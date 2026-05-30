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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाBox Office: 1 महीना, कमाई 150 करोड़ के पार! मई में मराठी की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

Box Office: 1 महीना, कमाई 150 करोड़ के पार! मई में मराठी की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

Marathi Movie BO: मई में बॉलीवुड-साउथ फिल्मों की भरमार रही लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मराठी की सिर्फ दो फिल्मों ने ही कब्जा कर लिया. चलिए बताते हैं मई कलेक्शन के बारे में.

By : राहुल यादव | Updated at : 30 May 2026 05:25 PM (IST)
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हर हफ्ते बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों की सिनेमाघरों में लाइन लगी होती है. मई का महीना भी खत्म होने को है और इस महीने एक से बढ़कर एक फिल्में हुईं. उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी की. लेकिन मई के महीने में जहां बॉलीवुड और साउथ की ढेरों फिल्में आईं वहीं, मराठी सिनेमा की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा ही जमा लिया. दोनों ने मिलकर 150 करोड़ के पार कर लिया. ऐसे में चलिए बताते हैं मई में बॉक्स ऑफिस कैसा रहा.

बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस (वर्ल्डवाइड कलेक्शन)

मई 2026 महीने में बॉलीवुड फिल्मों की भरमार रही. इसमें 'एक दिन', 'चांद मेरा दिल' और 'दादी की शादी' जैसी फिल्में रिलीज हुईं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, मई में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवीज ने 153.93 करोड़ का बिजनेस किया. इसमें 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' की कमाई शामिल नहीं है.

1- एक दिन- 5.50 करोड़
2- दादी की शादी- 8.09 करोड़
3- मैं एक्टर हूं- 28 लाख
4- आखिरी सवाल- 3.51 करोड़
5- पति पत्नी और वो दो- 109 करोड़
6- चांद मेरा दिल- 27.55 करोड़ (8 दिन)

यह भी पढ़ें: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय
 
साउथ की फिल्मों का हाल

साउथ में भी ढेरों फिल्मों को मई महीने में रिलीज किया गया. ऐसे में साउथ की बड़ी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. इसमें बड़ी फिल्मों की बात की जाए, जिन्होंने धांसू कमाई की तो इसमें 'दृश्यम 3', 'करुप्पू' और 'पैट्रियट' जैसी फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. इसमें 'करुप्पू' ने सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 274.03 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. 'दृश्यम 3' ने 207.83 करोड़ का बिजनेस किया. इसकी कमाई अभी भी जारी है. वहीं 'पैट्रियट' फ्लॉप रही. मई साउथ फिल्मों के लिए शानदार साबित हुआ.

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मराठी की दो फिल्मों ने किया 150 करोड़ के करीब कलेक्शन!

इतना ही नहीं, मई के महीने में मराठी की दो फिल्में सिनेमाघरों में आईं. पहली 'राजा शिवाजी' और दूसरी 'देऊल बंद 2' को रिलीज किया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 29 दिनों में वर्ल्डवाइड 115.39 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद ये मराठी की टॉप हिट फिल्म बन गई. इसी बीच 'देऊल बंद 2' ने महज 8 दिनों में 39.15 करोड़ की कमाई की. हालांकि, इसकी कमाई जारी है. इस वीकेंड के बाद मराठी की दोनों फिल्मों की कमाई 150 करोड़ के पार हो सकती है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 30 May 2026 05:25 PM (IST)
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