरी उसे डाका तक डालने पर मजबूर कर देती हैं लेकिन इसमें जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं वो कमाल के होते हैं. कहानी के अंत तक पुलिस असल चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो पाती है.

धांसू रेटिंग और नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1

इतना ही नहीं, 'कारा' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई है. ये नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म को आईएमडीबी से धांसू रेटिंग भी मिली है. 2 घंटे 38 मिनट की इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.5 रेटिंग भी मिली है. इसने नेटफ्लिक्स आते ही 'धुरंधर' और 'कर्तव्य' तक को पछाड़ दिया है.

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बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही 'कारा'

धनुष स्टारर फिल्म 'कारा' को पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जहां पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो इसका बजट करीब 100 करोड़ था और फिल्म का नेट कलेक्शन बजट का आधा भी नहीं रहा था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 37.56 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 53.73 करोड़ और ओवरसीज में फिल्म ने 10.50 करोड़ का बिजनेस किया था. ये भले ही थिएटर में फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन ओटीटी पर आते ही हिट हो गई है.