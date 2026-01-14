धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना की होगी एंट्री? रहमान डकैत के रोल में फिर मचाएंगे तहलका?
एक्टर अक्षय खन्ना को फिल्म धुरंधर में देखा गया था. धुरंधर में उन्हें इतना पसंद किया गया कि फैंस दूसरे पार्ट में भी उन्हें देखना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म के पार्ट 2 में एक्टर होंगे या नहीं.
'आदित्य धर' की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के 1 महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं अक्षय खन्ना अहम रोल में थे. उनके किरदार का नाम रहमान डकैत था. फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान के रोल में जान डाल दी थी. उनकी एक्टिंग, डांस सबकुछ वायरल हो गया था. हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहा था. साथ ही अक्षय के डांस को लेकर भी खूब रील्स वीडियोज बने थे.
धुरंधर के दूसरे पार्ट में दिखेंगे अक्षय खन्ना?
फर्स्ट फिल्म में पावरफुल परफॉर्मेंस के बाद फैंस अक्षय को दूसरे पार्ट में भी देखना चाहते हैं. लेकिन क्या ये पॉसिबल है?
फिल्मफेयर ने धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना की एंट्री को लेकर अपडेट दिया है. उन्होंने सोर्स के हवाले से लिखा- हां, अक्षय खन्ना धुरंधर 2 में दिखेंगे. वो एक हफ्ते के शूट के लिए सेट पर वापस आएंगे. फिल्म में अक्षय खन्ना की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी और उनके रोल में कई लेयर और एड की जाएंगी.
धुरंधर 2 में अक्षय की एंट्री को लेकर मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. फिल्म के पहले पार्ट की एंडिंग में मेकर्स ने दूसरे पार्ट को लेकर टीजर दिया था. इस में दिखाया गया था कि कैसे रणवीर सिंह जसकीरत सिंह रंगी से अंडरकवर एजेंट हमजा बने. इसके अलावा फिल्म में हमजा के गैंगस्टर बनने के बाद ल्यारी पर राज करने की कहानी दिखाई जाएगी.
धुरंधर 2 में दिखेंगे ये स्टार्स
बता दें कि धुरंधर का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में होंगे. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, गौरव गेरा जैसे स्टार्स नजर आएंगे. आदित्य धर ही फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. स्क्रीनप्ले भी उन्हीं का है. धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ क्लैश होने वाला है.
