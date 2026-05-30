'आपको भी मुबारक' शाहीन अफरीदी ने पत्रकार के नाम को समझा ईद मुबारक, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

क्रिकेट की दुनिया में आपने चौके-छक्के तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस बार जो “कॉमेडी शॉट” लगा है, उसने इंटरनेट को हंसी से लोटपोट कर दिया है. पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी और एक पत्रकार के बीच हुई छोटी सी बातचीत अब सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हो रही है कि लोग बार-बार वीडियो देख रहे हैं और हंस-हंसकर पेट पकड़ रहे हैं. यह पल इतना मजेदार था कि खुद वहां मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

जब ‘मुबारक’ बन गया 'आपको भी मुबारक’

दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछने से पहले अपना नाम बताया असगर अली मुबारक. बस यहीं से गड़बड़ हो गई. शाहीन अफरीदी ने समझा कि वह उन्हें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, और तुरंत जवाब दे दिया “आपको भी मुबारक.” यह सुनते ही वहां मौजूद लोग मुस्कुरा पड़े, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था.

Journalist – Asghar Ali Mubarak.



Shaheen Afridi – Aapko bhi Mubarak. (Thought he was saying Eid Mubarak) 🤣



Journalist – Mera naam Mubarak hai. pic.twitter.com/tpNtLlUA7A — Sheri. (@CallMeSheri1_) May 30, 2026

अरे भाई, नाम है मेरा

पत्रकार ने तुरंत हंसते हुए कहा, “मेरा नाम मुबारक है.” यह सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा. खुद शाहीन अफरीदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और फिर संभलते हुए बोले “आपको ईद भी मुबारक.” बस फिर क्या था, यह पल कैमरे में कैद हो गया और अब इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- ये तो कॉमेडी गोल्ड है

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इसे हाथों-हाथ उठा लिया. हजारों यूजर्स ने इसे शेयर किया और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “ये तो accidental comedy है,” तो किसी ने कहा, “इतना नेचुरल फन बहुत कम देखने को मिलता है.” कई लोगों ने इसे क्रिकेट प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे फनी मोमेंट बता दिया.

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मैच से ज्यादा चर्चा इस मजेदार पल की

जहां एक तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली ODI सीरीज की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस छोटे से मजाकिया पल ने सारी लाइमलाइट चुरा ली है. लोग अब मैच से ज्यादा इस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं. कुल मिलाकर, यह वीडियो साबित करता है कि कभी-कभी सबसे यादगार पल वो होते हैं, जो प्लान नहीं होते.

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