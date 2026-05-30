'फोर्स बुलाकर आवास खाली...' राबड़ी देवी के बयान से गरमाई सियासत, SDPO पहुंचीं 10 सर्कुलर रोड

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को लेकर फिर से सियासत तेज हो गई है. शुक्रवार (29 मई) को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन राबड़ी देवी जब आज (30 मई) को दिल्ली से पटना पहुंचीं तो करीब 1:00 बजे मीडिया को एक लाइन में जवाब दिया कि फोर्स बुलवाकर आवास को खाली कर दें.

राबड़ी देवी के इस बयान के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और करीब डेढ़ घंटे बाद सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी के नेतृत्व में दो दर्जन फोर्स राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंची. आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही. वहीं सचिवालय डीएसपी अनु कुमारी आवास के अंदर गईं. 10 मिनट के बाद वह बाहर निकल गईं.

राबड़ी देवी और एसडीपीओ में क्या हुई बात?

राबड़ी देवी और एसडीपीओ अनु कुमारी में क्या बातें हुईं, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और ना ही कोई आधिकारिक बयान आया है. सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अनु कुमारी ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए कह दिया है.

10 सर्कुलर रोड आवास अब किसे किया गया है आवंटित?

बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 25 नवंबर 2025 को ही 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित कर लेटर दे दिया था. अब 10 सर्कुलर रोड स्थित इस आवास को अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है. 27 मई को ही नंद किशोर राम को यह बंगला आवंटित किया गया था. बहरहाल राबड़ी देवी के बयान से यह साफ दिख रहा है कि वह भी 10 सर्कुलर रोड खाली करने के मूड में नहीं हैं.

'हमारे घर आज भगवान आए हैं...', सिंगापुर में पिता लालू यादव से मिलीं रोहिणी आचार्य, देखें वीडियो