रणवीर सिंह की 'धुरंधर' रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई. साथ 2026 में भी फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है. दुनियाभर में फिल्म 1300 करोड़ क्लब में एंट्री करने से थोड़ा सा दूर है. धुरंधर नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई है. फिल्म ने एसएस राजामौली की बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया है.

धुरंधर का ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट 800 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ रहा. मिडिल ईस्ट में बैन के बावजूद फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 32 मिलियन डॉलर है. धुरंधर की नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई हुई.

हिंदुस्तान टाइम्स ने ट्रेड सोर्स के हवाले से लिखा- फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में 21 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है. धुरंधर नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म हो गई है. फिल्म ने प्रभास की बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है. बाहुबली 2 ने नॉर्थ अमेरिका में 20.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.

धुरंधर ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

इसी के साथ धुरंधर ने कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर ने फिल्म कल्कि 2898 एडी (18.5 मिलियन डॉलर), पठान (17.5 मिलियन डॉलर), जवान (15.6 मिलियन डॉलर), आरआरआर (15.3 मिलियन डॉलर), पुष्पा 2 (15.3 मिलियन डॉलर), एनिमल (14 मिलियन डॉलर) और दंगल (12.4 मिलियन डॉलर) जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

इसके अलावा धुरंधर ऑस्ट्रेलिया में भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई है. वहीं फिल्म ओवरसीज मार्केट में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्मों की लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं.

बता दें कि धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में थे. रणवीर सिंह के अलावा इस फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त जैसे स्टार्स भी नजर आए. फिल्म सारा अर्जुन फीमेल लीड रोल में दिखीं.